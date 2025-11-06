Hayato Okamura včera porušil zákon řečí o bratru Tomiovi. Tvrdý verdikt

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
V jednu chvíli se k řečnickému pultíku postavil lidovecký poslanec Hayato Okamura, který si vůči mladšímu bratrovi nebral servítky a označil ho za „bezpečnostní hrozbu“. Poznamenal také, že je jeho bratr „labilní“. A aby vysvětlil, proč si to myslí, sáhl hluboko do rodinné historie a jal se popisovat detaily ze života svého, svých bratrů a svých rodičů.
„Já jsem mezi vámi ten, kdo zná kandidáta na předsedu sněmovny zdaleka nejdéle. Je to 53 let. Tomio je můj o šest let mladší bratr. Pamatuju si ten okamžik, už jsem to zmiňoval, kdy Tomia rodiče přivezli z porodnice a jako šestiletý špunt jsem se díval do té dětské postýlky na to miminko, bylo to na periferii Tokia, kde jsme tehdy žili,“ odstartoval Hayato Okamura svůj projev.
Prozradil, že jeho maminka Helena pocházela z muzikální rodiny, ale jak ona, tak všichni její sourozenci si prošli za druhé světové války nelehkým obdobím, kdy jejího tatínka, dědečka bratrů Okamurových, zatkli nacisté a řadu měsíců vůbec nebylo jisté, zda se živý vrátí k rodině. Po skončení války a nástupu komunistů k moci zažila rodina další útlak, protože dědeček býval bytostným prvorepublikovým lidovcem a takoví lidé nebyli komunistům po chuti, což také celá rodina pocítila.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
V jednu chvíli si prý začala dopisovat s japonským studentem a toto dopisování vedlo nakonec až k tomu, že se vzali a dva mladší bratři Hayata Okamury se narodili v Tokiu. O sám se narodil v Praze. Ale maminka se chtěla vrátit domů a ač se prý jejich rodiče nikdy nerozvedli, většinu života žili odděleně.
Maminka si prý po návratu do Československa prošla složitým nervovým onemocněním a mnoho měsíců se o své syny nemohla starat. A tak se Tomio Okamura dostal do dětského domova u Podbořan, o kterém sám často mluví.
Hayato Okamura se na časové ose posunul až k úmrtí jejich maminky.
„Naše maminka odešla, bude to letos 8. prosince v mariánský svátek už 14 let, v době, kdy Tomio ještě nebyl v parlamentu ani v Senátu, na ten jeden rok, ale pozorovala s velkou starostí a s obavami směr, kterým on pracoval, jak usiloval, a neváhala mu to i jako matka upřímně a otevřeně říct. Podobně to bylo s naší tetou, tetou Annou, maminčinou starší sestrou. Myslím, že je to tak závažná věc, o co tady dneska běží, že to můžu říct, že nikdo v naší širší české rodině SPD nevolil a nevolí. Jsme tím hluboce znepokojeni, velice nás to bolí. A pro mě je důležité, že vám to takto můžu říct,“ uvedl.
Tomio Okamura
Prozradil také, že se s bratrem vlastně moc nevídají, z čehož je mu smutno. Dřív se prý vídali alespoň na maminčiny narozeniny, ale teď už se prý ani to neděje.
A zdůraznil, že Tomio Okamura od čela Poslanecké sněmovny nepatří.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou to pořádně naštvalo. Ve vyjádření pro server ParlamentníListy.cz konstatovala, že Hayato Okamura tímto svým projevem v podstatě rozcupoval na kousky jak Ústavu České republiky, tak Listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.
„Hayato Okamura roztrhal v přímém přenosu hrubě na drobné kousky naráz hned Ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod i občanský zákoník. To se podaří opravdu málokomu. Měl by položit mandát,“ vypálila hned v úvodu svého kritického prohlášení senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Serveru ParlamentníListy.cz sdělila, že pravděpodobně vůbec nikdo z rodiny Okamurových by nesouhlasil s tím, aby se o jejich životech mluvilo takto veřejně. A ještě na prvním jednání nově zvolených poslanců, které zřejmě sledovalo mnoho lidí.
Jana Zwyrtek Hamplová tady připomínala, že v článku 7 Listina základních práv a svobod zakotvuje, že „nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“, a v článku 10, že „každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života“. Za základ soukromého práva ve svém § 3 prohlašuje i občanský zákoník mimo jiné právo každého na ochranu svého soukromí.
Podle Zwyrtek Hamplové zkrátka takovýto projev na půdu Poslanecké sněmovny nepatří a senátorka má za to, že to Hayato udělal z jednoho prostého důvodu. Jana Zwyrtek Hamplová se domnívá, že Hayato Okamura neunesl, že je jeho mladší bratr úspěšnější.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Odcházející vláda Petra Fialy prý uvažovala také o možnosti, že do souboje o post sněmovny pošle právě Hayata Okamuru a stane se z toho politický boj dvou bratrů, ale to se nakonec nestalo. Proti Tomiu Okamurovi stanul Jan Bartošek, který získal přes 80 hlasů, ale opozičních poslanců je v dnešní sněmovně 92, takže Bartošek nejenže neměl dost hlasů ke zvolení, ale ani nezískal hlasy všech opozičních poslanců.
