Skandál na OH. Nepodal ruku Izraelci, křičel „Allahu akbar“. Skončil s vykloubeným ramenem

Nurali Emomali z Tádžikistánu se po vyhraném zápasu v osmifinále svému izraelskému soupeři Baruchu Shmailovi sice uklonil, ruku mu však podat odmítl. K tomu měl navíc vykřiknout pozdrav „Alláhu akbar“ – v překladu z arabštiny „bůh je veliký“. Tuto frázi má mnoho Evropanů spojenou s radikálním islamismem a teroristickými útoky.

Tádžikistánec svým projevem neúcty a výkřikem „Alláhu akbar“ pravděpodobně porušil pravidla sepsaná v Olympijské chartě. Podle 50. pravidla charty v olympijských areálech či místech konání soutěží „není povolena žádná demonstrace ani politická, náboženská nebo rasová propaganda“.

Tádžický judista se v pololehké váze do 66 kg poražením Shmaila dostal až do čtvrtfinále, kde se utkal s japonským reprezentantem Hifumim Abem, který jel do Paříže obhajovat zlatou medaili z olympijských her v Tokiu.

Zápas mezi Abem a Emomalim, který předtím odmítl vzdát hold izraelskému judistovi, skončil vítězstvím Japonce. Během zápasu si Emomali vykloubil rameno a po prohře skončil v slzách. Poté ještě v repasáži prohrál se Strahinjou Bunčićem ze Srbska.

„Olympijská úroveň karmy,“ shrnul situaci výkonný ředitel proizraelské organizace StandWithUs Michael Dickson na platformě X.

O karmě psal i podnikatel a investor Eli David. „V dnešní olympijské soutěži v judu odmítl Nurali Emomali z Tádžikistánu podat ruku Izraelci Baruchu Šmailovovi a místo toho vykřikl ‚Alláhu akbar‘. Krátce poté plakal s vykloubeným ramenem. To je okamžitá karma,“ uvedl na X.

Japonský judista Abe se nakonec dostal až do finále, kde vyhrál s Brazilcem Willianem Limou, a obhájil tak zlato z Tokia.