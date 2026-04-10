Šlachta bije na poplach: Regulace paliv může skončit černým trhem

Pohonné hmoty v Česku mají o víkendu zdražit, stát totiž zvýšil cenové stropy na benzin i naftu. Ministerstvo financí nově nastavilo maximální ceny až na 41,95 Kč za litr benzinu a 45,90 Kč za naftu. Vláda tak pokračuje v regulaci trhu, kterou zdůvodňuje ochranou spotřebitelů.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Proti tomuto kroku se ostře vymezilo hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Podle něj jde o „učebnicový příklad zásahu, který ignoruje základní principy tržního prostředí“. Šlachta upozorňuje, že některé čerpací stanice už kvůli cenovým stropům omezily prodej nebo dokonce zavřely, protože prodávají pod nákupní cenou.
Přísaha zároveň varuje před paradoxním efektem regulace. Vládou stanovené maximální ceny jsou totiž podle ní v některých případech vyšší než aktuální průměr, což může vést k jejich dorovnání a faktickému zdražení. „Stát vytvořil prostor pro růst cen,“ říká Šlachta.
Hnutí také upozorňuje, že hlavní podíl na ceně paliv tvoří daně, nikoli marže pumpařů. Řešení proto vidí jinde než ve stanovování cen. „Pokud chce vláda pomoci lidem i firmám, měla by snižovat daňovou zátěž, nikoli deformovat trh,“ dodal Janeček.
Podle Přísahy mohou cenové stropy vést i k nedostatku paliv či vzniku černého trhu. „Trh není problém. Problém je, když se ho stát snaží řídit od stolu,“ uzavřel Šlachta.
