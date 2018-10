Širší vedení ČSSD bude hodnotit volby, Hamáček požádá o důvěru

Ústřední výkonný výbor je nejdůležitějším orgánem ČSSD mezi sjezdy. Podle stanov může předsedu a místopředsedy odvolat, musí se však pro to vyslovit víc než tři pětiny všech jeho členů. Vzhledem k tomu, že ne všichni členové do Hradce Králové dorazí, museli by pro takový krok hlasovat v podstatě téměř všichni přítomní. Pro běžné návrhy nicméně podobné kvórum neplatí.

Současné vedení ČSSD vybral mimořádný sjezd v únoru a dubnu po fiasku v loňských sněmovních volbách. Místopředseda Jaroslav Foldyna po komunálních volbách před dvěma týdny oznámil, že kvůli výsledku rezignuje. Po obvinění ze zbabělosti od prezidenta Miloše Zemana a poradě s krajským výborem však slova o rezignaci vzal zpět. V ohrožení nicméně mohou být i další členové nejužšího vedení, někteří straníci jsou kritičtí i ke statutárnímu místopředsedovi Jiřímu Zimolovi.

Zimola je jedním z představitelů platformy Zachraňme ČSSD, která v úterý přišla s několika náměty pro budoucnost strany. Kromě přeregistrace členů strany, úpravy stanov či přímé volby vedení hovoří i o rekonstrukci vlády, kterou sociální demokracie složila s ANO. Někteří členové kabinetu za ČSSD jsou podle platformy nevýrazní a nevyužívají potenciál nejviditelnější politické funkce. Hamáček možnost rekonstrukce vlády po necelých čtyřech měsících od jejího jmenování odmítl.

Iniciativa kolem Zimoly, bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška či bývalého senátora Zdeňka Škromacha vznikla začátkem roku před sjezdem s cílem spustit debatu o budoucnosti strany a jejích hodnotách. V současných orgánech, zvolených ještě za vedení tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, však její sympatizanti nemají příliš vysoké zastoupení.

ČSSD v nedávných volbách obhájila jediný senátorský mandát ze 13, nedařilo se jí ani na komunální úrovni. Hamáček výsledek označil za odraz ode dna po loňských sněmovních volbách. V posledních dnech Hamáček několikrát nezvykle ostře vzkázal straníkům, že mohou odejít, pokud nechtějí respektovat proevropské směřování ČSSD, případně pokud mají potřebu v médiích špinit kolegy.

Před sobotním jednáním ústředního výboru budou v Hradci Králové zasedat v pátek i menší kolektivní orgány ČSSD, tedy grémium a předsednictvo. Výbor se bude zabývat i dalšími záležitostmi, například by měl definitivně potvrdit termín sjezdu.