„Znechutil všechny.“ Dohra Hayata Okamury a celé včerejší sněmovny

Tomio Okamura se ve středu stal předsedou Poslanecké sněmovny a podle poslance za SPD Tomáše Doležala, který poskytl vyjádření serveru ParlamentníListy.cz, k tomu nemalou měrou přispěl i jeho bratr, lidovecký poslanec Hayato Okamura. Ve snaze zabránit zvolení bratra do čela sněmovny pronesl takový projev, který podle Doležala znechutil i opoziční poslance a kvůli Hayatu Okamurovi pak možná hlasovali pro Tomia Okamuru. Padly i další věty. Mimo jiné i od BIS.

Šéf SPD Tomio Okamura se stal desátým předsedou Poslanecké sněmovny. Nastoupil po předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Před nimi v této pozici působili pozdější prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, ale také Lubomír Zaorálek, jenž se neúspěšně pokoušel do sněmovny vrátit s hnutím STAČILO!, nebo dnešní senátorka Miroslava Němcová (ODS).

Ke zvolení Tomia Okamury jubilejním desátým předsedou sněmovny napsal pár řádek poslanec SPD Tomáš Doležal. Mimo jiné vyčinil médiím.

„V posledních dnech jsme v médiích mohli číst i divoce znějící zkazky o tom, že Tomio Okamura nemá zvolení předsedou Poslanecké sněmovny zdaleka jisté, že mnoho poslanců ANO a Motoristů mu své hlasy nedá, že možná nebude zvolen ani ve druhém kole a že na základě toho vznikne první vážná krize vznikající vládní trojkoalice. Nic z toho se nepotvrdilo. A můžeme už jen spekulovat o tom, nakolik tyto informace odrážely realitu a nakolik šlo jen o zbožné přání progresivistických médií. A snahu pokusit se nastupující vládní sestavu rozklížit a zaměstnat ji hledáním potenciálních zrádců ve vlastních řadách,“ sdělil poslanec SPD serveru ParlamentníListy.cz.

Ve skutečnosti nakonec pro Okamuru hlasovalo 107 poslanců. Koalice ANO, SPD a Motoristů čítá 108 poslanců. Doležal konstatoval, že pokud někdo z koaličních poslanců váhal, možná ho přesvědčila vlna velmi kritických projevů ze strany budoucí opozice. Doležal vyjádření budoucí opozice přirovnal k výrokům známým kdysi z komunistického Rudého práva a má za to, že budoucí politici opozice vykreslili Okamuru takřka jako ďábla.

„Celodenní dehonestační výlevy poslanců končící vládní koalice, které Tomia Okamuru slovníkem normalizačního Rudého práva vykreslovali téměř jako reinkarnaci ďábla. Korunu těmto výstupům, za které by se nestyděl ani zlopověstný prokurátor Urválek, nasadil bratr našeho kandidáta Hayato Okamura. Ten svůj projev pojal jako jakousi sebelítostnou omluvu za to, jakého má bratra, což prezentoval v podstatě jako rodinnou tragédii a prokletí rodu, kde vůbec nikdo, kromě Tomia, SPD nevolí. A vrcholem byly denunciace a urážky bratra jakožto labilního jedince a bezpečnostní riziko pro Českou republikou,“ zdůraznil Doležal.

Poslanec SPD naznačil, že někteří politici byli z projevu Hayata Okamury znechuceni a prý nelze vyloučit, že pro Tomia Okamuru kvůli tomuto projevu z úst bratra hlasovali i někteří opoziční poslanci.

„Z vedlejších poslaneckých lavic se v tu chvíli ozývaly tiché komentáře naznačující mimořádné znechucení z tohoto projevu – a to napříč politickým spektrem. Nebylo by tudíž divu, kdyby nakonec Tomio Okamura obdržel v tajné volbě i pár hlasů z řad poslanců aliance SPOLU, STAN a Piráti. A je prakticky jisté, že k prvnímu úspěšnému testu soudržnosti vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů – zvolení Tomia Okamury předsedou Poslanecké sněmovny – nejvíce přispěl jeho bratr. Což asi nebylo zrovna jeho cílem…“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Doležal.

