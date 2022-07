Snažíte se dost? Jurečka musel odpovědět. Tak se pustil do odborů

Odbory dnes jednaly s vládou o růstu platů ve státní a veřejné sféře v důsledku inflace, ale nedohodly se. Odboráři si stěžují, že kabinet pouze odsouvá problém. Těmito slovy v pořadu Interview ČT24 kontroval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL): „Musíme hledat řešení, která nebudou zvyšovat inflaci a nebudou zvyšovat dramaticky obří schodek státního rozpočtu,“ reagoval Jurečka na výtky, že se vláda snaží šetřit, a to právě na lidech, s tím, že vláda chce v jednání pokračovat. Moderátorka Barbora Kroužková po jeho argumentaci usoudila, že to „nemá spočítáno“.

Zmínil, že některé dohody padly: „U 305 tisíc zaměstnanců tohoto státu, kteří prakticky berou nejnižší platy, tzn. nepedagogičtí pracovníci, lidé, kteří vaří ve školách v nemocnicích, a lidé pracující v kultuře apod., budeme od září tohoto roku zvyšovat jejich tarifní platy o deset procent, na tom jsme se dohodli. A dohodli jsme se na zvýšení platu v případě pracovníků ozbrojených složek a bezpečnostních složek o deset procent od ledna příštího roku. U zbývajících skupin jsme si řekli, že to bude minimálně o pět procent k lednu příštího roku.

V případě učitelů tu máme jako vládní koalice závazek, že chceme držet úroveň jejich odměňování na 130 procentech průměrné mzdy. Tady jsme schopni jejich zvýšení platu upřesnit v druhé polovině srpna poté, co bude známa makroekonomická predikce,“ vyjmenoval Jurečka.

Místopředseda odborů Vít Samek se nechal slyšet, že jde o ideologický souboj mezi vládou a odbory, vláda podle jeho mínění chce ušetřit a šetří právě na lidech. I zde Jurečka namítl: „S tím takto souhlasit nemůžu. Naše vláda musí dělat kroky, které mají ambici přispět ke snížení inflace a brzdit ji. To není úplně jednoduché. Kdybychom vše valorizovali o inflaci, jak si někteří zástupci odborů představují, tak to prostě není možné,“ uvedl, že tím by akorát docházelo k roztočení inflace.

Záznam celého rozhovoru najdete ZDE.

Připomněl, že stát lidem pomáhá, konkrétně na pomoc firmám a domácnostem s energiemi pro nadcházející topnou sezónu vyhradí vláda 66 miliard korun: „To je potřeba také zahrnout do debaty, to je také státní pomoc občanům této země,“ oponoval Jurečka, že by vláda na lidi nemyslela.

Moderátorka Barbora Kroužková žádala konkrétní čísla, komu úsporný tarif skutečně pomůže. Opozice jej často kritizuje jako komplikovaný, neefektivní a chaotický. „Vy to jenom používáte jako argument, že pomáháte i nějak jinak. Těm, u kterých odbory chtěly, aby jim bylo předáno víc, tento tarif pomůže jak?“ tázala se. „No, nemáte to spočítáno, že ne?“ dodala bez čekání na odpověď.

„Pokud se bavíme o tom, že tu na občany dopadá inflace, vysoké ceny energií, tak nemůžeme říkat, že to budeme řešit jen tím, že zvýšíme platy a nevidíme pomoc v rámci toho úsporného tarifu,“ namítl člen vlády, že je třeba věc vidět v širším kontextu.

Kritizoval odbory, že ty naopak vůbec nereflektují zvyšování finančních prostředků na odměny: „Na úřadu práce vyplácíme odměny, které vybočují z loňského finančního objemu. Kdybych šel cestou, co chtěly odbory, a přidal 700 korun do tarifu měsíčně, tak je to výrazně méně, než kolik ti pracovníci dostali za první pololetí tohoto roku v odměnách, když to rozpočítám na měsíc,“ uvedl Jurečka, co je třeba do příjmu lidí také započítávat.

„To odbory vůbec neberou. Ony se tváří, jako kdyby ty zvýšené prostředky na odměny vůbec nebyly. A ty tu jsou!“ rozohnil se šéf resortu práce a sociálních věcí.

Stávková pohotovost odborů stále trvá. Nebojí se Jurečka stávek a nepokojů? „Pan premiér jasně řekl, že po 19. srpnu, kdy bude zveřejněna makroekonomická predikce, se s odbory znovu potkáme a budeme jednat o tom, jak to přesně bude od 1. ledna vypadat. Musíme hledat řešení, která nebudou zvyšovat inflaci a nebudou zvyšovat dramaticky obří schodek státního rozpočtu,“ uvedl Jurečka s tím, že vláda není v situaci, že by řekla, „nebudeme jednat, jednání skončila“. Odmítá i argument odborů, že by tímto jednáním de facto vyháněli lidi z práce, kterou mají rádi, a ze segmentů, o které není příliš zájem.

„Lidé vám ale moc nevěří. Jste si jisti, že se snažíte dost?“ tázala se opakovaně Kroužková s odkazem na nedávný průzkum ukazující, že až 65 procent lidí se bojí, že spadne do chudoby či neúnosného snížení životní úrovně, podle nich se vláda nesnaží tomu zabránit. „Snažíme se dělat balíček opatření,“ vyjmenoval obsah deštníku proti drahotě. „Každý měsíc tento stát zhruba 1,4 milionu občanů vyplatí přes úřad práce nějakou formu podpory, která je měsíčně ve vyšším objemu, než je devět miliard korun. Stát se snaží pomáhat,“ zdůraznil Jurečka.

Na dotaz, zda má vláda krizový scénář a zda má přesně podchyceno, kolik lidí je skutečně ohroženo chudobou, ministr uvedl: „Situaci sledujeme. Je otázka, kolik lidí bude mít práci. Pro vládu je v tuto chvíli klíčové zabezpečit plyn pro průmyslovou výrobu, aby zaměstnavatelé nemuseli propouštět. Na tom pracujeme a věříme, že po krocích, které jsme učinili, se to podaří,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí závěrem k tématu.

