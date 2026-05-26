Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi

26.05.2026 13:50 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Památník holocaustu Jad Vašem vyjádřil hluboké znepokojení nad státním pohřbem Andrije Melnyka v Kyjevě, který podkopává morální integritu a jde na úkor historické pravdy. Repatriace ostatků rozporuplného vůdce ukrajinských nacionalistů z období druhé světové války ukazuje na zásadní obrat v tamní politické kultuře. Zahraniční politologové varují před bagatelizací nacistické kolaborace a projevů antisemitismu.

Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj symbolicky povýšil do panteonu národních hrdinů jednu z nejkontroverznějších postav novodobých ukrajinských dějin. Ostatky Andrije Melnyka, vůdce ukrajinského nacionalistického hnutí z období druhé světové války, byly exhumovány v Lucembursku a s nejvyššími státními poctami převezeny do vlasti. Jak informoval americký deník The New York Times (NYT), tento krok představuje zásadní obrat v tamní politické kultuře, který urychlila pokračující ruská invaze.

Fotogalerie: - Demonstrace proti landsmanšaftu

V Brně se konala velká demonstrace proti sjezdu su...
Nedaleko hovořil i Miroslav Sládek
V Brně se konala velká demonstrace proti sjezdu su...
V Brně se konala velká demonstrace proti sjezdu su...
V Brně se konala velká demonstrace proti sjezdu su...
V Brně se konala velká demonstrace proti sjezdu su...

Smuteční obřad se státními poctami se konal v řeckokatolické katedrále Vzkříšení Krista v Kyjevě, kde byly rakve Melnyka a jeho manželky Sofie vystaveny pod hlavní kopulí. Poté byly ostatky převezeny na nový vojenský hřbitov za městem. Na bohoslužbě, kterou celebrovali kněží v karmínových rouchách, se sešlo zhruba tři sta lidí.

Fotogalerie: - V pavilonu

V jednom z pavilonů brněnského výstaviště se konaj...
V Pavilonu P
Na brněském výstavišti
V sudeťáckém pavilonu
V sudeťáckém pavilonu
V sudeťáckém pavilonu

Andrij Melnyk, jenž zemřel v exilu v roce 1964, vedl jednu ze dvou frakcí Organizace ukrajinských nacionalistů. Tato skupina v touze po suverenitě spolupracovala s nacistickým Německem, což vedlo k podílu jejích členů na zvěrstvech spáchaných na židovském a polském obyvatelstvu. Historici dodnes vedou spory o míře Melnykovy osobní viny, neboť podstatnou část války strávil v německé internaci. Pro řadu Ukrajinců však zůstává symbolem tehdejšího odporu proti brutální sovětské nadvládě.

Proměna postoje prvního židovského prezidenta Ukrajiny

Deník The New York Times v této souvislosti upozorňuje na zásadní proměnu postojů samotného Volodymyra Zelenského. Současný prezident, který je historicky prvním židovským šéfem státu na Ukrajině, se před ruskou invazí nacionalistické rétorice a oslavám válečných vůdců důsledně vyhýbal. V minulosti odmítal pojmenovávání ulic po radikálnějším Stepanu Banderovi a tehdy prohlásil, že v tragické historii země je linie mezi hrdinou a nepřítelem velmi tenká.

Fotogalerie: - Nesmiřitelní a smíření

V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
Konce pouti se zúčastnili pirátská poslankyně Kate...
Konec Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření

Válečná realita však donutila ukrajinskou společnost i jejího lídra k radikálnímu posunu. Podle oslovených analytiků vedl brutální tlak ze strany Moskvy k tomu, že země masově „přepnula do režimu národní identity“. Zelenskyj v reakci na společenskou poptávku začal oceňovat veterány tehdejšího partyzánského odboje a návrat Melnykových ostatků označil za krok, v nějž Ukrajinci dlouho doufali. Melnyka a jeho ženu popsal jako ikonické a hluboce respektované osobnosti dvacátého století.

Fotogalerie: - Pouť smíření

V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
Zúčastnili se jí i mluvčí sudetoněmeckého landsman...
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření
Dorazila i farářka Církve československé husitské ...
V Pohořelicích u Brna se konala Pouť smíření

Přestože pravicové strany nemají na současné Ukrajině téměř žádnou politickou váhu a v posledních předválečných volbách se nedostaly do parlamentu, symbolické uctění Melnyka ukazuje, jak silně se posunul hlavní politický proud. Deník The New York Times uzavírá, že tento posun paradoxně vyvolala sama Moskva, jejíž agresivní politika stmelila Ukrajince kolem symbolů jakéhokoli historického odporu vůči Rusku, a to i za cenu otevírání velmi rozporuplných kapitol vlastní minulosti.

