Skandál s převratem: Co se nesmělo říkat, se ukázalo jako pravda. FBI měla v davu své lidi

Republikánský kongresman zastupující stát Kentucky Thomas Massie prohlásil, že americké ministerstvo spravedlnosti vydalo šokující zprávu. Natolik šokující, že zvolený prezident Donald Trump může s klidem omilostnit všechny osoby, které v lednu 2021 vyvolaly nepokoje na Kapitolu. „Vyzývám ho, aby tak učinil,“ napsal kongresman na sociální síti X. Uvedl, že zatímco příznivci hnutí MAGA byli za účast zavíráni a vyšetřováni, ti, kdo donášeli FBI za to byli ještě odměněni. Což vyplývá z textu zprávy.

?? Today’s shocking DOJ IG report provides @realDonaldTrump with all he needs to pardon J6ers on day one. I urge him to do so.



MAGA J6ers were prosecuted by DOJ for coming to the Capitol on January 6.



FBI J6ers were REIMBURSED by DOJ for coming to the Capitol on January 6! pic.twitter.com/O4BZ4dNLaO — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 13, 2024

Greg Price z Filadelfie, který pracoval pro první administrativu Donalda Trumpa, poznamenal, že podle dostupných informací měla FBI mezi buřiči z ledna 26 osob, které jí předaly informace. 4 z těchto osob nakonec vstoupily přímo do Kapitolu. Dalších 13 lidí se pohybovalo v zakázané zóně v okolí Kapitolu.

Podle Price i podle kongresmana Massiea jde o alarmující informace.

Byla dohledána i osoba, která vstoupila do Kapitolu a posléze úřadům předala videa zachycující dění na místě. Dotyčná osoba se poté účastnila i inaugurace. Ale původně to prý mělo být dokonce tak, že měla být jen na inauguraci a nikoli při nepokojích 6. ledna.

BREAKING: The FBI had 26 confidential human sources at the Capitol on January 6, including four who entered the Capitol building and 13 who entered the "restricted area" around the Capitol, according to a just released DOJ Inspector General reporter. pic.twitter.com/Zq9ftlp7Q6 — Greg Price (@greg_price11) December 12, 2024

Budoucí viceprezident JD Vance na sociální síti X napsal, že informace, které se dostávají na veřejnost, byly ještě nedávno označovány za konspirační teorie. „Toto bylo před pár měsíci označeno za nebezpečnou konspirační teorii,“ napsal doslova Vance.

For those keeping score at home, this was labeled a dangerous conspiracy theory months ago. https://t.co/gNJPUuRp5U — JD Vance (@JDVance) December 12, 2024

televize Fox News. Horowitz ve čtvrtek zveřejnil svou velmi očekávanou zprávu o tom, jak FBI nakládá se svými důvěrnými lidskými zdroji a shromažďováním zpravodajských informací o dění z 6. ledna 2021.

Není bez zajímavosti že oněch 26 osob bylo napojeno na různé regionální kanceláře FBI, požadavky na získání informací nepřicházely jen z jedné kanceláře. Dvacet tři důvěrných lidských zdrojů přítomných 6. ledna přijelo do Washingtonu, DC, do Kapitolu na vlastní pěst.

„FBI v reakci na Horowitzovu čtvrteční zprávu uvedla, že úřad ‚neměl primární odpovědnost za shromažďování zpravodajských informací nebo zabezpečení událostí 6. ledna, nicméně ‚rozpoznal potenciál násilí a podnikl významné a vhodné kroky, aby se na tuto podpůrnou roli připravil‘,“ napsal server Fox News.

Server The Hill s odvoláním na ministerstvo spravedlnosti napsal, napsal, že 6. ledna nebyl u Kapitolu, ani v Kapitolu žádný zaměstnanec FBI. Ve stejném duchu informovala o nepokojích na Kapitolu ze 6. ledna 2021 i agentura Reuters.

Na účtu Libs of TikTok na síti X na to konto zaznělo, že takto média lžou veřejnosti, protože je údajně jasné, že FBI v davu z 6. ledna 2021 měla své lidi.

IG Report: The FBI deployed confidential sources to be in the crowd on January 6th



This is how the media is covering it. They’re purposely misleading readers with word games and lying by omission.



The FBI sent informants into the crowd, therefore the FBI had a presence there.… pic.twitter.com/k5LlXSPDjF — Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 12, 2024

„V materiálech, které jsme přezkoumali, ani ve svědectvích, která jsme obdrželi, jsme nenašli žádné důkazy, které by prokazovaly nebo naznačovaly, že FBI měla 6. ledna v různých protestních davech nebo v Kapitolu zaměstnance v utajení,“ stálo v dostupné zprávě.

FBI je prý připravena všechno důkladně prošetřit, aby byla lépe připravena na podobné situace v budoucnu.

Předseda sněmovního soudního výboru Jim Jordan – republikán z Ohia – prohlásil, že „FBI vyzvala a pověřila důvěrné lidské zdroje, aby byly toho dne v hlavním městě. Bylo jich tam celkem 26. Čtyři vstoupili do Kapitolu a nebyli obviněni, což není stejné zacházení, jaké se dostalo jiným Američanům. Agentury byly využity proti americkému lidu. Takto náš systém nemá fungovat.“

Ředitel FBI Christopher Wray ve středu oznámil, že příští měsíc před Trumpovým nástupem do úřadu rezignuje.

