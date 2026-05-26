Evropa bez veta? Hraba čtenářům PL naznačil, kdo by tahal za nitky

Prostřednictvím profilu na ParlamentníchListech.cz se čtenáři obrátili se svými dotazy na senátora Zdeňka Hrabu, který jim na ně obratem odpověděl. Čtenáře zajímal například názor senátora na federalizaci Evropské unie, kterou Petr Pavel označil za jediné řešení pro Evropu. Senátor Hraba v odpovědi uvedl, že s ní zásadně nesouhlasí. „Skutečná federalizace desítek států a národů s různými zájmy, s různými dějinami, s různou ekonomickou úrovní, s různou politickou strukturou nikdy nemůže fungovat,“ uvedl Hraba.
V takovém uspořádání by se podle něj prosadily hlavně zájmy nejsilnějších států. „Vždy by se v takové federaci prosadily zájmy jen těch nejsilnějších členských států, pokud by ovšem nebyly protichůdné. V praxi by se zřejmě prosadily zájmy především Německa,“ míní senátor.
Podobný problém by podle něj nastal i v případě, že by členské státy v rámci Evropské unie přišly o právo veta. Výsledek by byl podle Hraby fakticky stejný, a to tedy dominance největších zemí a omezená možnost menších států hájit vlastní zájmy.
Další dotaz směřoval na připravovanou změnu v justici, která se má týkat závaznosti rozhodnutí odvolacího soudu pro soud prvního stupně. Čtenáře zajímalo, zda má smysl, aby soudce znovu rozhodoval o věci, v níž je podle vyšší instance předem dané, jak má rozhodnout a zda by se nedalo něco udělat také s délkou soudních řízení.
Z odpovědi senátora Hraby ovšem vyplývá, že délku soudních řízení nepovažuje za hlavní problém české justice. „Jsem přesvědčen, že před rychlostí soudního řízení má přednost nestrannost a logická a právní přesvědčivost rozhodnutí soudu,“ uvedl senátor a dodal, že právě s tím souvisí i otázka, nakolik má být soud prvního stupně vázán názorem odvolacího soudu. Podstatné podle Hraby totiž je, zda je takové rozhodnutí odvolací instance samo nestranné a právně přesvědčivé.
„Přestože podle mého názoru už současná právní úprava takto přímo a jednoznačně zavázat soud nižšího stupně neumožňuje, je zřejmě nutné, viz případ Čapí hnízdo, takovou možnost v trestním řádu výslovně zakázat,“ vysvětluje Hraba.
Čtenáři se Hraby ptali také na ochranu hotovosti a české koruny v Ústavě. Zajímalo je, zda by zakotvení hotovosti znamenalo povinnost přijímat hotovost úplně všude a zda by ústavní ochrana koruny bránila přijetí eura.
Podle Hraby by ochrana hotovosti v Ústavě znamenala hlavně to, že by ji nemohla jako způsob placení zrušit prostá většina v Poslanecké sněmovně. „To, zda je povinnost přijímat hotovost či nikoli, je pak věcí konkrétní právní úpravy. Včetně třeba řešení, co s parkovacími či jídelními automaty, které už technicky hotovost nemohou přijímat. To je ale řádově jiná, nižší úroveň právní úpravy,“ vysvětluje senátor.
Podobně se vyjádřil i k české koruně. Pokud by byla jako měna zakotvena v Ústavě, přijetí eura by dle Hraby vyžadovalo ústavní většinu v obou komorách Parlamentu.
V dotazech se objevilo také téma trestní odpovědnosti nezletilých. Čtenáři ParlamentníchListů.cz se zajímaly hlavně o to, jestli může snížení hranice trestní odpovědnosti působit preventivně nebo jestli to spíš dětem nemůže zkazit život.
Hraba v odpovědi zdůraznil, že si uvědomuje složitost příčin kriminality u nezletilých i obtížnost její prevence a uvedl, že není zastáncem obecného snížení věku trestní odpovědnosti.
„Pokud pléduji pro snížení věku trestní odpovědnosti nezletilých, mám na mysli právě a jen odpovědnost za nejzávažnější trestné činy proti životu a zdraví a zřejmě i proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,“ upřesnil s tím, že psychicky „normální“ nezletilý by od určitého věku měl být schopen rozpoznat společenskou nepřijatelnost jednání, kterým jiného zbavuje života nebo mu způsobuje vážnou újmu na zdraví.
V neposlední řadě senátor Hraba odpovídal i na dotaz čtenáře, který se týkal jeho komentáře o části společnosti, která se podle senátora povyšuje nad ostatní a sama sebe staví do role „lepších“, „slušnějších“ a „kulturnějších“. Dotaz se týkal toho, jestli takové nálady ve společnosti nerozdmýchávají náhodou samotní politici.
Hraba uvedl, že souhlasí. „I já mám pocit, že někteří kolegové v politice si z programového hlásání nenávisti (třeba ke konzervativní život preferující většině) udělali živnost,“ uvedl senátor s tím, že i ti největší „liberálové“ a „demokraté" by nejraději jiné názory umlčeli.
„Oni vidí svět jen jako systém "útlaku podle identity". Jednotlivci jsou jimi souzeni podle toho, do jaké názorové skupiny patří, ne podle svých činů,“ uvedl senátor Hraba.
