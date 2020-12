Skóre v systému PES narostlo. Je to záměrné, aby vláda měla potřebná čísla pro nouzový stav? Němcová v ČT vypustila závažné pochybnosti

Hosty nedělních Otázek Václava Moravce byli předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a senátorka Miroslava Němcová (ODS). Ta vládu nešetřila a vyčetla jí, že i protiepidemický systém PES je chaotický a lidé se jen těžko vyznají v tom, co zrovna platí. Vláda podle ní navíc šlápla na krk malým živnostníkům, aniž by dokázala řádně zdůvodnit, proč to dělá. Vondráček vládu okamžitě bránil. Němcová se ale nedala zastavit a rýpla si do „umanutosti prezidenta Zemana“.

reklama

Česko už 127 dní pobývá v nouzovém stavu a vláda Andreje Babiše (ANO) chce poslance přesvědčit, že 9. prosince bude třeba nouzový stav prodloužit o dalších 30 dní, to jest do půlky ledna.

„Pro mě osobně je to nepřijatelné. Tahle šaráda o nouzový stav už od jara. Už od jara se jako zákonodárci setkáváme s mizerným zdůvodněním toho, proč ten nouzový stav potřebuje (vláda) a co udělá pro to, abychom ho nepotřebovali. Já už bych jeho prodloužení nepodpořila a řekla bych vládě, ať vládne bez něj. Nástroje na to má,“ upozornila Němcová.

Vondráček kontroval, že vláda dělá jen to, co musí, protože soud už v minulosti konstatoval, že bez nouzového stavu nelze některá opatření vydávat. Svět podle něj navíc nemá křišťálovou kouli a neví, jak dlouho tato koronavirová pandemie potrvá. „Nevíme, jak to bude vypadat,“ zdůraznil Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 13673 lidí

Němcovou ale nijak zvlášť neuklidnil. Okamžitě připomněla, že malé obchody musely být uzavřeny, zatímco velké obchody mohly být otevřeny, což je nefér. „To byla podle mě zásadní chyba a není vysvětlitelné těm malým soukromým podnikatelům, proč na ně vláda takto tvrdě zaklekla,“ kroutila senátorka hlavou nad počínáním vlády.

Stejně tak nechápe, proč vláda tak tvrdě omezuje kulturu, když zároveň v prvním a druhém stupni systému PES pouští až pětkrát více lidí na sportovní utkání, než do divadel.

Vondráček oponoval, že veškerý život nelze svázat do tabulky a všichni lidé musí vědět, že tu existují určitá rizika. „Ten vir nás pořád tlačí ke zdi,“ varoval Vondráček. „Nejlepší by bylo zavřít, ale to nikdo nechce,“ doplnil předseda Sněmovny.

Fotogalerie: - Fantomas se zlobí

Moravec poté oznámil, že skóre systému PES vyskočilo přes 60 bodů, konkrétně na 64 bodů, což znamená, že se Česko začíná vracet ze třetího do čtvrtého pandemického stupně.

Němcovou to nenechává v klidu. „Já tady nechci vzbuzovat nějaké teorie o tom, že je to všechno děláno záměrně, aby se vláda dopočítala k číslům, která potřebuje, a obhájila si potom své rozhodnutí... ale důvěru to ve mně v žádném případě nevzbuzuje,“ konstatovala Němcová v narážce na to, že v sobotu i v neděli systém PES padal a rizikové skóre se různě měnilo.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Domnívám se, že kdybychom teď šli po ulici a ptali se lidí, zda vědí, čím se mají řídit, tak málokdo to bude vědět. Ten systém je chaotický,“ upozornila Němcová.

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? Ano 26% Ne 62% Ještě nevím 12% hlasovalo: 17326 lidí

Moravec poté přehodil diskusní výhybku ke snaze ministra zdravotnictví Jana Blatného centralizovat systém institucí hygieny a posílit jejich pravomoci. Pokud by nová pravidla prošla, hygienici by mohli sledovat pohyby občanů podle jejich mobilu až tři týdny nazpět.

Podle mě je to jednak zneužití nouzového stavu, ale jednak je to na hraně ústavnosti kvůli tomu sledování lidí,“ bila na poplach Němcová. „To opravdu té vládě nedošlo, že v této situaci se to nedá předložit do Poslanecké sněmovny? Je to na přepsání celých pasáží,“ upozornila senátorka.

„Já myslím, že to vládě došlo, tady je to spíš záležitost ministerstva zdravotnictví, kde převažuje ten pohled na zdravotní hledisko,“ bránil se v tu chvíli Vondráček.

Moravec poté ještě obrátil pozornost diváků a konstatoval, že vláda hledá cestu, jak v případě krize nesdělovat informace občanům, pokud by tyto informace mohly ohrozit řešení krizové situace. Počítá se i s tím, že informace by mohly být utajovány i v případě, že nastanou zvláštní skutečnosti.

Podle Němcové je zásadní problém v tom, že za zvláštní skutečnosti lze označit kde co a takovýto paragraf prý ODS nepodpoří.

A tady dal Vondráček Němcové za pravdu s tím, že když už zákon obsahuje formulaci o zvláštních skutečnostech, mělo by být jasně řečeno, co mohou být tyto zvláštní skutečnosti.

Fotogalerie: - Mobilní laboratoř

Moravec poté obrátil pozornost k daňovému balíčku.

Vondráček konstatoval, že v koaliční vládě ANO a ČSSD zavládl nesoulad, který je třeba vyřešit.

Němcová ve vysílání zdůrazňovala, že to není tak, že v daňové otázce hlasovala ODS a ANO. Skutečnost je podle ní taková, že Babiš vzal návrh ODS z roku 2018 a položil ho na stůl jako svůj návrh, ač to původně odmítal.

Vondráček poté vysvětloval, proč není v zákoně o snížení daní pro zaměstnance na 15 procent napsáno, že tento zákon bude platit toliko na dva roky. „Ono to není tak úplně jednoduché to tam napsat,“ upozornil Vondráček.

Podle předsedy Sněmovny ale poslanci počítají s tím, že zákon bude platit na dva roky.

Němcová se tady ostře ohradila. Podle senátorky není důvod do tohoto zákona onu lhůtu dávat. Rýpla si i do prezidenta Miloše Zemana, který trvá na tom, že se tato lhůta má v zákoně objevit a pokud se neobjeví, bude zákon vetovat. Podle Němcové k tomu ale prezident nemá důvod, protože ještě neví, jak může zákon upravit Senát.

„ To je prostě ta jeho taková umanutost. Budu ten zákon vetovat, i kdyby tam bylo kdo ví co, i kdyby to mělo tu zemi poškodit. Tenhleten příklad prezidentova postupu, kdy prezident oznámí veto zákona, aniž by věděl, co v něm bude, to já považuji za zarážející,“ zaznělo z úst Němcové.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lidovec Bartošek řádil: S kým se měl Nejedlý v Moskvě setkat? Kdo mu to platí? Země jde do kopru, smál se Moravec Babišovi. A vyslechl si za to od Faltýnka Velký návrat u Moravce: Dorazil Kuba z ODS a ministr Havlíček se nestačil divit Maláčová už nevydržela Moravce. Ten opět tepal Babiše, Piráti chtějí hledat viníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.