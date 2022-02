Smrt Green dealu? Ekonomové mají jasno, zelení aktivisté zuří

V souvislosti s invazí na Ukrajinu se řeší i energetická bezpečnost. A v Česku sílí názor, že evropský Green Deal, tedy dohoda o uhlíkové neutralitě do roku 2050, je mrtvá. Ovšem bojovníci se změnou klimatu se s tím nehodlají smířit. Filip Hausnecht z hnutí Budoucnost považuje za odporné, jak „se energetická lobby snaží v posledních hodinách zabít Green New Deal“. Protestuje také hnutí Duha nebo zelená politička.

V současné situaci, kdy se na Ukrajině válčí a v Evropské unii se řeší, jaké sankce vůči Rusku budou a nebudou použity, se v Česku mimo jiné skloňuje Green Deal, tedy evropská legislativa, jež má do roku 2050 zajistit uhlíkovou neutralitu. Ekonom Lukáš Kovanda uvádí, že pokud by Evropa chtěla skutečně odpojit Rusko od bankovního systému, tak „první krok, který by Evropa musela učinit, aby v takové situaci obstála, je dát k ledu Green Deal a své ambiciózní plány dosáhnout uhlíkové neutrality k roku 2050.“ A do provozu by se pak musely vrátit uhelné, jaderné i mazutové elektrárny.

Kromě Kovandy o Green Dealu hovoří také šéfredaktor Info.cz Michal Půr. „Evropa musí peníze přesměrovat z Green Dealu na militarizaci. My to musíme udělat, co nejdřív, protože jsme velmi blízko,“ říká.

Tohle je velmi důležité. Evropa musí peníze přesměrovat z Green Dealu na militarizaci. My to musíme udělat, co nejdřív, protože jsme velmi blízko. https://t.co/hQkGnAMqNI — Michal Půr (@michalpur) February 25, 2022

Za mrtvý prohlásil Green Deal i bývalý český ministr životního prostředí Richard Brabec, který doufá, že „to pochopili i v Bruselu“.

Jedno indiánské přísloví prý říká "když zjistíš,že jedeš na mrtvém koni,tak sesedni". Snad to teď pochopili už i v Bruselu. Green Deal is dead. — Richard Brabec (@RibraRichard) February 25, 2022

Konec Green Dealu se koná i podle expertů oslovených ČTK. „Green Deal skončil. Dodávky z jaderných a uhelných elektráren měl nahradit ruský levný plyn. Ten nebude a LNG (zkapalnělý zemní plyn) je třikrát dražší než ruský plyn, a bude to více. Trh využije výpadky ruské ropy a ceny se zvýší,“ uvedl Vladimír Štěpán z poradenské firmy ENAS.

„Evropa bude také výrazně diverzifikovat dodávky zemního plynu. Zároveň se bude snažit období navýšeného využití plynu co nejvíce zkrátit. Ne však již dominantně pod ideologií boje se změnou klimatu, ale z řádově důležitějšího důvodu zajištění vlastního přežití. Náhradou bude z části biomasa, z části energie okolí, jako tepelná čerpadla, z části uhlí a z části jaderná energie, která bude realizována i v menším formátu,“ řekl pak ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.

Ovšem ti, kdo považují boj se změnou klimatu za nejdůležitější otázku dneška, se s tímto přístupem nehodlají smířit. Například spolupředseda politického hnutí Budoucnost Filip Hausknecht považuje za odporné, jak se prý „energetická lobby snaží v posledních hodinách zabít Green New Deal“. „Invaze naopak ukázala, že potřebujeme co nejdřív vybudovat decentralizovanou energ. infrastrukturu založenou na OZE, která nás zbaví závislosti na oligarchických strukturách,“ namítá.

Mimochodem je odporný, jak se energetická lobby snaží v posledních hodinách zabít Green New Deal. Invaze naopak ukázala, že potřebujeme co nejdřív vybudovat decentralizovanou energ. infrastrukturu založenou na OZE, která nás zbaví závislosti na oligarchických strukturách. — Filip Hausknecht (@FilipHausknecht) February 25, 2022

„Mimo realitu je myslet si, že cokoli méně než Green Deal je vůbec možnost. Mimo realitu jsou tihle pánové, kvůli kterým děláme příliš málo příliš pozdě,“ reagovala na slova exministra Brabce Veronika Šmausová, politička pražských Zelených.

Mimo realitu je myslet si, že cokoli méně než #greendeal je vůbec možnost. Mimo realitu jsou tihle pánové, kvůli kterým děláme příliš málo příliš pozdě. pic.twitter.com/nssqSAfxoP — veronika smausova (@Schmauzie) February 25, 2022

Člen hnutí Duha Jiří Koželouh říká, že energetická bezpečnost je extrémně důležitá. „A proto od včerejška odbourání závislosti EU na fosilních palivech (či Green Deal, chcete-li) není jen správná cesta, ale stává se naprostou nutností. Kvůli ruské agresi na západ jsou fosilní paliva mrtvá,“ tvrdí.

Energetická bezpečnost extrémně důležitá. Souhlas. A proto od včerejška odbourání závislosti EU na fosilních palivech (či Green Deal, chcete-li) není jen správná cesta, ale stává se naprostou nutností. Kvůli ruské agresi na západ jsou fosilní paliva mrtvá.https://t.co/ze4r0cxa2z — Jiří Koželouh (@JiriKozelouh) February 25, 2022

Jsou to prý názory, které věští Green Dealu smrt, jež nedávají smysl. Hnutí Duha navrhuje odblokovat rozvoj větrných elektráren a posílit energetickou soběstačnost českých domovů např. instalací solárních panelů. „Solární panely by měly být na každé vhodně střeše či fasádě, všechny vhodné budovy je nutné tepelně zaizolovat a vyměňovat staré kotle na moderní. Proto je potřeba poslat na programy jako je Nová zelená úsporám více peněz z emisních povolenek,“ říká hnutí Duha, které by chtělo tyto programy také více dotovat, aby na ně dosáhlo víc lidí. Chtělo by také budovat „komunitní energetiku“ a „postavit u každého města bioplynovou stanici“. V dopravě pak hnutí Duha chce investice do tramvají, vlaků a „ultraefektivních aut“.

„Experti pro české ministerstvo životního prostředí spočetli, že do roku 2050 by mohlo na veřejnou dopravu přesednout z aut až 50 % dnešních řidičů. Druhá polovina bude zasedat za volantem aut s čím dál nižší spotřebou a postupně především elektromobilů. Abychom toho dosáhli, je potřeba začít zavádět legislativu, která přiměje výrobce dodávat na trh auta s mnohem efektivnějšími motory, nezbytná je silná podpora pro rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu a sítě cyklostezek ve městech,“ uvádí hnutí a odvolává se na postup Londýna, Stockholmu nebo Amsterdamu.

Pokud jde o uhlí, hnutí říká, že lepší než rychlý přechod tepláren z uhlí na plyn je vysokoúčinné využívání uhlí až například do roku 2033 a získaný čas byl měl být využit pro snižování spotřeby tepla v budovách a rozvoj obnovitelných zdrojů tepla. A dodává, že naopak velmi plýtvavé a zastaralé uhelné elektrárny nedodávající žádné teplo - jako jsou například Počerady - je potřeba rychle odstavit. Česko by podle něho také mělo více spolupracovat s ostatními státy EU.

