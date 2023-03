Šlachta pronásledoval Fialu, i když utekl. „Potraviny, cukr, kdo se na tom pakuje?“ znělo

Prchající premiér Petr Fiala se svou ochrankou, pískající a křičící nespokojení lidé... Předseda hnutí Přísaha Robert Šlechta popsal, co se ve čtvrtek dělo v Jeseníku, kam se Fialova vláda přesunula, aby unikla protestu proti zvýšení věku odchodu do důchodu před sídlem vlády v Praze, kde se k akci připojil například i předseda hnutí ANO a předsedkyně KSČM Konečná. Kromě důchodů Šlachta vládě vyčetl ceny potravin, daně, ale také okrádání občanů, rozeštvanou společnost a to, že je sama „dezinformátor“.

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7403 lidí

„Vláda ujela z Prahy, není divné, proč vláda jede do Jeseníku? Není to určitě proto, že by strašně chtěli Jeseníku pomoct, za rok a půl jim mohl pomoct několikrát, to vláda neudělala, ale když je v Praze demonstrace, tak se sem přesune,“ říká na kratším videu Šlachta, který se svou Přísahou a dalšími občany dorazil na náměstí před Městským úřadem v Jeseníku.

Popsal, že reakce premiéra na jejich přítomnost nebyla nijak přívětivá: „Pan Fiala před námi prchal se svou ochrankou. Musím říct, že než jsem přišel sem, mluvil jsem s některými lidmi z Jeseníku a určitě to nebylo nic pozitivního pro naši vládu. Pískalo se tu, křičelo. Ta podpora nebyla vůbec taková, jak vláda očekávala,“ líčil Šlachta setkání s předsedou vlády i s tamními nespokojenými občany.

Následně upozornil, že skutečný obrázek toho, co se zde odehrává, přítomná média nezveřejní. „Těch médií je tu plno, ale ta média samozřejmě napíšou jenom to pozitivní…“ dodal.

Poté zkonkretizoval, co vládě vyčítají nejvíce a proč jsou nuceni vyjádřit s jejími kroky nesouhlas:

„Celou dobu se nás snaží umlčovat, protože vybočujeme,“ připomněl, že Přísaha ve volbách získala 270 tisíc hlasů občanů a i těm by vláda měla naslouchat. „Chceme tu vládě říct, co nám vadí a vadí to i těm občanům, kteří s námi mluví. Vadí jim, jakým způsobem vláda funguje. Hrozně nás štvou potraviny, vláda v tom vůbec nefunguje. Od listopadu je cukr dražší o sto procent. Nekula je zneklidněn, tak kdo se na tom pakuje?“ volal Šlachta se svou Přísahou po snížení DPH zejména na základní potraviny. „Vládo, začni řešit problémy občanů, na potravinách je to jasně viditelný,“ dooplnil.

Za další velký problém označil sahání na důchody i zvedání daní. „Je zajímavé, že sahají jenom na finance a úspory občanů. Kde jsou sliby této pětikoalice, že na příjmové stránce začne něco fungovat? Za rok a půl této vlády nevidíme nic, jenom rozeštvanou společnost a čím dál víc otevírající se nůžky,“ pokračoval Šlachta.

K moci se podle Šlachty pětikoalice dostala jen díky šíření dezinformací: „Těch slibů vlády už mají všichni dost. Jestli je někdo dezinformátor, tak je to tato vláda. Protože sliby, se kterými při spojení stran tyto volby vyhrály, jsou dezinformace, které se nezakládaly na pravdě,“ zdůraznil.

„A vláda je stále schovaná,“ ukázal směrem k Městskému úřadu v Jeseníku. „Není mezi občany, protože na to s nimi promluvit nemají čas, aby si poslechli, co občany trápí,“ uvedl a předal slovo i místopředsedům hnutí Přísaha, kteří kritizovali sociální politiku Fialova kabinetu a jeho hledání odkud by přiteklo více peněz do státní kasy.

Před vládou bouřili odboráři, Fiala odjel do Jeseníku. Toto tam lidem vzkázal

„Máme návrhy a říkáme věci, které nejsou nesplnitelný, ale není to o aroganci, je to o tom, že by vláda měla pracovat a rozhýbat jednotlivá ministerstva, aby fungovala? Lidi už toho mají dost, víme, kolik lidí jde už úplně na dřeň! Místo, aby si našel stát finanční prostředky na příjmové stránce. Vládo, nám se neschováš,“ burcoval šéf Přísahy.

Závěrem dodal, že Přísaha jednoznačně podporuje odboráře s jejich demonstrací proti zvýšení věku odchodu na úřadu vlády. „Dvacet let tu nikdo neřeší důchodovou reformu, až když to nechají narazit do zdi, tak to začnou řešit a okrádat naše občany. Ti lidi si to zaslouží, odpracovali si to, finanční prostředky se mají hledat jinde! Kde jsou ty miliardy z daňových rájů za covidové zakázky, které vy neřešíte?“ rozčílil se Šlachta opakovaně.

