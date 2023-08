Slovenská kampaň se přiostřuje. Smeru zatkli kandidáta, akce s názvem podle Bible

reklama

Tibor Gašpar je kandidátem Smeru-SD do parlamentu a jako budoucí politik byl v rámci akce Ezechiel policisty, které kdysi vedl, pro podezření z korupce zadržen. Gašparův advokát Marek Para tvrdí, že postup policie vůči jeho klientovi je nezákonný.

„Očekával bych návrat k zákonnosti, k určité racionalitě, ale v podstatě v tomto případě je vše nezákonné a iracionální. Takže já už nečekám nic, čekám jen iracionální jednání,“ uvedl Para v sobotu po návštěvě svého klienta. Na jeho slova upozornil slovenský server Pravda.sk.

Server také upozornil, že označení Ezechiel pro zatýkací akci odkazuje k citátu z Bible.

„Přišel konec, konec přišel, bude s tebou skoncováno, hle, konec přišel! Naplňuje se, obyvateli země, tvůj úděl, přichází čas, blízký je den zmatku; na horách ustane výskání.“

Tibor Gašpar byl pro podezření z korupce zadržen v pátek. V neděli, ještě před uplynutím 48 hodin, Para na Facebooku oznámil, že jeho klient byl propuštěn.

Gašpar byl obviněn ze založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny, zneužití pravomoci veřejného činitele a korupce. Tato trestná činnost měla podle vyšetřovatelů probíhat v letech 2015 až 2019, tedy i v době, kdy už Gašpar nebyl policejním prezidentem.

Podle šéfa Smeru-SD Roberta Fica je zadržení Gašpara jen součástí nekalé předvolební kampaně namířené proti jeho straně.

„Zadržení kandidáta Smeru-SD na vysoké pozici na kandidátce do voleb do NRSR (Národní rady Slovenské republiky) Tibora Gašpara je jen projevem zoufalství a chrapounství NAKA (Národní kriminální agentury) a UŠP do posledního okamžiku sloužících politickému zadání zlikvidovat opozici. … Neexistuje jiný důvod takového útoku proti nejsilnější opoziční politické straně 6 týdnů před volbami, než poškození SMERU-SD a pomsta T. Gašparovi,“ nebral si Fico servítky na Facebooku, když kritizoval úřednickou vládu, kterou před časem jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová. „Tak drsný nedemokratický zásah do průběhu voleb by NAKA nemohla bez jejího (vládního) souhlasu a bez informování Ministerstva vnitra SR udělat. Hrozně to smrdí,“ napsal Fico.

