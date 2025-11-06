Marek Benda se rozčílil. Dohra zvolení Okamury

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„Skrytá koalice není férová vůči občanům.“
Benda obvinil Okamuru z vytváření „nepřirozené a neférové aliance“. „Skrytá koalice není férová vůči občanům této země. Byl to právě Tomio Okamura, který v minulosti podobné dohody kritizoval. Dnes z nich těží,“ připomněl Benda.
Podle něj se tak potvrdilo, že dohoda ANO, SPD a Motoristů sobě nevznikla z programové blízkosti, ale z mocenského kalkulu. „Už druhý den po volbách, když pánové Macinka a Okamura přijeli za panem Babišem do jeho sídla v Průhonicích, bylo jasné, že vzniká tato koalice vzájemného pokrytí si trestních stíhání pana Babiše a pana Okamury,“ prohlásil Benda bez obalu.
„Okamura se snažil Sněmovnu zničit.“
Kritiku si od Bendy vysloužil i samotný způsob Okamurova působení ve Sněmovně v minulém období. „Zažili jsme jeho desetihodinové vystoupení, které mělo ten den úplně zablokovat Sněmovnu. Zažili jsme také minulé volební období, kdy jsme se věnovali schvalování programu čtvrtinu veškerého času, během kterého Sněmovna jednala,“ připomněl.
Tomio Okamura
„To není normální a Tomio Okamura s Andrejem Babišem se opravdu pokusili Sněmovnu úplně zničit,“ dodal. Podle něj se nedá očekávat, že by se po zvolení do čela dolní komory Okamura choval jinak. „Teď nebude mít důvod k obstrukcím, ale nepochybně ani v minulosti nepředvedl zájem na fungující parlamentní demokracii. Včerejšek byl opět příkladem – neodpověděli vůbec na nic a věci, které přislíbili opozici, vzápětí nedodrželi.“
Nedůvěra k Okamurovým slibům nestrannosti
Tomio Okamura po svém zvolení prohlásil, že chce být „nestranným předsedou Poslanecké sněmovny bez ohledu na to, kdo mu dal hlas“. Marek Benda však tomuto slibu nevěří. „Samozřejmě budu příjemně překvapen, kdyby se tak stalo. Vzhledem k tomu, že pana Okamuru ze Sněmovny znám celou řadu let, tak tomu nevěřím,“ reagoval.
Připustil, že v minulém období nebyl Okamura jako místopředseda kritizován za zaujaté vedení schůzí, ovšem dodal, že „on se úplně intenzivně do schůzí nezapojoval, ale vždy rozděloval společnost a vždy patřil k rétorům, kteří byli nejvíce útoční a konfrontační“.
ODS se s ANO domluvit nemohla
Benda také vysvětlil, proč se opozice nepokusila najít s hnutím ANO kompromisního kandidáta na předsedu. „Protože hnutí ANO nemělo na žádné takové dohodě zájem. Na domluvu musejí být dva a tam žádná vůle domlouvat se o něčem nebyla,“ uvedl.
Podle něj vládní koalice svým chováním v den volby potvrdila, že o férový dialog nestojí. „Přišli s nabídkou, že zvolí nějaké představitele opozice do vedení Poslanecké sněmovny, a hned při první příležitosti tuto nabídku porušili,“ řekl.
Volba místopředsedů: Skopeček neuspěl
Ve středeční tajné volbě uspěli pouze kandidáti vládní koalice Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé). ODS neprosadila svého nominanta Jana Skopečka. „Je zcela evidentní, že vládní koalice pro pana Skopečka nehlasovala, přestože s touto nabídkou sama přišla,“ konstatoval Benda.
O dalším postupu chce ODS rozhodnout až po druhém kole voleb, které se má uskutečnit příští týden. „Nechám se překvapit. Je to věc, kterou rozhoduje vládní koalice. Já nebudu chodit a říkat: ‚Prosím vás, zvolte pana Skopečka.‘ To mi připadá naprosto nedůstojné,“ uvedl Benda.
Zároveň uvedl, že v minulém volebním období prý byla ODS vstřícnější vůči opozici. „My jsme na začátku minulého volebního období představitele hnutí ANO do vedení Sněmovny zvolili. Tentokrát je z hlasů, které byly odevzdány, zcela jasné, že minimálně značná část opozice hlasovala i pro pana Nachera. Jestli chce vládní koalice nastolit tento naprosto konfrontační tón, je to její plné právo,“ uzavřel Marek Benda.
autor: Jakub Makarovič