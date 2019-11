Skončete těžbu. Aktivisté v Mostě vnikli do sídla firmy a vyvěsili transparent

Aktivisté z hnutí Limity jsme my pronikli dnes ráno do sídla těžařské společnosti Severní energetická v Mostě a na budovu vyvěsili transparent s nápisem Konec uhlí bez výjimek. Policie na místě zajistila 11 lidí, které převezla na mostecké obvodní oddělení pro podezření z přestupku. ČTK to řekla mluvčí policie Ludmila Světláková. Zásah před budovou těžaře skončil krátce po 10:00.

„Chceme upozornit na to, co dělá Severní energetická, soukromá společnost, která vlastní kontroverzní elektrárnu Chvaletice a která si žádá o výjimky, aby mohla ještě více znečišťovat ovzduší. Zisk jde do soukromých rukou, ale změny klimatu a dopady neseme my všichni v České republice,“ řekla ČTK Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Od roku 2013 ji vlastní společnost Severní energetická (Sev.en). „Nemá cenu vést diskusi s fanatiky a výtržníky,“ řekla ČTK mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová. Podle mluvčí každý bojuje za zdravé životní prostředí po svém. „Zatímco jedni porušují zákony a exhibují v médiích, my investujeme miliardy do ekologizace a přírodě blízké rekultivace,“ řekla.

Hnutí Limity jsme my poukázalo také na dnešní zasedání takzvané uhelné komise, která má určit datum konce těžby a spalování uhlí. Koná se v Praze. „Cílem uhelné komise musí být... bezodkladný konec uhlí, bez kterého se neobejde řešení klimatické krize. Nicméně složení uhelné komise je nevyrovnané ve prospěch zájmů uhlobaronů. O konec uhlí a spravedlivou transformaci na čistou energii, která nepoškodí zájmy lidí pracujících v uhelném průmyslu, se musíme zasadit my všichni,“ uvedla Dombrovská.

Dalším důvodem dnešního protestu je podle hnutí prodej hnědouhelné elektrárny Počerady skupině Sev.en Energy. Ze stejného důvodu na konci října několik aktivistů obsadilo rypadlo na lomu ve Vršanech na Mostecku. Akci tehdy ukončili po zhruba třech dnech. „Protest aktivistů vnímáme hlavně jako protest proti kapitalismu. Proto nás nepřekvapuje, že aktivisté neberou v úvahu škody ve výši stovek tisíc korun, které svou okupací kolesového rypadla K800 způsobili,“ řekla ČTK Sáričková. Management lomu bude podle mluvčí v souladu se zákonem škodu po aktivistech vymáhat.

