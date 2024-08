Skandál na olympiádě: Čeští umělci nemlčeli. Zazněla zlá slova

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 4% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5825 lidí

Dělají z toho opičárnu opičí…

„Něco tak strašného jsem už dlouho neviděl,“ komentuje herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil se smíchem slavnostní zahájení olympiády ve Francii. A ve stejném tónu dodává. „Tady se mluvilo, že máme snad nějaké hrozné kostýmy, ale tedy to jsme úplně zanikli v té příšernosti, co se tam odehrávalo, ty fousaté manekýny a všelijaké parafráze Kristovy poslední večeře…,“ kroutí hlavou a pokračuje. „Prostě úchylové se tam předváděli, opravdu… Já nejsem ani pro Pride Parade, ale tohle byla Pride Parade na druhou. A vůbec, hlavně se to k tomu sportu nějak nehodí a už se tam zase projevuje politika a korektní tlačení menšin. Sportovci musejí být genderově vyrovnaní. Takže jestliže máme třeba například jednoho kajakáře, tak musíme mít také kajakářku, a kde ji tedy vezmeme, když ji třeba nemáme? Abychom byli genderově vyrovnaní? No prostě dělají z toho opičárnu opičí,“ nešetří kritikou herec.

Reaguje i na omluvu a vysvětlování od organizátorů. „Omluvili se, ale nemají to dělat a nemuseli by se omlouvat. Vždycky je to o těch sportovcích, není to o nějakých fousatých manekýnkách a nahatých chlapech, co se tváří jako ženský, a ženských, co se tváří jako chlapi…,“ uzavřel.

Svátek sportu a jeho hrdinů … a ne politických h.ven…

„Budu velmi stručný, ale doufám, že dost jasný: zahájení OH 2024 v očích všech lidí světa se zdravým rozumem muselo nutně mediálně degradovat úsilí pracovitých a motivovaných sportovců celého světa. To je jejich svátek! Svátek sportu a jeho hrdinů, nikoliv svátek politických hoven, počínaje prezidenty přes premiéry a všechny ostatní bezcenné lokaje, jako jsou stranická košťata, lobbistické smetáky a korporátní hajzlpapíry. Tak tedy; s největší možnou ironií: ‚Vive la France!‘“ říká herec Michal Gulyáš.

„Ještě drobná úvaha: vlévala se v tu chvíli Seina do Macronovy zadnice, nebo z ní vytékala?“ ptá se na závěr.

Hlavním cílem zahájení olympiády bylo šokovat, provokovat…

Vyjádřil se i hudebník Vadim Petrov. „Hlavním cílem zahájení olympiády bylo šokovat, provokovat a prezentovat to, čemu se říká woke culture. Bylo to popření práv na zahájení olympiády části světové populace, která vyznává tradiční hodnoty. Tvůrci nenašli rovnováhu mezi světem tradice a módními trendy. Vyčítám jim, že ji ani nehledali a dělali to, co se jim samotným líbilo. S tím, že pokud s woke culture někdo nesouhlasí, jeho problém,“ říká hudebník.

Pohled na vousatou zpěvačku mě hodně zasekl…

Ke slavnostnímu zahájení olympiády se vyjádřil i moderátor Slávek Boura. „Netuším, jaké bylo zadání, jistě procházelo mnoha koly schvalování a za účel mělo reprezentovat smýšlení pořadatelské země. Nejsem Francouz, nejsem uprostřed toho postkoloniálního rozpadu s praporem neoliberalismu s akcentem na nové módní vlny a provokace výstřední sexuality. Nebyla historicky Paříž vždy taková? Stejně hédonistická jako ultraliberální? Můj šálek čaje to sice není, ale jako kontrapunkt k londýnské OH show chápu, čím se chtěli tvůrci odlišit,“ uvažuje moderátor a pokračuje. „Pro mne jako diváka to byla místy nuda, i když přiznám, že postavy z pláten starých mistrů muzea v Louvru, které se šly podívat z okna, byl dobrý nápad, ale pohled na vousatou zpěvačku mě hodně zasekl. A žertovný sarkasmus poslední večeře s Dionýsem? Jen zrcadlový odraz některých představ o světě mnoha lidí. Nicméně můj svět tak nevypadá. Z mého úhlu pohledu to byla zbytněle nihilistická show zneužívající sportovního ducha,“ vysvětluje a dodává. „Ale z technického hlediska, jen považte, skoro 150 kameramanů, tři samostatná produkční střediska, mraky vzteklých umělců, na jejichž hlavy a cenné nástroje prší... inu, šéfrežisérem tohoto obskurního díla bych být nechtěl. A být součástí scenáristického hodokvasu muselo být neskutečným zážitkem srovnatelným snad jen se zážitky konzumentů LSD.“

Je naše místo v takové zvrácené civilizaci?

Servítky si nebral ani publicista Pavel Černocký. „Když pověříte 43letého homosexuála, exhibicionistu vytvořením slavnostního, úvodního ceremoniálu OH, dostanete přesně to, co jsme dostali. Nechutnou směs travesty show s morbidními a blasmefistickými aspekty. Na molu se producíruje plejáda úchylů na vysokých podpatích. Ale to není to nejhorší. Parodie na Poslední večeři Krista je skandální urážkou katolické církve. Odporná tlustice v roli Ježíše Krista. Neuvěřitelné. „Tvůrce“ programu zjevně sympatizuje s jinými církvemi, které ve Francii získávají nadvládu,“ říká publicista a pokračuje.

„Lodi na Seině s olympijskými výpravami tvoří vlastně jenom jakousi kulisu k obscénní podívané, která má potěšit všechna existující ‚pohlaví‘. Normální divák má být jenom takovým trpěným komparzem. Na něm přece nezáleží, je jen zbytečným, málo progresivním konzumentem zvrácenosti. Normálnost je opovrhovaným přežitkem,“ krčí rameny a dodává. „Katolíci protestují a olympijský výbor celou ‚ceremonii‘ rychle odstraňuje z archivu.“

Vrcholem celého programu je apokalyptický jezdec smrti, pádící po řece na skleněném, průhledném koni. To by mělo ovšem smysl. Nakonec bylo jakýmsi varováním a upozorněním, kam se řítí celá západní civilizace a co nás zřejmě v budoucnosti čeká. Tedy zánik celé evropské civilizace, podobně jako zánik Říše římské. Ani pán bůh se na to nemohl dívat a vyslal na hříšné město průtrž mračen,“ pokyvuje Pavel Černocký a na závěr se zamýšlí.

„Položme si tedy závěrem otázku – je naše místo v takové zvrácené civilizaci?“