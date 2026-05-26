Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj symbolicky povýšil do panteonu národních hrdinů jednu z nejkontroverznějších postav novodobých ukrajinských dějin. Ostatky Andrije Melnyka, vůdce ukrajinského nacionalistického hnutí z období druhé světové války, byly exhumovány v Lucembursku a s nejvyššími státními poctami převezeny do vlasti. Jak informoval americký deník The New York Times (NYT), tento krok představuje zásadní obrat v tamní politické kultuře, který urychlila pokračující ruská invaze.
Smuteční obřad se státními poctami se konal v řeckokatolické katedrále Vzkříšení Krista v Kyjevě, kde byly rakve Melnyka a jeho manželky Sofie vystaveny pod hlavní kopulí. Poté byly ostatky převezeny na nový vojenský hřbitov za městem. Na bohoslužbě, kterou celebrovali kněží v karmínových rouchách, se sešlo zhruba tři sta lidí.
Andrij Melnyk, jenž zemřel v exilu v roce 1964, vedl jednu ze dvou frakcí Organizace ukrajinských nacionalistů. Tato skupina v touze po suverenitě spolupracovala s nacistickým Německem, což vedlo k podílu jejích členů na zvěrstvech spáchaných na židovském a polském obyvatelstvu. Historici dodnes vedou spory o míře Melnykovy osobní viny, neboť podstatnou část války strávil v německé internaci. Pro řadu Ukrajinců však zůstává symbolem tehdejšího odporu proti brutální sovětské nadvládě.
Proměna postoje prvního židovského prezidenta Ukrajiny
Deník The New York Times v této souvislosti upozorňuje na zásadní proměnu postojů samotného Volodymyra Zelenského. Současný prezident, který je historicky prvním židovským šéfem státu na Ukrajině, se před ruskou invazí nacionalistické rétorice a oslavám válečných vůdců důsledně vyhýbal. V minulosti odmítal pojmenovávání ulic po radikálnějším Stepanu Banderovi a tehdy prohlásil, že v tragické historii země je linie mezi hrdinou a nepřítelem velmi tenká.
Válečná realita však donutila ukrajinskou společnost i jejího lídra k radikálnímu posunu. Podle oslovených analytiků vedl brutální tlak ze strany Moskvy k tomu, že země masově „přepnula do režimu národní identity“. Zelenskyj v reakci na společenskou poptávku začal oceňovat veterány tehdejšího partyzánského odboje a návrat Melnykových ostatků označil za krok, v nějž Ukrajinci dlouho doufali. Melnyka a jeho ženu popsal jako ikonické a hluboce respektované osobnosti dvacátého století.
Přestože pravicové strany nemají na současné Ukrajině téměř žádnou politickou váhu a v posledních předválečných volbách se nedostaly do parlamentu, symbolické uctění Melnyka ukazuje, jak silně se posunul hlavní politický proud. Deník The New York Times uzavírá, že tento posun paradoxně vyvolala sama Moskva, jejíž agresivní politika stmelila Ukrajince kolem symbolů jakéhokoli historického odporu vůči Rusku, a to i za cenu otevírání velmi rozporuplných kapitol vlastní minulosti.
Článek vyšel pod titulem: „Domů na Ukrajinu se vrací kontroverzní hrdina 20. století.“
Bagatelizace kolaborace s nacisty a holokaustu
Norský politolog Glenn Diesen tuto událost okomentoval na síti X slovy: „The New York Times bagatelizuje nacistického kolaboranta jako ‚kontroverzního hrdinu 20. století‘.“
„NYT tohoto nacistického kolaboranta vykresluje jako ‚kontroverzního hrdinu 20. století‘, ‚kritizovaného jako nacistického kolaboranta a oslavovaného jako vůdce odporu proti Sovětům‘. Tohle vykresluje Zelenského oslavu tohoto muže jako něco, co odpovídá názorům Ukrajinců během války. To všechno je lež,“ upozornil kanadský politolog Ivan Katchanovski.
„Převezení Andrije Melnyka za účelem státního pohřbu na Ukrajině vyvolává vážné obavy. Oceňování vůdce hnutí, které podporovalo a spolupracovalo s nacistickým Německem během pronásledování a vraždění milionů Židů, podkopává morální integritu nezbytnou pro vzpomínání na holokaust. Jad Vašem je hluboce znepokojen takovými národními vzpomínkami, které jsou na úkor historické pravdy a památky obětí holokaustu,“ zveřejnilo své stanovisko Světové centrum pro výzkum, dokumentaci, vzdělávání a vzpomínání na holokaust Jad Vašem.
Andrij Melnyk byl prominentní ukrajinský nacionalista, který se v meziválečném období stal jedním z klíčových představitelů boje za samostatnou Ukrajinu. Po rozkolu v Organizaci ukrajinských nacionalistů vedl její umírněnější frakci (OUN-M) a snažil se prosazovat ukrajinské zájmy prostřednictvím diplomatických i vojenských prostředků. Během druhé světové války nejprve viděl v nacistickém Německu potenciálního spojence proti Sovětskému svazu, avšak později byl Němci internován. Po válce žil v exilu a zemřel v Lucembursku. Dnes zůstává polarizující figurou ukrajinské historie. Pro některé představuje statečného bojovníka proti sovětské nadvládě, pro jiné je symbolem kolaborace s nacistickým režimem a temných stránek ukrajinského nacionalismu.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