Fotogalerie: - Brňáci proti landsmanšaftu

Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...
Proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně ...

Článek vyšel pod titulem: „Domů na Ukrajinu se vrací kontroverzní hrdina 20. století.“

Bagatelizace kolaborace s nacisty a holokaustu

Norský politolog Glenn Diesen tuto událost okomentoval na síti X slovy: „The New York Times bagatelizuje nacistického kolaboranta jako ‚kontroverzního hrdinu 20. století‘.“

„NYT tohoto nacistického kolaboranta vykresluje jako ‚kontroverzního hrdinu 20. století‘, ‚kritizovaného jako nacistického kolaboranta a oslavovaného jako vůdce odporu proti Sovětům‘. Tohle vykresluje Zelenského oslavu tohoto muže jako něco, co odpovídá názorům Ukrajinců během války. To všechno je lež,“ upozornil kanadský politolog Ivan Katchanovski.

„Převezení Andrije Melnyka za účelem státního pohřbu na Ukrajině vyvolává vážné obavy. Oceňování vůdce hnutí, které podporovalo a spolupracovalo s nacistickým Německem během pronásledování a vraždění milionů Židů, podkopává morální integritu nezbytnou pro vzpomínání na holokaust. Jad Vašem je hluboce znepokojen takovými národními vzpomínkami, které jsou na úkor historické pravdy a památky obětí holokaustu,“ zveřejnilo své stanovisko Světové centrum pro výzkum, dokumentaci, vzdělávání a vzpomínání na holokaust Jad Vašem.

Andrij Melnyk byl prominentní ukrajinský nacionalista, který se v meziválečném období stal jedním z klíčových představitelů boje za samostatnou Ukrajinu. Po rozkolu v Organizaci ukrajinských nacionalistů vedl její umírněnější frakci (OUN-M) a snažil se prosazovat ukrajinské zájmy prostřednictvím diplomatických i vojenských prostředků. Během druhé světové války nejprve viděl v nacistickém Německu potenciálního spojence proti Sovětskému svazu, avšak později byl Němci internován. Po válce žil v exilu a zemřel v Lucembursku. Dnes zůstává polarizující figurou ukrajinské historie. Pro některé představuje statečného bojovníka proti sovětské nadvládě, pro jiné je symbolem kolaborace s nacistickým režimem a temných stránek ukrajinského nacionalismu.

Psali jsme:

Nejpekelnější noc Kyjeva. Rusko ho zasypalo raketami, drony i Orešnikem
Lukašenko do USA? Proto začali pošťuchovat Zelenského, tvrdí Minsk
Půjčka 90 miliard má pro Zelenského háček
„To myslíte vážně?“ Chmelár běsní kvůli medaili pro Zelenského

 

Zdroje:

https://t.co/L38ol5dWqu

https://t.co/LwoL3voGuN

https://t.co/R5OWthaKLS

https://twitter.com/Glenn_Diesen/status/2059140594576838730?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/I_Katchanovski/status/2059100584855097496?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nytimes?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/yadvashem/status/2058908759343145087?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.nytimes.com/2026/05/24/world/europe/ukraine-melnyk-nationalist-collaborator.html

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

2. světová válka , pohřeb , Ukrajina , nacismus , holokaust , nacionalismus , The New York Times , Jad Vašem , Zelenskyj , Melnyk , Diesen , Katchanovski

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Ohrozí podle vás tento krok ukrajinského prezidenta diplomatickou podporu ze strany západních spojenců?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Sliboval jste národ sjednocovat

Proč ale pak zaštitujete akci, která národ dost rozděluje? A vám nevadí, že Posselt hlasoval proti našemu členství v EU nebo že teď kádruje lidi a o některých tvrdí, že do Evropy nepatří? Nemusím s nimi souhlasit, nemusím takové politiky volit, ale říkat o někom, kdo zde má své kořeny, že sem nepatř...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 23 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Dali mu do hrobu hákenkrajc?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseKocum , 26.05.2026 14:03:54

|  5 |  0

Další články z rubriky

Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi

13:50 Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi

Památník holocaustu Jad Vašem vyjádřil hluboké znepokojení nad státním pohřbem Andrije Melnyka v Kyj…