Sociolog Hampl na veřejnosti. Zasel bouři mezi lidi: Je příznivý čas na revoluci! Toto udělejte

„Civilizační úpadek. Takto to nebylo při žádné jiné válce.“ Známý sociolog, doktor Petr Hampl popsal na besedě v Brně typické chování gaučových válečníků s nejodpornějšími davovými rysy. Popsal, že vždycky musí dojít nejdříve k mocenské změně a pak teprve k revoluci. Otázka v této chvíli nezní, jak udělat revoluci, ale jak změnit mocenské poměry tak, aby revoluce byla možná. „Navzdory tomu, co jsem řekl, je teď příznivé prostředí pro národně-osvobozenecké revoluce. Prostě proto, že americký prezident je dementní a britská premiérka je podle všeho mentálně postižená. Kdy bude takováto konstelace?“

Petr Hampl se na besedě v Brně kromě témat, o kterých už ParlamentníListy.cz informovaly, věnoval i mediálnímu obrazu války na Ukrajině. Jak upozorňují analytici, prezident Zelenskyj není zajímavý jen tím, že je herec, ale většina lidí, kterými se obklopuje, jsou lidé z médií a reklamy. „Od velkých médií až po sociální sítě jsme zaplavení působivými obrázky a filmy, na nichž ušlechtilí Ukrajinci bojují proti přesile barbarských násilníků odkudsi z východních stepí. Obraz Rusa je dokonalým ztělesněním všeho, čeho jsme se kdy báli a čím jsme pohrdali. Obraz Ukrajince je naopak ztělesněním toho, čím jsme chtěli být. Je to zvláštně atraktivní pro hrdiny televizních a počítačových obrazovek. Veškerá pravidla hollywoodského žánru jsou dodržena,“ popisoval Hampl. I vytvářený obraz vysvětluje, proč se západní strana dopouští tolika chyb. „Proč to neděláme chytře? Proč to neděláme tak, abychom Rusko dobyli? Proč nepovoláme veterány, kteří uměli porážet Sovětský svaz? Proč se chováme jak úplní debilové? Nemůžeme připustit, jaká je realita, a nerušit mediální obraz! Do něj se nevejde, že Rusové jsou houževnatí, v našem obrazu musí být, že jsou zbabělí, ubozí, neustále ožralí, puškou se neumějí trefit a puška musí být rezavá,“ podtrhl sociolog.

Pak se doktor Hampl vrátil k válce v Afghánistánu, která je podle něj velmi zajímavá. Popisoval, jak se postupně měnila struktura amerického hlášení, kde mizely negativní věci. „Obraz perfektně fungoval až do tragického konce. Pro mě je na Afghánistánu zajímavá ještě jedna věc. Kdyby dřív utrpěl někdo takový debakl, vzápětí by následovala reforma armády, čistky, výměny generálů, nové postupy. Po každé prohrané válce každá evropská země reformovala svou armádu. Po Afghánistánu se nestalo vůbec nic. Generálové zůstali na svých místech, postupy zůstaly zachovány. Ti stejní lidé se pustili do další války a už mají ve výhledu válku s Čínou,“ uvedl sociolog. „Za tím je opravdu ztráta racionality. Na základě toho tvrdím, že Západ bude mít tendenci chovat se stejně sebevražedně i dále. Pořád doufám, že válka nepůjde do jaderného konce, ale že vyvolají další,“ dodal.

Vidíme jen stejné ubožáky u klávesnic

Hampl pak hovořil o celém civilizačním úpadku Západu. Formulovat další scénáře vývoje není snadné. „Vyřadil jsem směšné a nerealistické možnosti, například že by se změnily psychické vlastnosti vládnoucí třídy,“ předeslal. První možnost podle něj je, že trendy budou pokračovat stejně jako teď, každý rok budeme chudší, bude více zima atd. „Mezitím se bude dít to, že poroste množství migrantů, a najednou dojde k vyhlášení chalífátu. To je možnost postupného zahnívání, což je trajektorie, na které jsme teď,“ uvedl. Druhou možností podle Hampla je, že systém zkolabuje. „Vláda a policie ztratí schopnost vymáhat pořádek. Zavládne chaos. Každý si bude moct vzít, co ho napadne. Bude to takový chaotický stav podobný občanské válce. Ale tady nebudou žádné strany, jen chaos a zmatek. Tohle je scénář, který na jednu stranu dává naději, že na některých místech lidé budou schopní vytvořit nějaké normální hodnoty. Na druhou stranu to může být scénář krvavý, nejistý, k moci se může dostat kdokoli. Neměli bychom ho chtít,“ popsal.

Válka na Ukrajině a zelený úděl zvyšuje pravděpodobnost kolapsu

A přidal třetí variantu možného vývoje: „Vůči současné vládnoucí třídě se objeví jiná sebevědomá, chytrá a schopná vrstva, která s ní dokáže soupeřit. Když kritizuji vládnoucí třídu, je jasné, že není žádná vrstva, která by stála proti ní. Nejsou tu dělníci a obchodníci, kteří by udělali francouzskou revoluci, statkáři, kteří by udělali americkou revoluci. Jsou tu jen rozptýlení, naštvaní lidé, rozhořčení a rozdělení do skupinek. Když taxikáři stávkují, všichni nadáváme na taxikáře. Když stávkují zemědělci, všichni nadáváme na zemědělce,“ analyzoval. Schopná nová společenská vrstva by ale mohla nakonec vyhrát. Čtvrtý scénář je příchod nějaké okupační mocnosti, ať je to Čína, Turecko nebo někdo jiný, kdo by se tady zařídil po svém. „Scénáře se mohou mezi sebou kombinovat. Zapletli jsme se do války na Ukrajině a zahájili zelený úděl. Co to znamená pro tyto scénáře? Podle mě to zvyšuje pravděpodobnost totálního kolapsu nebo vzniku hnutí odporu,“ říká Hampl.

