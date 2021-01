Šmitec, tohle není Česko. Sáňkovali a bobovali, Němci zakročili. Hamáček by koukal

To od druhé světové války Německo nepamatuje. V Bavorsku je kvůli lockdownu a opatření proti „neposlušným“ turistům a vyznavačům zimních sportů zvláště citelně omezen pohyb mezi jednotlivými okresy. A druhá věc – i ve Spolkové republice Německo je problém s registrací pro starší obyvatele. A do třetice – pokud bude ještě více omezen příhraniční provoz a pendleři, v Sasku zkolabují menší nemocnice a pečovatelské domy. Něco obdobného v menší míře hrozí i Svobodnému státu Bavorsko. Tak závislí jsou na tisících pracovnících z naší republiky, kteří doma nejsou adekvátně zaplaceni, a proto chybí v tuzemských zařízeních…

Říká se tomu zdravá konkurence na pracovním trhu. Nebo také nehezky útěk lidských zdrojů...

Když si našich nevážíme…

Jistě, je tu jakási část lidí, kteří potřebují si rychleji přivydělat nebo získat zkušenosti. Pro ty je zahraničí lákadlem, s tím nic neuděláme. Je však otázka, jak je motivujeme k návratu, tam, kde prostě mají své blízké a své kořeny.

„Je to pro mne velká škola života, dostanu se k výkonům, ke kterým mne v Česku nepustí,“ řekl nám před nějakou dobou jeden slovenský lékař, žijící dlouhodobě v českém pohraničí a pracující v nedaleké bavorské nemocnici. „Plat je jedna věc, druhá věc jsou i zkušenosti.“

Pro ošetřovatele, a to nejen zdravotní sestry, ale i „bratry“, pomocný personál, je Sasko i Bavorsko vítanou pracovní příležitostí. Němci zuby nehty drží status pendlerů, protože bez nich by jejich zdravotnický a sociální systém zkolaboval. Zvláště Sasko je na tom špatně, protože z bývalé NDR opustilo domovy a za lepší prací na „západ“ země šly desítky tisíc lidí. A i když je vláda z Bonnu – a následně Berlína – motivovala, aby se usadili či konce vrátili, nestalo se tak.

Prosíme: Zůstaňte!!!

„Mám tu neuvěřitelné benefity, poukázky na vitamíny, možnost ubytování i pro rodinu, tak proč bych toho nevyužila,“ říká obyvatelka Chebska, která dala přednost zdravotní službě v nedalekém Plavnu než zůstat v chebské nemocnici. „Neexistuje, že bych měla nějaké významné přesčasy, to by Němci pro kvalitu poskytované péče nedovolili. U nás je to normálka – bez nich bych měla plat opravdu žalostný,“ konstatuje třicetiletá žena. Saská odborná veřejnost dokonce navrhuje, aby se pendlujícím Čechům ještě navýšil příplatek na ubytování, který nyní činí 40 eur, nebo aby byli odměněni i jejich životní partneři bez ohledu na to, jestli v Německu pracují nebo ne – ale museli by v Sasku zůstat vždy nejméně týden. Pendlerství je totiž slabou stránkou zdravotní situace – tato příhraniční „nová“ spolková země má enormní nárůst kovidu a kritici upozorňují, že za to může situace v „promořeném“ Česku.

Zavření Bavoráci, Pasov téměř uzavřené město

Zákaz přesunu z okresu do okresu vydala řada bavorských okresů, především při hranici s Českou republikou. Především se jedná o Regen, který navazuje na Železnou Rudu a také srdce národního parku Bayeische Wald, okres Freyung-Grafenau.

Pikantní na tom, že se v této fázi okresy uzavřely hlavně kvůli vyznavačům zimních sportů, kteří i přes pro nás poměrně drakonické zákazy a pokuty vyráželi do hor, a když nelyžovali, tak prostě sáňkovali nebo bobovali (dokonce oživili i u nás již skoro zapomenutou metodu sjíždění kopců na igelitu vystlaném slámou či senem). Příkaz k uzavření kupodivu nevydal jinak poměrně ostrý bavorský ministerský předseda, ale landráti jednotlivých okresů, kterým už došla trpělivost s neukázněnými návštěvníky, holdujícími zimním radovánkam i v přísně chráněných oblastech.

Stalo se dokonce to, že město Pasov, které tvoří samostatný okres, se uzavřelo, což pamatují jen ti nejstarší pamětníci z válečných dob.

Když u nás vzali turisté hory útokem, Blatný tvrdil, že chce věc probrat s Ústředním krizovým štábem i ministrem vnitra. Hamáček řekl, že už neví, jak opatření jinak upravit. Pohyb na čerstvém vzduchu zakázaný není.

V těchto bavorských okresech zloba na Čechy, coby „covidového semeniště“ kupodivu není až taková, jako je tomu na saské straně. Přičemž i zde je pendlerů požehnaně, ale jsou více rozprostřeni a pracují i v dalších službách, jako například v obchodech. Jsou mladí kluci, kteří „kopou“ fotbal za okresní německý přebor a žijí si královsky. Autor článku ví o jednom, který dováží jídlo do mateřských škol, a tím si přilepšuje své „české skóre.“

Bez Ordungu…

A jak zvládají Němci vakcinaci? I když u nás jde informace, jací jsou premianti, není to tam úplně růžové. I v Německu několikrát spadl web, staří lidé, kteří jsou nyní na řadě s imunizací, se jen těžko propracovávali v nepřehledném systému. Ti, kteří žijí v nějakém sociálním zařízení mají větší plus, ti, kteří jsou doma třeba se svými rodinami, se musí pokoušet proklikat dlouhé desítky a desítky minut. Podoba tedy obdobná… Ty největší problémy jsou ale spíše v tradičních průmyslových nebo pobřežních spolkových zemích a v Berlíně. Kancléřka Merkelová je za tento postup nejen opozicí značně peskována a ztrácí body, které – a nebylo jich zdaleka málo – získala na začátku coronavirové pandemie.

I obyčejný člověk, žijící na západ od našich hranic, si je vědom, že štědré dávky finanční pomoci firmám, podnikatelům, sportu, kultuře a tak dále, musí jednou skončit. Jestli to bude v souvislosti s končící rozpínavostí covidu nebo dříve, je zatím velmi nejisté…



