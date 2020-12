Sjednocená společnost kvůli kávě do kelímku s sebou? Zamyšlení novináře Hvížďaly

reklama

„Naše společnost se konečně sjednotila, ale bohužel jen proti vládě, říkají jedni. Nedodávají, že to bylo hlavně kvůli kávě do kelímku s sebou, aby to neznělo moc směšně,“ poznamenal úvodem svého komentáře Hvížďala s odkazem na ty druhé, kteří podotýkají, že bohužel na našem politickém jevišti po devíti měsících s koronavirem nevidíme stranu či osobnost, která by současnou krizovou situaci za času pandemie byla schopna řešit mnohem lépe.

„Můžeme si za to my občané i opoziční politici, když jsme vládám v dobrých časech dovolili, aby se nestaraly o chudší občany. Proto vláda tak snadno může dnes zacházet stejně arogantně s námi se všemi: Skoro nic nemusí zdůvodňovat,“ dodal Hvížďala.

A ponořil se do historie, konkrétně do pobělohorského období, kdy cizí šlechta mluvila jen německy a francouzsky, a tak nemohla vytvořit vzory pro měšťany 19. století. Ti většinou dle jeho slov nebyli politiky, ale pouze nacionalisty. „Nevznikla tu vrstva lidí, kteří by jako politici dokázali chytře udržovat kontakt s dobrými i špatnými lidmi,“ sdělil Hvížďala.

Fotogalerie: - Stop covid teror

„Jindřich Kolowrat Krakovský ještě v devadesátých letech minulého století dodával: V našem státě jsme měli velké procento politiků se špatným charakterem, ale kdybychom neměli i dobré politiky, nejsme tam, kde nyní jsme. Když se podíváme do první republiky na tehdejší hospodářské a společenské nivó, jsme na tom dnes přece jen hůře nežli v roce 1924; tehdy jsme byli osmou nejvyspělejší zemí na světě. A to přesto, že si T. G. Masaryk dlouho právě kvůli neexistující politické vrstvě myslel, že by nebylo dobré rozbourat Rakousko-Uhersko. A my můžeme dodat: Po padesáti letech a dvou autoritářských režimech se není čemu divit, zvláště když ve Spojených státech se stal prezidentem Donald Trump a náš prezident se prohlašuje veřejně za malého Trumpa,“ pokračuje Hvížďala.

A pojednáním o Trumpovi to zakončil, konkrétně citací profesora Jiřího Přibáně, že Trump je první prezident, který se řídí pouze vlastní intuicí, což v důsledku znamená, že se nezajímá o minulé tradice, ani o vize budoucnosti, a místo nich vládne jen na základě okamžitých popudů. „Sice tvrdí, že chce učinit Ameriku velkou, ale to není vize, ale pouze touha, a ta nikdy k uskutečnění cílů nestačí, protože neukazuje cestu. A to platí o všech stranách, které nemají žádnou ideologii i u nás a touží jen po tom vítězit nebo porazit soupeře. Pokud nám to včas dojde, máme šanci docílit změnu a rozloučit se alespoň na čas s blbou náladou,“ uzavřel Hvížďala.

