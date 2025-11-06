„Znechutil všechny.“ Dohra Hayata Okamury a celé včerejší sněmovny

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Ke zvolení Tomia Okamury jubilejním desátým předsedou sněmovny napsal pár řádek poslanec SPD Tomáš Doležal. Mimo jiné vyčinil médiím.
„V posledních dnech jsme v médiích mohli číst i divoce znějící zkazky o tom, že Tomio Okamura nemá zvolení předsedou Poslanecké sněmovny zdaleka jisté, že mnoho poslanců ANO a Motoristů mu své hlasy nedá, že možná nebude zvolen ani ve druhém kole a že na základě toho vznikne první vážná krize vznikající vládní trojkoalice. Nic z toho se nepotvrdilo. A můžeme už jen spekulovat o tom, nakolik tyto informace odrážely realitu a nakolik šlo jen o zbožné přání progresivistických médií. A snahu pokusit se nastupující vládní sestavu rozklížit a zaměstnat ji hledáním potenciálních zrádců ve vlastních řadách,“ sdělil poslanec SPD serveru ParlamentníListy.cz.
Ve skutečnosti nakonec pro Okamuru hlasovalo 107 poslanců. Koalice ANO, SPD a Motoristů čítá 108 poslanců. Doležal konstatoval, že pokud někdo z koaličních poslanců váhal, možná ho přesvědčila vlna velmi kritických projevů ze strany budoucí opozice. Doležal vyjádření budoucí opozice přirovnal k výrokům známým kdysi z komunistického Rudého práva a má za to, že budoucí politici opozice vykreslili Okamuru takřka jako ďábla.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Poslanec SPD naznačil, že někteří politici byli z projevu Hayata Okamury znechuceni a prý nelze vyloučit, že pro Tomia Okamuru kvůli tomuto projevu z úst bratra hlasovali i někteří opoziční poslanci.
„Z vedlejších poslaneckých lavic se v tu chvíli ozývaly tiché komentáře naznačující mimořádné znechucení z tohoto projevu – a to napříč politickým spektrem. Nebylo by tudíž divu, kdyby nakonec Tomio Okamura obdržel v tajné volbě i pár hlasů z řad poslanců aliance SPOLU, STAN a Piráti. A je prakticky jisté, že k prvnímu úspěšnému testu soudržnosti vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů – zvolení Tomia Okamury předsedou Poslanecké sněmovny – nejvíce přispěl jeho bratr. Což asi nebylo zrovna jeho cílem…“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Doležal.
Senátorka Daniela Kovářová se při pohledu na volbu předsedy sněmovny vrátila v myšlenkách až do roku 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhli Sověti a pod záminkou bratrské pomoci proti neexistující kontrarevoluci nás více než 20 let fakticky okupovali.
„Myslela jsem si, že význam krásného obrazu ‚bratrská pomoc‘ byl pošlapán jen jednou, před 57 lety. Zjevně jsem se mýlila,“ konstatovala senátorka.
Naproti tomu lidovecký poslanec Tom Philipp Hayatu Okamurovi poděkoval.
„Hayato a Tomio Okamurovi. Dva bratři, jedna rodina, stejná výchova. A přesto tak rozdílné cesty. Hayato nám dnes otevřeně popsal své nejniternější pocity – smutek svůj i celé rodiny nad směrem, kterým se Tomio vydal. Děkuji, Hayato Okamuro, že sdílíš, co cítíš,“ ocenil lidovecký poslanec.
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Hayato a Tomio Okamurovi.— Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) November 5, 2025
Dva bratři, jedna rodina, stejná výchova.
A přesto tak rozdílné cesty.
Hayato nám dnes otevřeně popsal své nejniternější pocity – smutek svůj i celé rodiny nad směrem, kterým se Tomio vydal.
Děkuji, @HayatoOkamura , že sdílíš, co cítíš. pic.twitter.com/X2qhXFWKmq
Jihomoravský hejtman Jan Grolich, taktéž lidovec, nezmiňoval Hayata Okamuru, nýbrž Andreje Babiše.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Miroslav Kalousek připomínal, jak před Tomiem Okamurou varoval již před sedmi lety. Ještě jako poslanec.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Dnes je Tomio Okamura předsedou Poslanecké sněmovny a Kalousek zdůraznil, že k tomu ještě v mezičase stihl být obžalován ze šíření nenávisti. A přesto je předsedou Poslanecké sněmovny.
Sám Tomio Okamura k tomu dodává, že je stíhán za to, že si dovolil projevit názor.
Už je to víc, než 7 let… Tenkrát jsme panu Okamurovi říkali, že šířit nenávist z pozice místopředsedy sněmovny není akceptovatelné. V mezidobí byl pan Okamura obžalován z podněcování k šíření nenávisti. A dnes byl zvolen předsedou sněmovny….https://t.co/12sajvx0IK— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) November 5, 2025
Tomio Okamura
Po zvolení Tomia Okamury předsedou Poslanecké sněmovny vyslala vzkaz i BIS.
„V souvislosti s volbou vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve veřejném prostoru objevily informace, že předseda sněmovny dostává informace zpravodajských služeb. Podle zákona o zpravodajských službách předsedové obou komor Parlamentu ČR nepatří mezi zákonné adresáty, informace od zpravodajských služeb tedy nedostávají. Ty jsou určeny prezidentu republiky, předsedovi vlády, Vládě ČR a v konkrétních případech i orgánům činným v trestním řízení,“ stojí v oznámení. Kontrarozvědka tím pádem nepřímo napomenula poslankyni Pirátů Olgu Richterovou, která v plné sněmovně tvrdila, že Okamura bude předávat tajné informace Rusům.
V souvislosti s volbou vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve veřejném prostoru objevily informace, že předseda sněmovny dostává informace zpravodajských služeb. Podle zákona o zpravodajských službách předsedové obou komor Parlamentu ČR nepatří mezi zákonné… pic.twitter.com/iFMsswPPuW— BIS (@biscz) November 6, 2025
autor: Miloš Polák