Hampl dává dění také do souvislosti s islamizací. „Mám za to, že válka s Ruskem posílí islám v Rusku i tady,“ uvedl sociolog. „Jestliže se stáváme zemí válečnických band a podobně, tak je otázka, jaká ideologie je nejvhodnější pro válečnictví? Islám. Myslím si, že je jen otázkou času, kdy někdo zjistí, že islám je senzační. Dnes jsou všude misionáři, YouTube atd. Čekám, že čím déle se povede válka a čím bude delší, tím více bude konverzí k islámu. V tom je válka fakt špatná,“ dodal.

Zamyslel se nad tím, co lze udělat pro to, aby nenastaly hrozivé scénáře. „Je velký rozdíl mezi revolucí a zoufalstvím. V dějinách známe obojí. Lidé mají často pocit, že může přijít velká revoluce, a pak dopadnou jako sedláci u Chlumce. Revoluce jen potvrzují to, co už se stalo. Nejznámější je útok na Zimní palác. Co se tím změnilo? Nic. Ta budova nebyla nijak významná. Podstatné je, co se odehrálo předtím, a to, že z bolševická strana se stala významnou organizovanou silou, která měla desítky tisíc lidí, měla spoustu peněz z ciziny. Oni ty peníze nerozkradli, ale opravdu jimi podpořili revoluci,“ uvedl Hampl. „Co se týká Francouzské revoluce, Francie se nezměnila tím, že by někdo dobyl jednu pevnost. Francie se změnila tím, že francouzská šlechta byla zdegenerovaná a zformovaly se akceschopné vrstvy měšťanstva,“ dodal. Vždycky jde o to, že dojde k mocenské změně a pak teprve k revoluci. „Mnoho lidí mi snad každý den říká: lidé jsou naštvaní, až to pochopí, dojde k revoluci. Ne, nestačí naštvanost. A já jim říkám: sedláci u Chlumce byli naštvaní, hladověly jim děti, nestačilo to. Nedokázali to. Otázka v této chvíli nezní, jak udělat revoluci, ale jak změnit mocenské poměry tak, aby revoluce byla možná,“ říká Hampl.

Změny podle něj nedokážou prosadit jen lidové vrstvy. „Musejí tam být i lepšolidé a oligarchové. Orbánovi by se asi také nedařilo, pokud by ho někteří nepodporovali. Tím nechci říct, že jsou mi sympatičtí. Andrej Babiš selhal a nevím, kdo jiný by to měl být. Neznám ty lidi osobně,“ přemýšlel. Jisté je, že rozhýbat se musejí i další vrstvy. „Doporučil bych rozlišovat mezi aktivitami, které mění situaci a které jen vyznačují nějakou situaci. Když přijdu na náměstí a zamávám vlajkou, není to žádná mocenská síla, jen jsem něco ukázal,“ uvedl. Připomenul, že v poslední části Prolomení hradeb dvojky vyjmenoval asi dvacet věcí, které podle něj vedou ke změně mocenských poměrů. „Nikdo nemůže dělat dvacet věcí, vyberte si dvě nebo tři, které vyhovují vám. Jestli někdo vytvoří nezávislou komunitu na bankách a obchodech, udělá pro změnu hodně bez ohledu na jeho názory. Uvedu jen pár doporučení: podporujte všechno místní proti globálnímu. Podporujte samozásobitelství,“ konstatoval Hampl.

Úkol na příští polovinu roku: přežít

Doporučil, aby si lidé vybavili dílny. „Aby měl člověk doma několik dobrých pil, kleště atd. Možná už tuto zimu zjistíte rozdíl. Skutečnou moc nemá ten, kdo má na vizitce ředitel, ale ten, za kým lidi půjdou, když jim bude těžko. Možná už za chvíli půjdou za venkovským chalupníkem, který má hromadu dřeva, než za vrcholovým manažerem, který má tituly na vizitce,“ zhodnotil. A přidal i další doporučení: „Učte děti chemii a fyziku. Znalosti přírodních věd jsou klíč k tomu, aby si byly schopné něco opravit a nebyly podřízené korporátní komunitě.“ Všechno míří podle Hampla k tomu, že tady budou proti aristokracii lidé schopní, sebevědomí, kteří nebudou muset někoho potřebovat, a ti pak mohou dělat revoluci. „Druhý scénář je takový, že budou lidé jen nešťastní, zamindrákovaní, budou mít sice pravdu, ale vybíjet si ji budou jen v místním násilí a budou další sedláci u Chlumce. Úkol pro příští půlrok je přežít, mít co jíst, mít čím topit. Tohle, když zvládneme, toho bude už dost,“ uvedl.

Hampl přidal i další zajímavý postřeh: „Navzdory tomu, co jsem řekl, je teď příznivé prostředí pro národně-osvobozenecké revoluce. Prostě proto, že americký prezident je dementní a britská premiérka je podle všeho mentálně postižená. Kdy bude takováto konstelace? Představte si, že by na těchto místech byli silní, velice inteligentní organizovaní lidé?“ Sociolog připouští, že říká depresivní věci, přesto doporučuje: „Nenechte si tím zkazit život. Nehádejte se kvůli tomu se svými blízkými. Zatím tady žádné rakety nelétají, tak si to užívejme!“

Beseda s Petrem Hamplem v Brně. Foto: Daniela Černá