Senátorka Daniela Kovářová se při pohledu na volbu předsedy sněmovny vrátila v myšlenkách až do roku 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhli Sověti a pod záminkou bratrské pomoci proti neexistující kontrarevoluci nás více než 20 let fakticky okupovali.

„Myslela jsem si, že význam krásného obrazu ‚bratrská pomoc‘ byl pošlapán jen jednou, před 57 lety. Zjevně jsem se mýlila,“ konstatovala senátorka.

Naproti tomu lidovecký poslanec Tom Philipp Hayatu Okamurovi poděkoval.

„Hayato a Tomio Okamurovi. Dva bratři, jedna rodina, stejná výchova. A přesto tak rozdílné cesty. Hayato nám dnes otevřeně popsal své nejniternější pocity – smutek svůj i celé rodiny nad směrem, kterým se Tomio vydal. Děkuji, Hayato Okamuro, že sdílíš, co cítíš,“ ocenil lidovecký poslanec.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich, taktéž lidovec, nezmiňoval Hayata Okamuru, nýbrž Andreje Babiše.

„Tomio Okamura je předsedou sněmovny. Nikdy se jím podle mě stát neměl, ale teď už se tak stalo. Vybral si ho Andrej Babiš. Nemusel. Prostě to tak chtěl. Je to jeho rozhodnutí, že v čele sněmovny sedí právě on,“ napsal Grolich s tím, že Okamurovi nevyčítá touhu po moci. Ale koaliční partnerům SPD vyčítá, že Okamurovi k moci dopomohli. „Vyčítám ale hnutí ANO a Motoristům, že byli ochotni ten obchod udělat. Že tím dali najevo, že program založený na nenávisti a lžích může být po zásluze odměněn. Je to jejich odpovědnost...“ napsal Grolich na sociální síti Facebook.

Jan Grolich promlouvá

Miroslav Kalousek připomínal, jak před Tomiem Okamurou varoval již před sedmi lety. Ještě jako poslanec.

Tehdy pouštěl kolegům poslancům slova Tomia Okamury, který označil strmý růst romské populace za „bezpečnostní riziko pro Českou republiku“. Druhým takovým rizikem byly podle Okamury nepřizpůsobiví imigranti. Poté, co tato slova odezněla, Kalousek konstatoval, že „Okamura šíří nenávist“. „A za poslanecký klub TOP 09 chci říct, že si opravdu nepřejeme, aby člověk, který šíří nenávist a nesnášenlivost reprezentoval Českou republiku v pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny,“ zdůraznil tenkrát Kalousek.

Dnes je Tomio Okamura předsedou Poslanecké sněmovny a Kalousek zdůraznil, že k tomu ještě v mezičase stihl být obžalován ze šíření nenávisti. A přesto je předsedou Poslanecké sněmovny.

Sám Tomio Okamura k tomu dodává, že je stíhán za to, že si dovolil projevit názor. 

 

 

Po zvolení Tomia Okamury předsedou Poslanecké sněmovny vyslala vzkaz i BIS.

„V souvislosti s volbou vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve veřejném prostoru objevily informace, že předseda sněmovny dostává informace zpravodajských služeb. Podle zákona o zpravodajských službách předsedové obou komor Parlamentu ČR nepatří mezi zákonné adresáty, informace od zpravodajských služeb tedy nedostávají. Ty jsou určeny prezidentu republiky, předsedovi vlády, Vládě ČR a v konkrétních případech i orgánům činným v trestním řízení,“ stojí v oznámení. Kontrarozvědka tím pádem nepřímo napomenula poslankyni Pirátů Olgu Richterovou, která v plné sněmovně tvrdila, že Okamura bude předávat tajné informace Rusům.

 

 

autor: Miloš Polák

