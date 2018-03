Skandální FOTO: TOP 09 vystavila Hitlerova „posílače do plynu“. Seďte na prdeli, provařené ksichty. Rána pěstí. Drsné dohry akcí proti Ondráčkovi

Po celé republice včera lidé demonstrovali proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ondráček za totality zasahoval jako policista proti účastníkům protirežimních demonstrací. Během včerejších demonstrací i po nich se zúčastnění, ale i další pozorovatelé hojně vyjadřovali na sociálních sítích. Popsali i některé zajímavé detaily pondělních shromáždění.

Brněnský zastupitel Martin Freund (Žít Brno) na svém facebookovém profilu zhodnotil demonstraci v Brně, na níž se podle jeho slov sešlo opravdu hodně lidí.

Anketa Měl by Zdeněk Ondráček skončit jako šéf sněmovní komise pro kontrolu GIBS? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 6540 lidí

„Odhadoval bych přes pět tisíc. To je velmi pozitivní,“ poznamenal Freund a dovolil si ještě doplnit další poznámku ohledně spolupráce demokratických sil. To je podle něj zásadní.

„Pokud budou podobné akce sloužit jen jako agitka pro konkrétní strany či proudy, nebude to fungovat,“ dodal Freund.

Fotogalerie: - Obušku, z pytle ven!

Svůj názor k demonstracím napsal také právník Tomáš Tyl. „Ten papírový obušek je hodně výmluvný. Nevím, vážení, zda jste zvolili ten nejlepší symbol,“ rýpl si Tyl a vyzval „Mlátičky“ k zamyšlení.

Marketingový expert Michael Skřivan na svém facebookovém profilu sdílel snímek neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. „Tragickej Drahoš,“ napsal ke snímku. Kromě toho se svěřil také s tím, že dostal od jednoho z demonstrantů pěstí. Proč? Protože se svěřil, že zná Babišova marketéra Marka Prchala.

„Měli bychom se na to podívat věcně. Mlátička Ondráček zasahující při Palachově týdnu za Pohotovostní pluk SNB nám v čele komise pro kontrolu GIBS vadí, ale komunistický fízl v čele vlády a/nebo jeho pomocník ministr vnitra, který prošel tímtéž Pohotovostním plukem, nám ňák nevadí,“ poznamenal podnikatel Karel Peka.

Na přímý přenos z Václaváku se dívala i dlouholetá pedagožka Jana Kunšteková. „Samé děti – opravdu je jejich největší starostí to, aby nebyl v čele komise pro GIBS komunista a 'mlátička'? Nemělo by je tížit spíš to, že nebudou mít byty, práci, rodiny?“ zeptala se mimo jiné.

Radost při pohledu na demonstrace projevila advokátka Klára Long Slámová. „Při pohledu na záběry z demonstrací mi konečně po dlouhé době svitla naděje, že to nejhorší snad nedopustíme. Díky!“ podotkla Slámová.

Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek se pozastavil nad tím, co sdílel na svém facebookovém profilu Jan Vitula, místopředseda TOP 09. „Transparent s fotografií premiéra Babiše vedle fotografie válečného zločince popraveného za podíl na holocaustu Eichmanna, vedle kata českého národa a "řezníka" Heydricha nebo vedle obávaného šéfa NKVD Beriji, to chce opravdu kachní žaludek,“ poznamenal Hašek. Vitula na demonstraci vyfotil transparent, na kterém byli Babiš s Ondráčkem připodobněni nejen k již zmíněnému Eichmannovi, který organizoval železniční transporty Židů do vyhlazovacích táborů, ale též k Reinhardu Heydrichovi, který nejenže nastolil masový teror v okupovaných českých zemích, ale sám byl architektem „konečného řešení židovské otázky“.

Na celé věci je pozoruhodný i fakt, že člen vedení krajské samosprávy vedené hejtmanem za ANO zve na demonstraci sdílením fotky, která přirovnává předsedu ANO k nacistickým a bolševickým zločincům.

Není to poprvé, co na sebe politik Vitula upozornil. Po začátku krize na Ukrajině navrhl, aby organizátoři českých kulturních odmítali umělce z Ruska.

Bývalý poslanec za TOP 09 František Laudát pak přirovnal Andreje Babiše ke kubánskému vůdci Fidelu Castrovi. Babiš podle Laudáta jedná v marxistické dialektice.

Analytička Tereza Spencerová se rozhodla svým příspěvkem „popíchnout“ k diskusi. „Tisíce lidí na Václaváku, kteří demonstrují za 'záchranu demokracie', a proto požadují odvolání Ondráčka z čela jednoho z tuctů parlamentních výborů, aniž by kdo tušil, jestli být šéfem výboru něco ovlivňuje, nebo jen navyšuje papírování,“ poznamenala Spencerová.

Své stanovisko sdělil i komentátor Bohumil Pečinka. „Není nám to jedno. To byl snad nejsilněji skandovaný slogan na pražské protibabišovské demonstraci, které se zúčastnilo odhadem 8-10 tisíc lidí,“ poznamenal Pečinka.

„Účast na pražské demonstraci byla velmi plodná,“ popsal marketingový expert Jakub Horák. Ten se podle svých slov na demonstraci mimo jiné dozvěděl to, že ministr vnitra Lubomír Metnar sloužil za komunstů také v pohotovostním pluku policie.

K demonstracím se vyjádřil také hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „V roce 1989 lidé demonstrovali za svobodné volby. V roce 2018 někteří demonstrují proti svobodným volbám," míní.

A co si myslí bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek? „Kdyby Kalousek s knížetem i Udženija radši seděli doma na prdeli, udělali by pro věc, o kterou jde těm mladým lidem, víc, než když na Václavák cpou svoje provařený ksichty,“ popsal.

A srovnání demonstrací v roce 1989 a 2018 provedl Davido Panda Hájek.

Psali jsme: Ruka ruku myje? Zasahuje to do Čech. Další výbušné informace kolem vraždy na Slovensku ,,Psal jsem Horáčkovi, že SPD a KSČM zvolili lidi. A on mlčí." Andrej Babiš popojížděl s Čunkem a zdálo se, že na demonstranty kašle. Byli jsme s ním Soud se dnes vrátí k řešení korupční kauzy kolem Ratha Jsem připraven podat návrh na odvolání Ondráčka, za mě mu omluva určitě nepomůže, uvedl Fiala v ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef