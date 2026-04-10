Šlachta bije na poplach: Regulace paliv může skončit černým trhem

10.04.2026 18:35 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Pohonné hmoty mají o víkendu zdražit a vláda dál tlačí na regulaci cen. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty varuje, že cenové stropy mohou situaci naopak zhoršit – místo úlevy může přijít zdražení, nedostatek paliv i vznik černého trhu.

Šlachta bije na poplach: Regulace paliv může skončit černým trhem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Šlachta

Pohonné hmoty v Česku mají o víkendu zdražit, stát totiž zvýšil cenové stropy na benzin i naftu. Ministerstvo financí nově nastavilo maximální ceny až na 41,95 Kč za litr benzinu a 45,90 Kč za naftu. Vláda tak pokračuje v regulaci trhu, kterou zdůvodňuje ochranou spotřebitelů.

Proti tomuto kroku se ostře vymezilo hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Podle něj jde o „učebnicový příklad zásahu, který ignoruje základní principy tržního prostředí“. Šlachta upozorňuje, že některé čerpací stanice už kvůli cenovým stropům omezily prodej nebo dokonce zavřely, protože prodávají pod nákupní cenou.

Ekonomický expert hnutí Jiří Janeček pak kritizuje jednotné nastavení cen. „Provoz čerpací stanice v centru Prahy nebo na dálnici má úplně jiné náklady než pumpa v malé obci. Přesto stát přichází s jednotným stropem. To je v přímém rozporu s realitou podnikání,“ uvedl.

Přísaha zároveň varuje před paradoxním efektem regulace. Vládou stanovené maximální ceny jsou totiž podle ní v některých případech vyšší než aktuální průměr, což může vést k jejich dorovnání a faktickému zdražení. „Stát vytvořil prostor pro růst cen,“ říká Šlachta.

Hnutí také upozorňuje, že hlavní podíl na ceně paliv tvoří daně, nikoli marže pumpařů. Řešení proto vidí jinde než ve stanovování cen. „Pokud chce vláda pomoci lidem i firmám, měla by snižovat daňovou zátěž, nikoli deformovat trh,“ dodal Janeček.

Podle Přísahy mohou cenové stropy vést i k nedostatku paliv či vzniku černého trhu. „Trh není problém. Problém je, když se ho stát snaží řídit od stolu,“ uzavřel Šlachta.

Jinde na netu:

Vedlejší účinky přílišné konzumace známé cibuleVedlejší účinky přílišné konzumace známé cibule Když naše dobré úmysly ty druhé bolíKdyž naše dobré úmysly ty druhé bolí

