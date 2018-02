Sněmovna sestavila zvláštní komisi kvůli svému jednacímu řádu

Možnými úpravami sněmovního jednacího řádu se bude v dolní komoře zabývat zvláštní pracovní skupina. Jsou v ní podle informací tiskového odboru zástupci jednotlivých poslaneckých klubů a právníci ze Sněmovny i z Ministerstva spravedlnosti. Cílem je navrhnout změny, na nichž by panovala širší shoda.

„Změna zákona o jednacím řádu by měla především zefektivnit jednání Sněmovny a přijímání zákonů při současném zachování možnosti vyjádření názorů jednotlivými poslanci ve všech fázích legislativního procesu a respektování práv opozice,“ uvedl tiskový odbor. Skupina by měla také navrhnout, jak zatraktivnit pravidelné interpelace na členy vlády.

Skupinu založil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO, které přišlo s úpravami jednacího řádu už v minulém volebním období. V dalších stranách vyvolaly spíše nesouhlasné postoje. Zřejmě největší odpor vzbudily úvahy o zavedení takzvané strukturované debaty. Každý zákon by měl přidělenou určitou časovou dotaci pro projednání a byla by rozdělena mezi jednotlivé kluby. Kritici hovořili o omezování demokratické diskuse.

K námětům by mohlo patři například omezení okruhu řečníků s přednostním právem a prodloužení doby pro schvalování zákonů. V pracovní skupině by se mohlo debatovat také například o zkrácení přestávek na porady poslaneckých klubů. Současné dvě hodiny za jednací den pro každou frakci vycházejí jen ze zvyklosti, změna jednacího řádu by nutná nebyla.

Z Vondráčkovy iniciativy vznikla podle tiskového odboru také skupina pro protikorupční opatření. Bude se zabývat předlohami, které s bojem proti úplatkářství souviejí.

autor: nab