Slova o EU! Napsala Hana Lipovská, zděsilo poslance TOP 09. A stalo se toto

Ekonomka Hana Lipovská se stala členkou Rady České televize. Někoho to potěšilo, někoho zklamalo. Mezi zklamané patřil také europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09), který připomněl pár let starý text Hany Lipovské, v němž se vyjadřovala o EU velmi kriticky. Konstatovala, že Česká republika je jako člen EU v řetězech. Niedermayer se podivoval nad tím, proč takovéto vyjadřování nevadilo např. kardinálovi Dominiku Dukovi.

reklama

V roce 2016 napsala ekonomka Hana Lipovská na stránkách Institutu Václava Klause, že Česká republika žije v EU už dvanáct let v řetězech. Vstup České republiky do EU srovnala s okupací naší země, kterou obsadili ruské, resp. tehdy sovětské tanky v srpnu 1968.

Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 538 lidí

„Během prvního květnového víkendu si Česká republika připomněla vstup do Evropské unie. Připomněla, nikoli slavila. Tak, jako jsme 21. srpna 1980 neslavili dvanáct let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, tak neslavíme a nemůžeme slavit ani 1. května 2016 dvanáct let od vstupu naší země do EU,“ napsala doslova Lipovská.

Prohlásila, že čeští občané po zkušenostech s nacisty a s komunisty zůstávají obezřetní a neženou se do otroctví tak bezhlavě jako některé státy západní Evropy. „Při cestě do otroctví nestojíme (s výjimkou naší politické reprezentace) v čele pochodujících států, nýbrž až na jejich chvostu,“ uvedla.

Psali jsme: „Vystrčili jsme zadky a Západ nás vo*el,“ říká český herec. Kolegové? Protekční děti. Ani Babiš si nepočte Otvíráme bránu pekel. Archivní dokumenty chování top umělců za tvrdého komunismu. Toho dne Libuška Šafránková vstala a soudruhovi řekla... Kamarádi Piráta Bartoše? Násilí připouštíme, říká Antifa, dle Trumpa teroristé. Zde je pravda Vondráček: Kubera a Čína, to bylo jinak, byl jsem u toho. Rusko? Inspiruje mě Merkelová

Konstatovala, že EU není klubem vyvolených bohatých států, protože kdyby byla, tak by v ni nesměly být Španělsko nebo Řecko. A podle jejího názoru není ani mírovým projektem, protože kdyby byla, musela by se prý v migrační krizi chovat jinak. Lipovská v roce 2016 napsala, že EU je politickým projektem, který usiluje o omezení naší svobody.

Omezit ji má legislativa EU, kterou implementujeme do českého právního řádu. A kdybychom ji nepřijímali, hrozily by nám postihy.

„Žaloby přitom nejsou ničím neobvyklým. Od roku 2006 stačila Evropská komise coby tzv. 'strážkyně Smluv' podat k Evropskému soudnímu dvoru celkem 30 žalob na Českou republiku. Zvrácenost tohoto jednání, kdy organizace žaluje svého vlastního člena několikrát za rok kvůli drobnostem jako je název pomazánkového másla (rozsudek Soudního dvora ve věci C-37/11 Komise vs. Česká republika) je jen jednou složkou celého procesu. Ještě absurdnější je skutečnost, že Komisi v těchto řízeních zpravidla zastupují právníci, kteří jsou českými občany a kteří tedy jdou proti zájmům své země. Je to podobně absurdní a zvrácené, jako kdyby v soudním řízení mezi tchánem a vlastním otcem zastupovala právnička svého tchána. To, že Česká republika zpravidla platí náklady řízení (dokonce i v případě, že Soudní dvůr žalobu Komise zamítne), je vlastně už jen nepodstatnou drobností,“ uvedla Lipovská.

A pokud se dnes říká, že se děti ve školách mají učit o výhodách našeho členství v EU, je to totéž, jako když komunisté vydávali pokyny, jak učit děti o výhodách lidové socialistické demokracie a našeho přátelství se Sovětským svazem.

Osobně by byla raději, kdyby mezi evropskými státy existovaly hranice, které by bylo možné chránit v případě nebezpečí a které by čeští občané mohli překračovat s pasem v ruce.

Stejně tak si nemyslí, že by Česká republika byla bez EU chudší a nabádala v rozvíjení obchodních vztahů v rámci Světové obchodní organizace.

„Čína ostatně není členem Evropské unie, a přitom je druhým nejvýznamnějším dovozcem do České republiky. Naopak, společná obchodní politika v posledních letech poškodila řadu českých exportérů, jejichž přirozeným trhem bylo Rusko,“ napsala.

Poté svůj názor na členství Česka v EU shrnula do jedné věty.

„Pozitivního a dobrého na našem členství v Evropské unii není naprosto nic.“

Europoslanec Luděk Niedermayer zalitoval, že kardinál Dominik Duka nevěnoval pozornost slovům ekonomky ještě před tím, než ji za Českou biskupskou konferenci nominoval do Rady ČT.

„S novou členkou Rady České televize jsem si před pár lety psal. Podivil jsem se nad jejím textem a pozval ji na návštěvu Bruselu. Ona se podivila nad mou reakcí a do Bruselu nepřijela. Tento text nepobouřil bohužel pana kardinála Dominika Duku, který ji do této významné funkce nominoval. Nepobouřil poslance, kteří pro ni hlasovali. Vzhledem k tomu, že není známo, jakou kvalifikaci slečna Lipovská pro tento důležitý post má, možná ji zvolili někteří poslanci právě kvůli tomuto postoji,“ poznamenal.

Lipovská ze svých názorů neslevila dodnes. Na tiskové konferenci, kterou pořádala minulý týden, poznamenala, že zůstává kritická k našemu členství v EU.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondráček: Kubera a Čína, to bylo jinak, byl jsem u toho. Rusko? Inspiruje mě Merkelová Dědečkovou v ČT nenávidí. Teď mluví: Lipovská? Bojí se jí, a mají důvod. Křik, peníze... ,,Šibenice." Piráti hlásili Lipovskou a Xavera Bruselu. A teď přituhuje Rusko zkusí uplatnit svůj vliv. Jako v roce 48. Koněv, vlasovci? Jen nám ukazují moc, říká Klíma, kterého porazili Xaver a Lipovská

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.