Šmarda si vyzkoušel práci pečovatele. A zjistil strašné věci

Před několika týdny SOCDEM na svých sociálních sítích poutala na obsáhlé video, které před několika dny zveřejnila. Mapuje celý den jejího předsedy Michala Šmardy, který se vydal do Bohumína vyzkoušet si práci sociálního pracovníka a pečovatele.

Na tiskové konferenci v sídle spolku Buči, který na pražském Žižkově tyto sociální služby zajišťuje, promluvil o problémech, které podle něho tento obor provázejí. Jde především o platové podmínky.

„V Sociální demokracii dlouhodobě řešíme situaci v sociálních službách. Pracovní podmínky lidí v tomto oboru, zda jsou sociální služby v dostatečné míře poskytovány ve všech koutech republiky a zda mají pracovníci dobré podmínky pro svoji práci. Zároveň řešíme i razantní propad reálných mezd,“ uvedl předseda SOCDEM.

Zdražením všech nejzákladnějších životních potřeb v uplynulých letech se problém ještě prohloubil. „Problém je, že zdražily položky, které musí platit úplně každý, ne pouze ti nejbohatší. Platí je i ti, kteří práci nemají nebo jsou velmi špatně placeni. O to horší problém je, že v současné době jsou velmi špatně placeni právě zaměstnanci sociálních služeb,“ varoval Šmarda.

„Vydal jsem se do Bohumína, kde jsem několik desítek hodin strávil se zaměstnanci sociálních služeb, abych si vyzkoušel jejich práci, zjistil v čem jsou problémy, zjistil, proč je jejich práce opomíjena. Přitom je nesmírně důležité, abychom tyto lidi podporovali,“ zdůraznil.

Na tiskové konferenci Sociální demokraté promítli video, které Šmardovu misi coby sociálního pracovníka mapuje. Opakovaně tam zdůrazňuje, že lidé v tomto oboru pobírají mzdu kolem 20 tisíc korun a to třeba po 17 letech práce v oboru. Sami sociální pracovníci uvádějí, že u této práce zůstávají jen proto, že je baví a rádi pomáhají lidem.

Michal Šmarda se po Bohumíně ptal i běžných lidí na ulici, kolik si myslí, že sociální pracovníci berou. Většina z nich byla z nízkých mezd v šoku. „Já bych to za ty peníze nedělal,“ říká ve videu nejen z občanů.

Politik by se podle šéfa SOCDEM měl umět vcítit do běžných lidí a vyzkoušet si jejich tvrdou práci. „Ti lidé berou 20 tisíc čistého po mnoha letech praxe. Přitom se starají o naše blízké a poskytují ty nejzákladnější služby. Těmto lidem musí politici garantovat lepší život. Není už možné psát do programu dlouhé věty. Pokud se SOCDEM vrátí do sněmovny, okamžitě navrhneme zvýšení mezd v sociálních službách na úroveň průměrné mzdy. Je to prakticky na dvojnásobek, ale je to nezbytné,“ zdůraznil Michal Šmarda.

Profesí, které podle něho za svou práci nedostávají odpovídající mzdu, je však více. Například kuchařky a další nepedagogičtí pracovníci ve školství. „Proto navrhujeme zvýšení minimální mzdy alespoň na evropskou úroveň. Směrnice EU ukládá členským zemím, aby minimální mzda byla na úrovni poloviny průměrné mzdy. Česká vláda toto naprosto ignoruje a na splnění této směrnice se úplně vykašlala,“ konstatoval předseda Sociální demokracie.