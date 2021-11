Šmejdi. Profesor Beran: Vnucené očkování a o co reálně jde

Na současném přístupu vlády vadí epidemiologovi a vakcinologovi Jiřímu Beranovi mnoho věcí, jak odhalil v pořadu Kupředu do minulosti. Stát prý vynucuje očkování stejně jako tzv. šmejdi nákup hrnců. „Oni nás vydírají, oni nás odvezli někam, teď nám říkají: Kup si to a jestli si to nekoupíš, tak dopadneš špatně,“ popsal tyto praktiky. A další srovnání bylo se vstupem do KSČ: „Nech se očkovat. Je to stejné jako když vám říkali: Tahleta červená knížka, ta ti nic neudělá. Vezmi si ji s sebou. Vyzkoušej si ji. A když se ti nebude líbit, možná že ji můžeš vrátit. A když budeš mí tuhle knížku, tak můžeš do restaurace a tvoje děti mohou do školy a podobně.“

reklama

Anketa Co soudíte o think-tanku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty? Účinně bojuje proti vlivu Moskvy a Pekingu 1% Zbytečná organizace. Ruský a čínský vliv v Evropě je a bude 93% Neznám 6% hlasovalo: 1872 lidí

Profesor se také vyjadřoval k možným vedlejším účinkům, které jsou sice vzácné, nicméně jsou evidované, alespoň v zahraničí. „My tady máme naočkováno řekněme 6 milionů lidí. A my tyhlety analýzy vůbec neděláme. My vůbec nic u těhle lidí nesledujeme. To je obrovská chyba. Jako nežádoucí účinek je bráno i to, že ten člověk onemocní. A nám už tady onemocněly tisíce a tisíce lidí po aplikaci dvou dávek vakcíny, čili toto není vůbec hlášeno jako nežádoucí účinek,“ posteskl si. Doplnil, že lidé by také měli být instruováni, co mají dělat, když různé vedlejší účinky nastanou. A vadí mu také, že se nechystají klinické studie, tedy že se u náhodného vzorku očkovaných nesleduje dlouhodobě zdravotní stav.

„My dneska ani nevíme, jestli ti lidé, u kterých se prolomila imunita po dvou dávkách vakcíny, jestli to byli lidé, u nichž ten interval byl úzký, tří-, čtyř- až osmitýdenní,“ řekl Beran s tím, že u těch, u kterých se čekalo déle, očekává, že imunita bude lepší.

Hovořil také o motivaci lidí se očkovat, spojené s důvěrou. Jako zasloužilý vakcinolog má s vývojem vakcín zkušenosti a uvedl, že některé osoby sleduje i více než 20 let a vyhodnocuje zdravotní stav těch, u kterých byla vakcína aplikována před osmnácti lety. „O té vakcíně my nic nevíme, ale na druhou stranu je naší povinností získávat ty informace. A tím, že je budeme získávat, dokážeme, že nám jde o dobro těch lidí.“ Ovšem má za to, že se v ČR tyto informace nevyhodnocují, a pokud ano, tak nejsou veřejně publikovány. Alespoň o žádném takovém zkoumání neví.

Fotogalerie: - Den veteránů

Nesouhlasí s prohlášením ministra Vojtěcha, že očkovat se mají i ti, kdo nemoc prodělali, protože všichni, kdo covid prodělali, tak jsou chráněni dostatečně i proti deltě. Což popisuje na svém příkladu. Covid prý prodělal v březnu roku 2020 v zahraničí a v lednu 2021 pak britskou mutaci. Podruhé prý onemocnění trvalo 3 nebo 4 dny. „Prostě si na to musíme zvyknout, že postupně budeme prodělávat různé formy této infekce,“ shledal. Podle Berana je jedno, zda někdo měl pozitivní PCR test nebo test na protilátky. „Je spolehlivě chráněn,“ tvrdí s odkazem na britskou studii provedenou na deseti tisících lidech. Sám očkovaný není.

Pokud jde o očkování dětí, Beran míní, že je to zbytečné a že veškeré síly by měly být napřeny k práci s rizikovou skupinou, aby byla očkována, a pokud očkována není, tak má být pozornost zaměřena na přednemocniční péči. „Ty děti, ty jsou naprosto nepodstatné,“ míní epidemiolog.

