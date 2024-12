Snyder vymyslel název pro Trumpův režim. Je v něm i Moskva

„Potřebujeme nový název pro nadcházející režim, protože musíme uznat novost situace – právně, strukturálně i morálně,“ napsal Snyder ve své glose. Podle něho žijí Američané v systému, kdy mocenské struktury odstavily občany od slova demokracie, tedy z řečtiny vláda lidu. „Nyní máme u moci lidi, kteří už ani nepředstírají, že je zajímají hlasy a volby. Nastupující prezident se pokusil zpochybnit předchozí prezidentské volby,“ zmínil Snyder události po prezidentských volbách, jejichž výsledky Donald Trump neuznal. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 20948 lidí

Podle něho Trump s Muskem zavádějí novou variantu fašismu. „Nejen Trump, ale i Musk věří, že mohou Američanům jednoduše vyhrožovat pronásledováním a násilím. Oba používají jazyk, který je cítit fašismem, aby definovali Američany jako nepřátele, kteří si zaslouží trest,“ je si jistý profesor, který se specializoval na střední a východní Evropu a na holokaust.

Druhým bodem Snyderovy definice nových Spojených států je personální obsazení Trumpovy administrativy. Podle něho režim definují dvě osobnosti. Donald Trump a Elon Musk. To by se mělo odrážet i v pojmenování režimu.

„Ještě nikdy nebyli lidé bombardováni takovou propagandou o dvou potenciálních vládcích jako v případě Muska a Trumpa. Oba muži jsou influenceři na platformách sociálních médií. Zdá se, že oba věří, že je to jejich osobnost, která je opravňuje vládnout,“ poznamenal Snyder.

A pustil se do Elona Muska, který se stal během prezidentské kampaně jeho nejhlasitějším (a nejmovitějším) podporovatelem. „Musk samozřejmě zvolen nebyl vůbec. Utratil nepatrný zlomek svého obrovského majetku na úplatky pro Trumpovi voliče, na demoralizační reklamy pro voliče Harrisové a další podporu," vypočítával Snyder. „Nemůže mít pocit, že by voličům něco dlužil, protože se dostal k moci, aniž pro něj někdo hlasoval. A vzhledem k tomu, že množství peněz, které utratil, bylo pro něj osobně nevýznamné, může jen stěží respektovat Trumpovy voliče za to, že se tím nechali ovlivnit," podělil se profesor se svými myšlenkami.

A dal příklad, proč by se USA měly přejmenovat na TrumpoMuskovii. Uzbekistán se jmenuje podle mongolského nájezdníka. Mosambik po bohatém obchodníkovi. Rusko je podle profesora pojmenované po středověkých otrokářích. Podle Snydera se tedy nabízí, aby se Spojené státy jmenovaly TrumpMuskovie.

Poté vyčlenil z nového názvu slovo Muskovie. To odkazuje na Elona Muska, ale také podle Snydera na ukrajinské označení Rusů jako „moskalů“, v angličtině Moscovia. „,Muskovie’ v ,TrumpoMuskovii‘ připomíná několik zásadních spojení se současným Putinovým režimem. První je, že sám Musk je putinista. S Putinem pravidelně komunikuje. Dva roky opakuje ruskou propagandu o válce na Ukrajině,“ myslí si Snyder.

Ale k Muskovu putinismu připojuje i putinismus Donalda Trumpa. „Trumpovo dosavadní veřejné vystupování bylo záznamem podřízení se Putinovi,“ napsal Snyder. A poukázal na to, že Trump chce do čela FBI protlačit Kashe Patela „právě proto, aby potrestal každého, kdo poukáže na to, že Putin podporoval Trumpa a jeho prezidentskou kampaň“. Ovšem podle profesora ruský prezident Vladimir Putin preferoval Donalda Trumpa jak před Clintonovou v roce 2016, tak před Bidenem v roce 2020, tak i před Harrisovou v roce 2024. „Ruská internetová videa podporující Trumpa a desítky bombových hrozeb v den voleb byly jen drzými a nejnovějšími příklady pokračující kampaně,“ okomentoval prezidentskou kampaň Donalda Trumpa profesor Snyder.

Podle něho v USA také naroste vliv oligarchie. A opět hledá srovnání s Ruskem a nachází ho v osobě tehdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina. „Stejně jako dnes Trump byl Boris Jelcin po ruských volbách v roce 1996 stárnoucím prezidentem, který za své zvolení i postavení vděčil oligarchům kolem sebe,“ napsal Snyder a poukázal na to, že ruská oligarchie hledala po Jelcinovi náhradu, která by jim sloužila. Oligarchové si vybrali Vladimira Putina, který ovšem využil státní moci k tomu, aby si celou oligarchii zkrotil.

Americká oligarchie, vtělená do osoby Elona Muska, si podle profesora jako nástupce Trumpa vyvolila jeho viceprezidenta J.D. Vance. Hrozí, že Trump bude čím dál více připomínat Jelcina v závěru své vlády. „Možná Vance sehraje roli, kterou měl hrát Putin, a bude sloužit oligarchickým pánům. Nebo se možná Vance bude chovat více jako Putin, zdědí Trumpův plášť a pak využije státní moc ke změně režimu. Nebo možná Trump uvidí strukturu situace a pokusí se anulovat své vlastní dluhy vůči Muskovi a vládnout, aniž by mu oligarchové celý den šeptali do uší,“ odhaduje věci příští Snyder.

Ale své k tomu bude tlačit podle profesora i Vladimir Putin. „A samozřejmě nemůžeme zapomenout na samotného Putina, který má nad Trumpem zvláštní kontrolu a kterého, jak se zdá, chce Trump zachránit před jeho různými pošetilostmi. V oligarchii je jistá pouze nejistota,“ zhodnotil Snyder nastupující éru Donalda Trumpa.

A v tu chvíli si Snyder vzpomněl i na svůj obor a zmínil Československo. Ovšem v ne příliš lichotivém kontextu. „Slovo ,TrumpoMuskovie“ se svou délkou a špatnou vyslovitelností (jako ,Československo‘) má naznačovat neodmyslitelnou slabost nového režimu. Nové věci jsou nestabilní. Osobní politika je nestabilní. Rusko 90. let bylo nestabilní. Oligarchie jsou obecně nestabilní.

Vztah mezi Trumpem a Putinem se bude nadále prohlubovat. Ale nakonec dojde ke kýžené katarzi. „Trump se pravděpodobně pokusí zachránit Putina, stejně jako se Putin kdysi pokusil zachránit Asada. To vše ale nakonec selže,“ je si jistý Snyder.

Nadějí pro USA jsou podle profesora tři možné scénáře. Prvním je to, že Trump bude s oligarchy tak dlouho a usilovně bojovat, až se objeví nové struktury, které je porazí. Druhým scénářem je to, že USA budou oligarchií tak oslabené, že se Donald Trump stane prakticky bezmocným. Třetím scénářem pak podle Snydera je to, že Elon Musk bude tak tlačit svou agendu, až se USA rozpadnou. Tam by se pak rozešel s agendou Donalda Trumpa a obě strany by proti sobě začaly bojovat.

