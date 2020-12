Šíříte tu homosexualitu... Romové ve varu. Zvedl je ze židlí sitcom, kde romští herci hrají ženy

reklama

„O drama, lásku, intriky, humor a nečekané situace není v příběhu tří sester Červeňákových nouze. Jednoduchý příběh se točí kolem dědictví, které sestrám zanechal jejich bohatý otec. Překážkou k nabytí dědického práva je podmínka v závěti, že sestry budou muset po dobu jednoho roku společně bydlet pod jednou střechou. Na tom by nebylo nic divného. Ale sestry se navzájem nesnášejí a zprvu na tuto hru nechtějí přistoupit. Nakonec uznají, že rok není až tak dlouhá doba a společné soužití zkusí,“ popisuje děj server.



V sitcomu vystupuje známý romský zpěvák Jan Bendig společně se svým mladším bratrem Marcelem, přičemž jejich vystupování je netradiční v tom, že oba dva se ve svých rolích převlékli do ženských šatů.

Právě to, že herci vystupují v ženských rolích, se podle Bendigova manažera Lukáše Rejmona ne všem zamlouvá. „Samozřejmě, že jsou i šeredné reakce, kdy lidé nechápou, proč se kluci stylizují do žen, ale díky seriálu Roma Place, kde jsou kluci sami za sebe, jde jasně vidět, že v Ďábelských cikánkách šlo pouze o role a jistou formu legrace. Mnoho diváků pochopilo, že naše herce to v žádném případě neuspokojuje a nejde o žádný fetiš,“ pronesl pro zpravodajský server Romea.cz o úspěšném počinu.



Server o úspěchu seriálu informoval i na svém facebooku, ale ne všichni čtenáři to však ocenili.

„Kdo chce ze svých zdravých synů udělat bu... Tak prosím...“ ohodnotil kupříkladu jeden z komentujících.



Čtenář byl následně správci facebookové stránky organizace Romea napomenut, aby se v diskusi vyjadřoval slušně. „No vy jste si začali, že tu šíříte homosexualitu a transsexuály, měli byste to smazat,“ vrátil to však stránce další z komentujících.



„Je to odporný, za mých časů, když byl někdo takhle nemocnej, tak to skrýval, styděl se, dneska to propagujou na každém rohu a blbnou dětem hlavu. Zrovna Bendig má strašně moc malých fanoušků, kteří se mu chtějí podobat. Jak to dopadne, si všichni umíme představit,“ píše se v jednom z názorů k dílu.



Lidem se nelíbí ani vulgarita seriálu. „Je to nechutný a jsou vulgární a sprostý, můj názor. Za mě teda vůbec, fuj!“ kritizovala jedna ze čtenářek.



Komentující Jozef Hodas pak dokonce seriál označil za „ostudu všech slušných Romů“. „A tohle si mají mladí brát za příklad?“ táže se.



V podobné duchu se nesl také jiný komentář: „Pokus o rozklad tradiční společnosti i u Romů? A takto napřímo? Diskuse je fajn, většina lidí zde má normální názory.“



A někteří se rozhodli, že kvůli příspěvku od úspěchu sitcomu přestanou organizaci Romea podporovat. Jako, Romea, tohle jste přehnali. Byl jsem váš fanda, ale budu muset vás odebrat, jelikož tohle nemá obdoby,“ sneslo se v diskusi.



Našli se však i tací, kteří se tvůrců zastali. „Jé, vy toho naděláte… Bože, vždyť jen hrajou… Děláte jako by točili porno, a to, že některé děti jsou sprosté, drzé atd., to už je vám asi jedno, že?“ vyjádřila se v diskusi Monita Giňová.



Jeden z dílů úspěšného sitcomu můžete zhlédnout zde:

