Skončily dotace, prodej elektromobilů sletěl dolů. „Donutit lidi, aby...“

Britský premiér Rishi Sunak vyloučil odložení navrhovaného zákazu prodeje nových benzinových a naftových automobilů od roku 2030. Jenže podle konzervativního týdeníku The Spectator klesá zájem řidičů o nákupy elektroaut. Z několika důvodů. Až čtvrtina Britů prý nemá soukromou garáž, kde by mohla vůz nabít. Publicista vidí cestu, jak to změnit, jenže i tu prý britská vláda zakázala. A i kdyby ji povolila, nastanou podle všeho další problémy…

Společnost výrobců a obchodníků s automobily (SMMT) eviduje, že za prvních osm měsíců roku 2023 se prodalo 193 221 čistě elektrických vozů, což je o 40 % více než ve stejném období roku 2022.

Publicista a sloupkař Ross Clark v konzervativním týdeníku The Spectator však upozornil, že prodej elektromobilů táhnou hlavně firmy. Běžní řidiči se v nákupu elektroaut nepřetrhnou. „V první polovině roku si elektromobil koupilo 37 000 soukromých kupujících, což je o 41 800 méně než o rok dříve,“ napsal Clark. „Je bolestně zřejmé, že elektromobily se zatím neprodávají samy o sobě. Mohou se prodávat díky štědrým dotacím, ale ty nyní skončily a kupující se kritičtěji dívají na problémy spojené s vlastnictvím elektromobilu: konkrétně na vyšší pořizovací cenu, krátký dojezd, dobu potřebnou k dobití a nedostatečnou dobíjecí síť,“ pokračoval.

Další problém podle Clarka je, že čtvrtina Britů nevlastní garáž a nemají auto kde nabíjet. Nemluvě o ceně elektromobilu. Doteď šlo o zboží spíše pro bohatší zákazníky.

„Zřejmým řešením by bylo umožnit motoristům, aby se postupně přiklonili k elektromobilům prostřednictvím hybridů. Potíž je v tom, že vláda slíbila, že od roku 2035 zakáže i jejich prodej. V důsledku toho byl průmysl odrazen od vývoje konceptu hybridu,“ posteskl si publicista s tím, že elektromobil s malým benzinovým motorem by umožnil během delších cest elektrobaterii dobít, a tím zvýšit dojezd z 50 mil např. na 500 mil, což by elektromobily učinilo zajímavějšími pro britské zákazníky.

Podle serveru Euronews však příklon k elektromobilům nemusí být nejlepší cestou v boji proti globálnímu oteplování. Vlády sice tlačí spotřebitele, aby investovali do čistších vozidel s elektrickým pohonem, ale podle Parise Marxe, autora knihy „Road to Nowhere – Cesta nikam“, se tyto společnosti ve svém technologickém přístupu mýlí.

„Aby bylo možné vytvořit elektromobil, je třeba vytěžit spoustu nerostů a mnoho z toho se bude i nadále dít na globálním jihu. A tyto doly mají neuvěřitelné dopady na životní prostředí a zdraví v místech, kde existují,“ vysvětlil Marx.

Pokud se má skutečně něco změnit, pak je to podle Marxe uvažování lidí o tom, jak se budou přesouvat z místa na místo. Místo toho by ve městech mohli využít městskou hromadnou dopravu, jezdit na kole a také chodit pěšky.