Pokud jde o mladé, kteří se mohou sami rozhodnout se nechat očkovat od 16 let výše, Jiří Beran si myslí, že vakcinace je závažný zásah do imunitního systému a člověk by měl mít dostatek informací. Podle něho 16letý člověk není schopen sám takto rozhodovat, ale pokud se chce nechat očkovat, tak mu to nevymlouvá, nicméně to považuje za zbytné.

Psali jsme: Špatné. Očkovaní třináctkrát hůře. Profesor Beran vynesl pravdu o covidu

Sám není příznivcem toho, aby se očkovalo někde na ulici nebo na nádraží, jak se nyní děje. „Toho člověka je potřeba vyšetřit, ptát se na nějaké základní údaje. Já to mám strukturováno přibližně do deseti otázek od probíhajících onemocnění, jeho léčby, a tak podobně. A bez toho to prostě nejde, je potřeba to individuálně vyhodnotit,“ řekl s tím, že navíc nebyl důvod toto nedělat, když se v létě očkovali mladí lidé.

Řeč šla také o „dobrovolnosti“ očkování, když vláda tlačí více a více a jsou i návrhy, aby bez očkování nebylo možné vykonávat zaměstnání. Beran to označil za absurdní a věnoval se omezené variantě, že by lockdown byl jen pro seniory, tedy pro starší 60 let. „Dobře, já si doma zůstanu, budu si číst knížky, ale běžte za mě zaplatit nájem za ordinaci, běžte za mě zaplatit zdravotní a sociální. A já si klidně zůstanu doma. Čili ono to má svoje ekonomické následky. I ti neočkovaní přispívají odváděním daní, odváděním zdravotního a sociálního pojištění do systému zabezpečení tohoto státu a ta představa, že je někde zavřeme, ta je naprosto iluzorní. Takto rozdělovat společnost mi nepřipadne jako dobré,“ mínil.

Vládní činitelé se podle něho chovají jako zástupci farmaceutických společností, které chtějí prodat co nejvíce vakcín. A od přátel slyšel ještě jednu analogii. Že se stát chová hůř jak tzv. šmejdi. „Oni vás někam vyvezou a řeknou: Kupte si to za tuhle cenu. Když si to nekoupíte, tak půjdete domů pěšky a ještě nám zaplatíte oběd,“ popsal „šmejdské praktiky“. „Oni nás vydírají, oni nás odvezli někam, teď nám říkají: Kup si to a jestli si to nekoupíš, tak dopadneš špatně,“ popsal postup státu a dodal, že mu přijde trefné Landovo srovnání s komunismem a socialismem.

Fotogalerie: - Až na okraj Turówa

„Nech se očkovat. Je to stejné, jako když vám říkali: Tahleta červená knížka, ta ti nic neudělá. Vezmi si ji s sebou. Vyzkoušej si ji. A když se ti nebude líbit, možná že ji můžeš vrátit. A když budeš mít tuhle knížku, tak můžeš do restaurace a tvoje děti mohou do školy a podobně. Ty metody vydírání a vlády se vracejí nazpátek do doby nějaké diktatury a podoby toho socialismu a komunismu. A řada z nás, která si tím prošla, tak je velmi citlivá,“ rozvinul metaforu. Současný přístup je prý za hranou.

Zdravý rozum už je podle něj skoro zakázané slovo. Například u mladých, pokud již prodělali covid a jsou navíc očkovaní, tak je prý zbytečné, aby nosili respirátory. A kopl si i do sociologů, protože zatím prý nevyšel žádný průzkum s otázkou, zda se lidé nechali očkovat, protože věří vakcínám nebo proto, aby mohli dále žít svůj život. „Tam by se ukázalo, jak ti lidé to očkování vnímají,“ mínil.

Psali jsme: 81% procent očkovaných. A plné JIPky. Ráj „zavíračů“ je v tísni „My to nenosíme, nás je většina!“ Metro zaplavil dav bez roušek. Tvrdá dohra Očkování, hurá! Děti pod masáží kreslených postav. Už pětileté Flegr: Neočkování v ČR? Komunismus. Sobeckost seniorů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.