Smějí se nám, jak jsme hloupí. Plyn a Fialův dluh. Rajchl ho nešetřil

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl se ve svém facebookovém vysílání věnoval palčivým tématům, jako je například masivní zneužívání dávek pro ukrajinské uprchlíky, či tomu, jak se nám pro odmítání ruského plynu směje zbytek Evropy, do které ve velkém proudí dál. „My jsme za největší hlupáky v celé Evropské unii. Dělají si z nás legraci, normálně se nám smějí do obličeje. Proberte se všichni,“ upozorňoval organizátor protivládních demonstrací Česko proti bídě.

Následně promluvil o zásadní věci v souvislosti s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny: „Dnes mi volal kolega právník, říkal, že už má třetího klienta, který zjistil, že je na jeho adrese nahlášen nějaký Ukrajinec. Zjistil to podle toho, že měl najednou dražší odpadky, protože tam byla najednou nahlášena další osoba,“ uvedl, že dávky jsou Ukrajincům vypláceny na základě toho, že mají v Česku registrované trvalé bydliště.

Registraci neprovádí obecní úřad, ale cizinecká policie, která k tomu absolutně nepožaduje žádný doklad, žádné potvrzení, že jim někdo povolil na té adrese bydlet, jestli na to mají vůbec právo tam bydlet, popisuje šokovaný Rajchl. „To znamená, že si tam můžete napsat jakoukoli adresu, to je naprostá šílenost,“ jímala jej hrůza.

Něco takového si podle Rajchla žádá rozsáhlý audit: „Jsem přesvědčen a jsem na to připraven, že až tato vláda konečně skončí na smetišti dějin, tak uděláme opravdu důkladný audit těchto sociálních dávek. Protože to, co jsme zjistili doposud, kolik tam chybí milionů, je podle mě jen špička ledovce,“ doplnil.

„Tady dochází k masivnímu zneužívání dávek. To není vůbec nic proti Ukrajincům. To je proti hlouposti resortu pana Jurečky, který nastavil ten systém tak, že je tak neuvěřitelně snadno zneužitelný, že to už ani nemůže být lehčí.

Na každém kroku vidíte, jak neuvěřitelným způsobem plýtvá tato vláda našimi prostředky. Vyhazujeme je ven. Máme tu 166 miliard sekeru za první tři měsíce, absolutní rekord. Jen se to z nás práší, jen to lítá ven, protože oni s vašimi penězi hospodaří, jak naprostí hlupáci. Jen si představte, že vás někdo měsíc co měsíc obírá, vyhazují naše peníze z okna a do kanálu, to jim nesmíme tolerovat,“ pokračoval rozhořčený Rajchl, který kritizoval celou řadu vládních úsporných opatření.

„Na co ještě ksakru čekáte?“ obrátil se následně na odbory. „To se ještě pořád bojíte, že vám někdo dá nálepku, že jste proukrajinští nebo co? Dál tu budou ničit naši ekonomiku horem dolem. Tak prosím vás, už začněte plnit jednou svou funkci a postavte se za ty své lidi. Zbabělý odborář, to je nejhorší možná kombinace!“ vyzýval Rajchl.

Následně se přesunul k dalšímu tématu, kterým byl ruský plyn. „Můžu vám ukázat jednu věc, jak za neuvěřitelné hlupáky v celé Evropě kvůli odběru ruského plynu. Řekli jsme, klekli jsme na Rusko. Ale chyba lávky. Protože zásadně zvýšil dovoz ruského zkapalněného plynu LNG! Zásadním způsobem!“ vyčíslil, že za loňský rok celá EU dovezla o 35 procent víc LNG než předchozí rok. Samotné Španělsko až o 85 procent. A samotné Španělsko letos v lednu a únoru dovezlo z Ruska o 172 procent více ruského LNG než za první dva měsíce v roce 2022, kdy ta válka ještě nebyla,“ zdůraznil předseda hnutí PRO.

„Takže my jsme si jak hlupáci zavřeli kohoutky. Ale kdokoli, kdo tu řekne, že je nezbytné, abychom kupovali ruský plyn, tak mu hned dají nálepku proruského švába a proruského trolla, říkají, že chcete jednat s diktátorem, a všechny tyhle nesmysly...,“ doplnil.

A připomněl, že přitom nejde o ni jiného, než aby naši občané měli na náklady na živobytí a snížila se rekordní inflace. „Ale my si tu hrajeme na to, že jsme stokrát papežštější než papež, a Španělé to mezitím takhle krásně kupují, kupují a kupují, levný ruský plyn...,“ kroutil Rajchl nevěřícně hlavou.

„My prostě jsme za ty největší hlupáky v celé Evropské unii. Dělají si z nás legraci, normálně se nám smějí do obličeje. Prosím vás, už se proberte všichni, není to o žádné proruskosti, je to o tom, že musíte vždy obchodovat tak, abyste svým občanům zajistili co nejlepší podmínky a cenu. Všichni v Evropě to dělají.

A ještě to podtrhneme tím, že si jdeme půjčit až 265 miliard za úrok 3,3 procenta, který se jeví dnes fantasticky, ale už vám neřeknou, že za dva roky Evropská centrální banka očekává snížení úrokových sazeb, úrok bude zřejmě výrazně nižší, ale my stále budeme platit těch 3,3 procenta třicet let. Reálně zaplatíme daleko, daleko víc peněz, abychom se odřízli od ruského plynu, který Španělé nakupují ve velkém,“ rozhodil rukama Rajchl s tím, že nakonec k nám stejně ruský plyn doputuje, jenom dražší a z druhé strany, a ještě zaplatíme 265 miliard, abychom se napojili na plynovody a ropovody, které budou rozšiřovat zahraniční firmy.

