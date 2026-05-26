„Sundej si to tričko! Sláva Ukrajině!“ Brit s Korejcem seřvali v Oděse místního

„Podívej se, co máš na sobě!“ křičeli dva mladíci v Oděse na staršího muže. Mediální agentura Nexta ho popsala jako „zdejšího alkoholika“, s nímž se dva mladíci pustili do křížku. Muž měl u sebe několik igelitek, což naznačuje, že mohlo jít o bezdomovce.
„Sundej to! … Podívej se, co máš na sobě!“ křičeli dva mladíci na staršího muže v košili a tričku. Tričku odkazujícím na sovětskou KGB. „Tady bojuje armáda a ty se chováš naprosto příšerně, když nosíš tohle!“ křičeli mladíci na muže, který jim zřejmě ne úplně rozuměl. „Táhni žít do Moskvy, ty hajzle. Oděsa je ukrajinská. Sláva Ukrajině,“ křičeli dál na ulici z plných plic. A došlo také na nadávky „suka“ a „blyat“.
Oslovený muž chvíli vzdoroval, ale v jeden okamžik se zvedl z lavičky, posbíral několik tašek, ve kterých měl své věci, a raději odešel o kus dál.
An unexpected conflict occurred in Odesa, Ukraine: two foreigners got into an argument with a local alcoholic wearing a "KGB" T-shirt.
Na sociálních sítích pak byl čin cizinců oslavován. „Mimochodem, na Ukrajině jsou sovětské a nacistické symboly zakázané a ten muž by měl být policií zatčen,“ zaznělo v jednom z komentářů, které video kolující po sociálních sítích doprovází.
A Briton and a Korean are raising a vatnik in Odesa for a USSR T-shirt. By the way, in Ukraine Soviet and Nazi symbols are prohibited and the man should be detained by the police.
Někteří diskutující ocenili solidaritu, jakou dva mladíci projevili, když se zastali bránící se země proti ruským agresorům, kteří svého západního souseda napadli v únoru 2022.
„Vědomí, že takové relikvie stále existují, bolí. Ale je dobré vidět cizince stát na správné straně,“ zaznělo v dalším z příspěvků k videu.
It hurts to see relics like this still exist, but it's good to see foreigners standing on the right side.
In Odesa, a Brit and a Korean in “Good evening, we are from Ukraine” shirts called it out and shut down a man in a “KGB USSR” shirt.
Real solidarity. pic.twitter.com/01S5dptvHP
„Znám tohoto chlapa. Tohle je Mark, který je dobrovolník na plný úvazek a absolutní legenda,“ prozradila jedna z diskutujících, která podle všeho mladého muže zná. „Řekl mi, že se tenhle incident stal v době, kdy lidé v Kyjevě stáli na ulici před svými bombami poničenými domy a on už prostě nemohl jen přihlížet.“
I know this guy, this is Mark, who is a full-time volunteer and an absolute legend. He told me this incident happened as people in Kyiv were still on the street in front of their bombed houses, and he just couldn't let this pass.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
