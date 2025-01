Slova místo pomoci. Zelenskyj hořce o Západu. Před válkou marně prosil Bidena

24. února 2022 začala válka na Ukrajině, když ruské síly překročily hranice sousedního státu. Jenže před nimi probíhala jednání mezi ukrajinským a americkým prezidentem. Volodymyr Zelenskyj podle vlastních slov tlačil Joea Bidena do uvalení sankcí vůči Rusku. Hlavně pak vůči plynovodu Nord Stream, který Zelenskyj považoval za ruskou zbraň. Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 969 lidí

„Nežádal jsem o zbraně – žádal jsem o sankce. Zastrašit ho,“ zdůraznil v podcastu Lexe Fridmana. „Říkal jsem mu – Prosím, neříkejte nějaké pokud přijde, pokud překročí hranice, pokud zabije, ale uvalte na něj sankce. Teď. Jenže on to odmítl,“ řekl Zelenskyj.

Zelenskyj ironicky dodal, že Kyjev nedostal žádnou smysluplnou pomoc od Západu bezprostředně před invazí v roce 2022. „Pokud předpokládáme, že slova jsou pomocí, pak ano, dostali jsme toho hodně, protože slov bylo hodně,“ řekl Zelenskyj.

Šest měsíců před začátkem války Zelenskyj z televizního zpravodajství zjistil, že Joe Biden zrušil sankce na ruský plynovod Nord Stream. Dle jeho slov ho taková zpráva doslova rozzuřila. Takhle se s partnery nejedná, myslí si Zelenskyj.

„Stále se mi zdá, že Nord Stream 2 je zbraň, skutečná zbraň,“ řekl tehdy pro americký server Axios Zelenskyj. „Zbraň v rukou Ruské federace. A není příliš pochopitelné, že kulky do této zbraně může poskytnout tak velká země, jako jsou Spojené státy.“

„Měli jsme první rozhovor s prezidentem Bidenem, byl to telefonický rozhovor, a já jsem dostal všechny potřebné signály. Byly to přímé signály a měl jsem z toho velkou radost,“ pokračoval Zelenskyj pro server Axios. „Biden zná Ukrajinu lépe než kterýkoli jiný předchozí prezident USA, a proto rozumí všem problémům, a co je nejdůležitější, všem bezpečnostním rizikům. Proto jsme byli opět velmi nemile překvapeni,“ zhodnotil v té době Bidenovo rozhodnutí ukrajinský prezident.

Zelenskyj v tomtéž rozhovoru obvinil Bidena z ochoty obětovat ukrajinské životy, aby uklidnil Německo, jednoho z největších příjemců plynu z Nord Streamu.

Velkou naději tak nyní Volodymyr Zelenskyj vkládá do nástupu Donalda Trumpa v Bílém domě. Trump prosazuje „mír skrze sílu“ a to se Zelenskému líbí, věří takové politice. „Miluji poselství prezidenta Trumpa, když říká – mír skrze sílu. To je velmi důležité. Pokud jste silní, můžete mluvit. A musíme být silní,“ řekl Zelenskyj v podcastu Lexe Fridmana. „Myslíte si, že Putin chce ukončit válku? To je naivní. Jediné, čemu rozumí, je strach a síla,“ pálil Zelenskyj do svého nepřítele rétorické šrapnely.

Joe Biden odmítl uvalit sankce, které by zastavily dostavbu plynovodu Nord Stream 2. Ovšem 26. září 2022, tedy půl roku po začátku invaze na Ukrajinu, byl na plynovod spáchán útok, který dohady o proudění ruského plynu do Německa zcela utnul. Německá strana po dvou letech oznámila, že útok spáchalo šest Ukrajinců, přičemž nad plynovod připluli civilní jachtou. Viníky se nepodařilo dopadnout. Americký novinář Seymour Hirch ověnčený Pulitzerovou cenou v únoru 2023 ve svém textu tvrdil, že za výbuchem plynovodu stály Spojené státy americké.