CELÉ PROHLÁŠENÍ PRO PARLAMENTNÍLISTY.CZ
Hayato Okamura roztrhal v přímém přenosu hrubě na drobné kousky a naráz hned Ústavu České republiky, Listinu základní práv a svobod a občanský zákoník. To se podaří opravdu málokomu. Měl by položit mandát.
Pokud jste poslouchali vystoupení poslance Hayato Okamury 5. 11. 2025 na půdě Poslanecké sněmovny na jejím ustavujícím zasedání, nemusíte mít snad ani právnické vzdělání, abyste se po chvíli začali nervózně ošívat. Něco vám zkrátka na jeho projevu, ve kterém podrobně a do detailu popisoval život celé své rodiny, nesedělo. A nesedělo právem.
Pan poslanec Hayato Okamura totiž tímto svým projevem hrubě roztrhal v přímém přenosu na drobné kousky a naráz hned Ústavu České republiky, Listinu základní práv a svobod, která je její součástí, a občanský zákoník jako základní civilní normu. To se nepodaří opravdu jen tak každému. Když si uvědomíme, že pan Hayato Okamura je zákonodárce, který by měl mít o zákonech alespoň základní povědomost, až z toho člověka zamrazí, že si něco takového vůbec dovolil. V podstatě si nelze představit větší neúctu k právu, než nám předvedl, a o úctě ke své rodině už nelze mluvit vůbec.
Pochybuji totiž o tom, že jeho maminka, táta, babičky a dědečkové, sourozenci, jejich partneři, jejich děti, a všichni další příbuzní jeho rodiny by souhlasili s tím, aby se takto veřejně, v podstatě celosvětově, rozprostřel v přímém přenosu před zraky všech jejich soukromý rodinný život včetně oddělených soužití bez rozvodu, nervových onemocnění, styku otce s dětmi, bydlení v malém bytečku, zničených kariér a osudů, zkrátka kdyby jeden člen jejich rodiny se rozhodl zahodit všechna jejich práva, protože on se rozhodl, že je prostě nebudou mít.
V tom přímém přenosu, jak tam jmenovitě četl všechny ty jejich rodinné osudy, zahodil články Ústavy, které prohlašují Českou republiku za „demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“, a za součást ústavního pořádku prohlašuje Listinu základních práv a svobod.
Tato listina v článku 7 zakotvuje, že „nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“, a v článku 10, že „každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života“.
Za základ soukromého práva ve svém § 3 prohlašuje i občanský zákoník mimo jiné právo každého na ochranu svého soukromí.
Tyto pilíře každého právního státu a civilizované občanské společnosti, totiž úctu a respekt k Ústavě své země, k Listině základních práv a svobod a k zákonům jako takovým, pan poslanec Hayato Okamura před očima všech roztrhal a pošlapal, a předvedl, jak jimi pohrdá. Jen za obsah tohoto svého prvního vystoupení na půdě nové sněmovny by měl položit mandát. Protože takto znevažovat právní řád není možné ani na půdě Poslanecké sněmovny, a ani když je člověk poslanec.
A povšimněte si prosím, že jsem do té této chvíle použila pohled pouze a jenom právní, protože mi to jako advokátce zkrátka nedalo.
Politické pohledy jsou tu přitom dva.
Prvním z nich je, že na půdu sněmovny nepatří číst životopisy několika generací členů rodiny kteréhokoli poslance, navíc bez jejich souhlasu, tedy ve vážném rozporu s řadou právních norem včetně Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Rodinné kroniky poslanců občany nezajímají. Občané předpokládají, že čas ve sněmovně je určený pro práci.
A druhý politický pohled je ona tečka, kterou pochopitelně a právem očekáváte. Tou tečkou je nedůstojný osobní motiv pana poslance Hayata Okamury, který z jeho vystoupení, ve kterém neschází dokonce ani zmínka o postýlce s malým bráškou, až přetéká. Ten odsouzeníhodný a nízký motiv je jasný – ublížit zneužitím osudů svých vlastních nejbližších a hrubým pošlapáním jejich základních práv svému mladšímu bratrovi, a to právě dnešního dne, kdy je tento mladší bratr úspěšnější než on sám.
Opravdu mě nenapadlo, že hned první den se stane na půdě sněmovny něco podobného, navíc z úst poslance, který zmiňuje víru. Z úst poslance je ale vysoce nebezpečné i šlapání po základních právech kohokoliv.
Jméno toho druhého bratra, který se stal mezitím předsedou sněmovny, jsem nepotřebovala zmínit ani jednou. Nebylo to potřeba. Ono vystoupení bylo hlavně o Hayato Okamurovi.
autor: Miloš Polák