Šlechtová úřaduje. Zrušila zakázku na děla za jednu a čtvrt miliardy

Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na modernizaci samohybných houfnic Dana. ČTK to dnes řekl zástupce holdingu Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek. Tendr asi za 1,23 miliardy korun bez DPH měla získat podle rozhodnutí vlády z loňského července firma Tatra Trucks, která pod firmu CSG patřící zbrojařskému podnikateli Jaroslavu Strnadovi spadá. Další postup by měl být podle mluvčího ministerstva Jana Pejška domluven tento týden. Podle serveru Euro.cz se ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) nebrání nákupu „většího počtu nových děl splňujících standardy NATO“.

Loni v červenci vláda rozhodla, že ministerstvo obrany nechá do roku 2020 zmodernizovat 33 samohybných houfnic Dana a koupí 17 nových děl. Podle předpokladů ministerstva smlouva měla být podepsána již loni a letos měla armáda podle plánů dostat první modernizovanou houfnici. Podobně jako další velké zakázky ale bylo uzavření smlouvy posunuto.

Šlechtová nyní rozhodla, že zakázku zruší. „Systémy Dana neodpovídají ráži a dostřelem standardům NATO. Modernizovat je jen kvůli zásobám munice ve skladech – jak je mi odůvodňováno – není řešení, ani to neopravňuje případnou veřejnou zakázku,“ citovalo Euro.cz ministryni. Na nemodernizovaných houfnicích bude podle ní možné cvičit, a využije se tak munice, která je ve skladech. Podle informací ČTK by ale i tak musely stroje být opraveny, aby byla zajištěna jejich provozuschopnost.

Pejšek ČTK sdělil, že o dělech bude tento týden jednat vedení ministerstva obrany a generálního štábu. „Další postup vyplyne z toho, na čem se domluví,“ poznamenal.

Zrušení zakázky potvrdil mluvčí CSG Čírtek. Zároveň poznamenal, že zachování původní ráže děla si jako podmínku původně stanovilo ministerstvo. „A to přestože je možné v rámci modernizace houfnic Dana integrovat i nové dělo ráže 155 mm NATO s dostřelem 40 km. Tento požadavek ale ze strany zadavatele do této chvíle nezazněl,“ dodal. Výměnu děla má podle něj firma technicky vyřešenou ve spolupráci se slovenskými podniky. „Nadále tak zůstává pro Armádu ČR možnost získat velmi rychle a cenově efektivně zásadně modernizovanou dělostřeleckou zbraň splňující požadavky NATO od domácího výrobce,“ doplnil Čírtek.

Samohybná kanónová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 Dana byla vyvinuta v 70. letech, jde tak o zastaralou zbraň s krátkým dostřelem a nevyhovujícím řídicím systémem palby. O nutnosti výměny či modernizaci se mluví několik let.

Ministerstvo obrany určitý čas zvažovalo nákup 50 nových děl, která by měla shodnou ráži, a tedy i munici se spojenci z NATO. Bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) rozhodnutí o modernizaci starých děl zdůvodňoval nákladností pořízení nové techniky. Pokud by bylo nakoupeno 50 děl, stálo by to podle něj kolem deseti miliard. Navíc by přechod na jiný typ houfnic znamenal nutnost odepsání munice v hodnotě zhruba 3,6 miliardy korun, uváděl.

autor: nab