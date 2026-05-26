„Sundej si to tričko! Sláva Ukrajině!“ Brit s Korejcem seřvali v Oděse místního

26.05.2026 8:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajina se již pátý rok brání ruské agresi a na ulicích ukrajinských měst probublává napětí. V Oděse, v ukrajinském přístavním městě, se dva mladíci – cizinci pustili do ostré hádky s mužem, jenž byl oblečen v tričku s nápisem SSSR a KGB. Řada proukrajinských účtů v diskusích na sociálních sítích mladíkům děkovala, že se takto postavili na stranu bránící se země.

Foto: Repro X
Popisek: Dva cizinci, kteří v Oděse seřvali bezdomovce s tričkem KGB

V Oděse, v ukrajinském přístavním městě, se dva cizinci provolávající heslo „Sláva Ukrajině“ dostali do konfliktu se zdejším postarším mužem. Ten měl na tričku nápis odkazující k sovětské KGB, což dva mladíci těžce nesli.

„Podívej se, co máš na sobě!“ křičeli dva mladíci v Oděse na staršího muže. Mediální agentura Nexta ho popsala jako „zdejšího alkoholika“, s nímž se dva mladíci pustili do křížku. Muž měl u sebe několik igelitek, což naznačuje, že mohlo jít o bezdomovce.

„Sundej to! … Podívej se, co máš na sobě!“ křičeli dva mladíci na staršího muže v košili a tričku. Tričku odkazujícím na sovětskou KGB. „Tady bojuje armáda a ty se chováš naprosto příšerně, když nosíš tohle!“ křičeli mladíci na muže, který jim zřejmě ne úplně rozuměl. „Táhni žít do Moskvy, ty hajzle. Oděsa je ukrajinská. Sláva Ukrajině,“ křičeli dál na ulici z plných plic. A došlo také na nadávky „suka“ a „blyat“.

Oslovený muž chvíli vzdoroval, ale v jeden okamžik se zvedl z lavičky, posbíral několik tašek, ve kterých měl své věci, a raději odešel o kus dál.

Na sociálních sítích pak byl čin cizinců oslavován. „Mimochodem, na Ukrajině jsou sovětské a nacistické symboly zakázané a ten muž by měl být policií zatčen,“ zaznělo v jednom z komentářů, které video kolující po sociálních sítích doprovází.

Někteří diskutující ocenili solidaritu, jakou dva mladíci projevili, když se zastali bránící se země proti ruským agresorům, kteří svého západního souseda napadli v únoru 2022.

„Vědomí, že takové relikvie stále existují, bolí. Ale je dobré vidět cizince stát na správné straně,“ zaznělo v dalším z příspěvků k videu.

„Znám tohoto chlapa. Tohle je Mark, který je dobrovolník na plný úvazek a absolutní legenda,“ prozradila jedna z diskutujících, která podle všeho mladého muže zná. „Řekl mi, že se tenhle incident stal v době, kdy lidé v Kyjevě stáli na ulici před svými bombami poničenými domy a on už prostě nemohl jen přihlížet.“

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

