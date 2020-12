Sněmovna schválila požadavek KSČM. Vláda skáče, jak komunisti pískají, pění Kalousek

Poslanci v pátek odhlasovali návrh KSČM na přesun 10 miliard korun z resortu obrany do státní rozpočtové rezervy, což byl klíčový požadavek komunistické strany k tomu, aby podpořila návrh státního rozpočtu na příští rok. „Možná šlo o manévr pro komunistické voliče. Ještě to nutně neznamená, že tyto peníze budou armádě odejmuty úplně,“ uvedl pro Českou televizi komentátor Bohumil Pečinka. Opoziční představitelé kritizují postoj ČSSD při hlasování o škrtu v obraně. Prošel také návrh ČSSD na přesun 300 milionů korun do rozpočtu ministerstva kultury.

Nyní ve Sněmovně směřuje vše k tomu, aby poslanci návrh státního rozpočtu na příští rok schválili. I nadále se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Komunisté, kteří dříve pro rozpočty menšinové vlády ANO a ČSSD hlasovali dlouhodobě, trvali na svém návrhu odebrat z rozpočtu ministerstva obrany deset miliard korun. Hrozilo, že bez něj rozpočet jako celek nepodpoří. Vláda a hlavně koaliční sociální demokraté škrty v rozpočtu armády původně odmítali.

Předseda KSČM Vojtěch Filip pro server Blesk.cz již po čtvrteční schůzce uvedl, že „existuje nějaká dohoda“. „Na schůzce to padlo. Jak to bude, se ukáže zítra při hlasování,“ reagoval Filip ve čtvrtek večer na dotaz, jestli od hnutí ANO komunisté slyšeli, že by návrh podpořilo.

Odhlasování klíčového pozměňovacího návrhu přesunout 10 miliard do rozpočtové rezervy nemusí podle komentátora Reflexu Bohumila Pečinky nutně znamenat, že tyto peníze budou armádě skutečně odejmuty. Záležet bude na tom, jak ona dohoda přesně zní. „Zajímavá bude konstrukce toho, jestli těch 10 miliard bude skutečně armádě odebráno nebo se tam ty finance dostanou jiným způsobem. Například, že se řekne, že při zajišťování anticovid opatření musela armáda vynaložit zvýšené prostředky a bude jí část peněz vrácena,“ uvedl pro Českou televizi.

Ve středu debatu poslanci přerušili, protože vládní koalice neměla pro rozpočet zajištěnou podporu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doufá, že se rozpočet nyní podaří schválit.

Že šel premiér Andrej Babiš ve středu do Sněmovny bez toho, aniž by měl zajištěnou podporu, je pro Pečinku velkým překvapením. „Na můj vkus to vypadá příliš amatérsky, možná to byl nějaký manévr, jak před komunistickými voliči sehrát celou tuto hru,“ zopakoval.

Připomněl, že ČSSD byla proti tomu, aby tyto finance byly armádě odejmuty, stejně tak ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) hrozil, že podá demisi, pokud bude 10 miliard armádě odebráno. „Bude zajímavé, jaké byly podrobnosti té dohody,“ zopakoval komentátor.

Sociální demokraté včera uvedli, že přesun 10 miliard korun nakonec podpoří, výměnou však za jiné ústupky. To může být podle Pečinky právě přesun 300 milionů resortu kultury. „Zcela určitě to tak může být. Až bude možné si projít všechny pozměňující návrhy, bude možné zjistit, co se přesně odehrálo v minulých dvou dnech,“ doplnil.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, hrozilo rozpočtové provizorium a stát by hospodařil podle letošního rozpočtu. Ministerstvo financí už oznámilo, že se na tuto situaci připravuje.

Miroslav Kalousek, předseda poslanců TOP 09, rychle na síti reagoval, že vláda skáče, jak komunisti pískají.

Vláda skáče, jak komunisti pískají: Poslanci ANO, ČSSD a KSČM snížili rozpočet Armády ČR o 10 miliard Kč. Návrh poslance @Mikiferjencik z @PiratskaStrana sebrat armádě další 2 miliardy zaplaťbůh už neprošel. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 18, 2020

„Zrada armády socanům nevadí, nejspíš jim bylo něco slíbeno. Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna,“ dodala posměšně předsedkyně téže strany Markéta Pekarová Adamová.

Není překvapením, že soudruzi z KSČM jsou silnějším koaličním partnerem (a nehrajme už po dnešku dále hru, že ji jen podporují) než ČSSD.



Zrada armády socanům nevadí, nejspíš jim bylo něco slíbeno. Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) December 18, 2020

Za ODS reagovala Jana Černochová, stranická expertka pro dotčený resort obrany. „Vláda se chytila do své pasti a dala prostor komunistickému diktátu,“ poznamenala na Facebooku poslankyně.

„Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD," napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík ve svém tweetu.

Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) December 18, 2020

Postoj ČSSD zaráží i předsedu poslanců ODS Zbyňka Stanjuru: „Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání deseti miliard armádě, až hlasovala pro," uvedl.

Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání 10 miliard armádě, až hlasovala pro. — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) December 18, 2020

Předseda KSČM Vojtěch Filip podle serveru Novinky.cz uvedl, že komunisté celkový návrh rozpočtu podpoří.

