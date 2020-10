Šmucler: Mladí jsou obětováni. Pomůže epidemiolog, až přijde exekutor? V troskách, vážné následky

ROZHOVOR „Lockdown celé země není řešení, to říká každá reálná autorita, leč máme ho. Pokud je problém v Uherském Hradišti, mají pomoci nemocnice ze Zlína, popřípadě Brna. Můžeme mít teoreticky lockdown okresu Uherské Hradiště. Ale zavírat místa, kde už to bylo? Nebo místa, kde to bude a ten problém tam prostě dorazí, pak je zavřeme zase?“ nechápe aktuální nařízení docent Roman Šmucler, předseda České stomatologické komory. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz odmítá názory, že by měl společně s dalšími nesouhlasícími lidmi, kteří „nejsou z oboru“, mlčet. „Tohle je problém všech,“ tvrdí. Čekají nás prý nenávratné škody a Šmucler tuší, že vše „asi bude mít soudní a politickou dohru“.

Plošné zavření škol způsobí u tak feminizovaného odvětví, jakým je zdravotnictví, velké problémy. Pracující matky budou totiž muset kromě vyčerpávajících směn v nemocnici řešit i to, kam s dětmi. Vedoucí lékař Kliniky anesteziologie VFN v Praze Martin Balík to vnímá jako kudlu do zad, podle něj hrozí, že tím nemocnice přijde o 30 % kvalifikovaných zaměstnanců. Jak se na tento krok vlády díváte vy, nedomyslel někdo důsledky?



Ukazuje se malá komunikace s lidmi z praxe. My ze zdravotnictví víme, že nemáme teď děti vodit k nemocným, tak je to zbytečné. Bohužel mnoho lékařů, sester, ale i kuchařek a uklízeček či řidičů řeší dilema. Zůstat doma s dětmi, nebo je dát třeba k nemocné babičce? Mnoho ohrožených babiček je statečných, riskují, vzaly si děti, a tak to někde běží, jinde je zavřeno. Jsou i „tajné“ školy – domluvili se s učitelem nebo servírkou bez místa – hlídá děti.

Demografické rozdělení zemřelých s covidem-19 k 11.10.2020:

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs





Již v úterý došlo k urychlenému napravování jednoho z omezení, která byla oznámena v pondělí večer. Týká se zákazu pobytu na vysokoškolských kolejích pro studenty české národnosti. Kdyby totiž opatření skutečně bylo vynucováno, musely by minimálně tisíce studentů v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a jiných městech narychlo opustit koleje a rozjet se domů. Kromě potenciálního přenosu nákazy by to způsobilo také problémy jejich zaměstnavatelům, kterým by ze dne na den vypadla pracovní síla. Co na to říct?



Vysokoškolákům prakticky nic nehrozí, koleje jsou vlastně izolace. Poslat je po republice šíří infekci. To každý ví. Vědí to i epidemiologové. Proč to dělají? Fotogalerie: - Koronavirová siesta

V posledních dnech několikrát zazněl i z vládních špiček názor, že by se k pandemii měli vyjadřovat pouze ti, kteří jsou „z oboru“. Kritika se týkala i vás. Co na tyto názory říkáte? Nezměnila by se pak veřejná diskuse o covidu na debatu úzkého a uzavřeného klubu epidemiologů?



Je to absurdní nesmysl. Lékaři jsou trénovaní a zkoušení na pandemie, všichni. Pak jsou lidé jako já, kteří to mají přímo na starosti z pozice šéfa komory. Ale tohle je problém všech – mají se vyjadřovat psychiatři, ekonomové, pedagogové, pracující s lidmi v nouzi… věta: „Vše rozhodnou epidemiologové,“ je úplný nesmysl a alibismus. Pomůže lidem, až přijde exekutor... věta: „Dluhy jsem nadělal, když rozhodovali epidemiologové, které jsem poslechl, tak mi neberte domov!“



Služby tvoří tři pětiny české ekonomiky. Pondělní vládní opatření se citelně dotýkají právě mnoha odvětví z tohoto sektoru. Zatímco na jaře většina podnikatelů nějakým způsobem uzavření přežila díky rezervám, dnes už je má jen málokdo. Hrozí podle vás, že teď dojde k napáchání nevratných škod na české ekonomice?



Nevratné škody jsou vpravo, vlevo. Mizerná je výuka, ekonomika v troskách. Máme lockdown, i když je věda i WHO proti. Nepochybně asi to vše bude mít soudní a politickou dohru. Psali jsme: Trocha statistiky do covidového zastrašování, šílení až šílenství. Zastavme plukovníka Prymulu, říká docent Ševčík Vezmou na Prymulu vidle? Toto se chystá v Praze. Jenže, má to háček Nemocnice Havlíčkův Brod omezuje chod specializovaných ambulancí Sestra z urgentního příjmu: Ano, bojím se. Proč? Protože…

Neschopní ať zkrachují, pražská smetánka ať raději čte knihy. To jsou slova prezidenta Miloše Zemana, která koncem minulého týdne vzbudila velké emoce. Je to nešťastné vyjádření? A skrývá se v něm, i přes formu, část pravdy?



Pan prezident vydal dvě protichůdná vyjádření – toto a též že je proti lockdownu. Nemluvil jsem s ním. Nevím, co si opravdu myslí, možná je to nějaká zkratka.



Zavírání a omezení mají mnozí už plné zuby. Ostatně poukazují na to i vládní činitelé ve svých prohlášeních, kdy nemalou část národa kritizují za neposlušnost. Může se stát, že tento odpor k restrikcím a názor „tak ať někteří zemřou“ začne být tak silný, že to může Babišovi způsobit vážné problémy?



Miloš Zeman je proti lockdownu. Sdílíte tento jeho postoj? A můžeme si dovolit lockdown nemít?



Lockdown celé země není řešení, to říká každá reálná autorita, leč máme ho. Pokud je problém v Uherském Hradišti, mají pomoci nemocnice ze Zlína, popřípadě Brna. Můžeme mít teoreticky lockdown okresu Uherské Hradiště. Ale zavírat místa, kde už to bylo? Nebo místa, kde to bude a ten problém tam prostě dorazí, pak je zavřeme zase? Teď by ale mohla fungovat.



Hrozí, že tato diskuse o přípustnosti lidských vs. ekonomických ztrát přinese opravdu těžký mezigenerační konflikt?



Ten tu je a je na ostří, které jsem si nedovedl představit. Tlumím ho ze všech stran, tak mi sprostě nadávají z obou stran, ale s tím jsem počítal. Jsme v panice a panika je nemoc. Fotogalerie: - Vyhodnocování vývoje epidemie COVID-19

Prezident Zeman by rovněž pokutoval nenošení roušek. Máme v poslední době problém s lidskou bezohledností, nebo jsou problémem spíše roušky samotné?



Já neviděl jediné porušení předpisů a sám je dodržuji. Četl jsem, že to ignoruje 200 000 lidí, podle nějaké studie. To jsou 2 % populace. To je počet, který ignoruje prakticky vše. Třeba placení alimentů nebo zákaz kriminální činnosti. Jednoduché řešení není. Na národ bych ale neshazoval, že máme opatření v Praze od 1. 9. a bez výsledku. Je otázka, zda jde virus vůbec zásadněji omezit. Jako mnoho jiných zemí to prostě projde. Ale také vidíme u mnoha zemí, že se to zastaví, ať budeme dělat cokoli. Klid, rozvahu a nenechat se děsit z médií, která šíří strach (nejsou ParlamentníListy.cz). Strach zabíjí.

