Slovensko: Kandidát Korčok. Vytažena nepříjemná minulost

Eduard Chmelár začal ze široka a konstatoval, že před čtvrt stoletím Západ pošlapal světový pořádek, když letouny NATO začaly bombardovat Srbsko ve snaze přimět vládu v Bělehradě, aby se k menšině kosovských Albánců chovala s větším respektem. Stalo se tak bez mandátu OSN.

„Operace Spojenecká síla byla uskutečněna v rozporu s mezinárodním právem, bez mandátu OSN a je největším zločinem Severoatlantické aliance v jejích dějinách. Během tří měsíců spojenci zničili 34 mostů, 9 nemocnic, 300 škol, zbombardovali ropnou rafinérii, rozvod vody, elektrárny a státní televizi, což Amnesty International označila za válečný zločin. Bomby NATO zasáhly také osobní vlak, autobus, tržnici, čínskou ambasádu či konvoj uprchlíků. Bombardovány byly továrny na výrobu léků, bot, automobilů, elektrospotřebičů, cigaret. Severoatlantická aliance navíc použila při náletech i zakázané kazetové bomby. Zahynulo při tom 552 srbských vojáků, přes 2500 civilistů, 5000 lidí bylo zraněno, téměř milion lidí přišlo o práci a celkové ekonomické škody se vyšplhaly na 30 miliard dolarů,“ napsal Chmelár na sociální síti Facebook.

Zdůraznil, že uspořádání světa se začalo hroutit nikoli v důsledku vpádu Rusů na Krym a o pár let později na celé území Ukrajiny, ale právě v důsledku útoku NATO v Srbsku.

Následné vyhlášení nezávislého Kosova vedlo i další politiky ze sporných regionů, jako byl Náhorní Karabach, že zatoužili vyhlašovat nezávislost.

Smrtelnou ranou pro světový pořádek byla poté podle Chmelára invaze USA do Iráku, případně zásahy v Libyi a v Sýrii.

„Divit se, že za těchto okolností Rusko rezignovalo na spolupráci se Západem, kterou opakovaně a bezvýsledně nabízelo, a začalo obnovovat vlastní sféru vlivu, může jen patologický pokrytec. Světový řád jsme dávno před konfliktem na Ukrajině rozbili my, Rusové ho už jen dorazili. Nakonec, přední světový intelektuál a největší žijící americký disident Noam Chomsky nedávno otevřeně vyslovil to, nad čím uvažuji už dva roky, ale (přiznám se) nenašel jsem odvahu říci to přímo, neboť je to sice faktograficky pravdivé, ale vůči obětem cynické,“ naznačil historik.

A hned pokračoval.

„Profesor Chomsky upozornil, že v porovnání s americkou invazí do Iráku (o izraelské agresi v Gaze ani nemluvě) jednalo Rusko až dosud umírněně a zdrženlivě. K rozsáhlému zničení infrastruktury, jak jsme to viděli v Iráku, na Ukrajině nedošlo. Rusko by to bezpochyby dokázalo, mohlo by zaútočit na zásobovací linky v západní části Ukrajiny a fakticky ochromit Kyjev, ale neudělalo to. Když se ho novinář zeptal, zda tím naznačuje, že Rusko bojuje na Ukrajině humánněji než Spojené státy v Iráku, Chomsky důrazně zopakoval: Nenaznačuji to, je to zřejmé.“

Poté se Chmelár vrátil ke Kosovu a konstatoval, že velení aliance v podstatě muselo počítat s tím, jaké škody v Srbsku napáchá, pokud provede plánovaný útok. A stejně tak je prý zřejmé, že slovenská vláda povolila přelet letadel přes své území až ve chvíli, kdy už jim bombardéry letěly nad hlavami. Podle Chmelára to dokazuje prohlášení tehdejšího člena vlády Pavla Koncoše, který hlasoval proti.

„Nejvíc šokujícím zjištěním je pro mě způsob, jakým došlo k povolení přeletů. Pavel Koncoš mi osobně potvrdil, že v době, kdy o tom rozhodovala slovenská vláda, už americké bombardéry přelétávaly nad jejich hlavami. Znamenalo by to, že jsme nerozhodovali jako suverénní stát, ale jako nesvéprávná provincie, že došlo k narušení našeho vzdušného prostoru bez našeho souhlasu. Tuto verzi nepřímo potvrzuje i tehdejší šéf české diplomacie Jan Kavan, který ve svých vzpomínkách uvedl, že generální tajemník NATO Javier Solana mu v telefonickém rozhovoru suše oznámil, že letadla jsou již na dráze a vzlétnou bez ohledu na to, zda to česká vláda povolí,“ pokračoval ve výkladu Chmelár.

A nakonec popsal roli Ivana Korčoka.

„A teď se dostáváme k pointě. Zástupcem slovenské mise při NATO, který v roce 1999 osobně vyřizoval souhlasné stanovisko Slovenska k přeletu amerických bombardérů přes naše území, nebyl nikdo jiný než – Ivan Korčok. Ten Ivan Korčok, který se vyjadřoval o ‚balkánské řeznici‘ Madeleine Albrightové s tou nejvyšší úctou. Ten Ivan Korčok, který už jako státní tajemník resortu diplomacie ve druhé Dzurindově vládě v roce 2003 připravil stanovisko, které podpořilo nezákonnou americkou invazi do Iráku bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Ten Ivan Korčok, který podporoval a hájil všechny válečné zločiny Spojených států. Prosím, vzpomeňte si na to, když se vás bude snažit následující dva týdny Ivan Korčok obalamutit, že je za mír. Nikdy pro mír nepracoval. Vždy stál na straně války a také nyní podporuje její prodlužování,“ zdůraznil.

Zdůraznil, že by to měli mít lidé na paměti, než budou volit ve druhém kole slovenskou hlavu státu.

