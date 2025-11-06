Ministerstvo obrany: Armáda ČR hlásí historicky nejvyšší počet nováčků

Do řad profesionálních vojáků k začátku listopadu vstoupilo dle dat Agentury personalistiky AČR (ZDE) rekordních 2390 nováčků (vojáci z povolání). To je historicky nejvyšší počet za dobu existence profesionální české armády. Nejblíže aktuálnímu číslu je pouze rok 2006, kdy nastoupilo 2262 vojáků. Historický výsledek svědčí o rostoucím zájmu veřejnosti o službu v armádě a o efektivitě náborových aktivit. Pro příští rok se počítá s navýšením rekrutačního cíle.
„Rekrutačním cílem bylo pro letošní rok přijmout 2100 nových vojáků z povolání. Nejenže tento cíl máme splněn, ale podařilo se nám jej zásadně překonat. K začátku listopadu jsme jej překročili o téměř 300 nových vojáků z povolání,“ uvedl ředitel Agentury personalistiky AČR brigádní generál Vladimír Studený. V uvedeném počtu nových vojáků jsou jak ti, kteří už nastoupili k útvarům, tak ti, kteří právě procházejí základním výcvikem ve Vyškově nebo jím projdou do konce roku.
Pro rok 2026 počítá rekrutační plán s dalším navýšením počtu nově přijatých vojáků. Armáda tak reaguje na aktuální personální potřeby i pozitivní vývoj zájmu veřejnosti. „Pro rok 2026 stanovujeme ambiciózní, ale realistický rekrutační cíl, a to 2250 nových vojáků z povolání. Vycházíme z aktuálních potřeb armády a zároveň věříme, že díky kvalitnímu náborovému systému se nám tento cíl podaří naplnit,“ uvedl Petr Vančura, státní tajemník v Ministerstvu obrany ČR.
K dosažení nebývale dobrých výsledků v letošním roce pravděpodobně pomohl i soubor opatření, díky kterému se zásadně zlepšují finanční podmínky v armádě (ZDE). Opatření však mířila jak pro nově nastupující, tak stávající vojáky. Od 1. července tohoto roku došlo k navýšení tarifů, dále také příplatku na ubytování a stabilizačního příspěvku. Společně s dalším zvýšením tarifů, ke kterému dojde od 1. ledna, se tak platy vojáků zvyšují minimálně o 8 378 korun hrubého.
Svůj podíl má jistě také nasazení všech pracovníků Agentury personalistiky AČR, kteří mají doplňování početních stavů armády na starosti a všech zainteresovaných pracovníků resortu pomáhající zlepšovat podmínky a propagovat armádu na veřejnosti. Roli sehrálo i odstranění některých zbytečných bariér pro zájemce o službu v uniformě, což z velké části umožnila novela zákona o vojácích z povolání (ZDE).
Kromě finanční motivace přispívá k úspěšnému náboru také Virtuální náborové středisko a samotný náborový web ZDE, který se po dvou letech existence těší vysokému zájmu. Letos v únoru jeho měsíční návštěvnost poprvé překročila 100 tisíc unikátních uživatelů a v březnu celková návštěvnost od spuštění převýšila první milion (ZDE). Vysoká návštěvnost od té doby pokračuje. Tyto údaje potvrzují, že armáda je pro veřejnost stále atraktivnější volbou a že digitální náborové kanály hrají klíčovou roli v oslovování nových uchazečů.
„Uchazečů je aktuálně dostatek, z čehož máme velikou radost. Počty podaných žádostí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání jsou v posledních měsících rekordní. V říjnu jsme evidovali dokonce 826 žádostí, což je několikanásobně více než ve stejném období loňského roku,“ uvedla náčelnice odboru doplňování personálu armádní Agentury personalistiky plukovnice Iva Bednářová. „Tento trend potvrzuje, že výběrový náborový systém funguje efektivně a že služba v armádě je pro veřejnost stále atraktivnější,“ doplnila náčelnice Bednářová.
Kromě počtu nově příchozích, který významně naznačuje atraktivnost oboru a zájem veřejnosti, je primárně důležitý celkový čistý přírůstek počtu mužů a žen v uniformě. Ten představuje výsledný stav po odečtení osob, kteří ze služby z nejrůznějších důvodů naopak odcházejí (skončení závazků, odchody na vlastní žádost, odchod do důchodu apod.). „Zde je číslo za celý letošní rok sice zatím méně jisté než u náboru, už teď je ale zřejmé, že počet vojáků po zohlednění avizovaných odchodů vzroste dle našich odhadů nejméně o 1000. Pro srovnání třeba loni se celkový počet vojáků zvýšil po odečtení odchodů o 352,“ vysvětluje Bednářová. Odhad čistého ročního přírůstku vychází z aktuální bilance náboru a z evidovaných či avizovaných odchodů vojáků ze služby do konce roku. Finální data však budou až 1. ledna 2026.
Nejen zvyšování počtu vojáků, ale také udržení stávajících patří mezi hlavní priority. V posledních letech dochází k zásadnímu zlepšení pracovních podmínek vojáků. Kvůli inflaci a zejména růstu cen dopravy došlo od července roku 2022 u vojáků z povolání ke zvýšení náhrad jízdních výdajů o 11 procent. Ke zlepšení podmínek vojáků přispělo také snížení plateb za ubytování. Zatímco do 31. 12. 2022 vojáci platili plnou výši nákladů na služební ubytování, od 1. 1. 2023 jim byla snížena úhrada na polovinu (pokud vojáci platili v průměru cca 7600 Kč za ubytování měsíčně, od 1. 1. 2023 platili cca 3800 Kč).
Od října 2023 došlo k navýšení některých druhů služebního volna, umožnění pružného rozvržení doby služby a výkonu služby z jiného místa, než je pravidelné působiště. Současně došlo k výraznému navýšení náhrad poskytovaných vojákovi a případně jeho rodině při vzniku služebního úrazu.
V říjnu roku 2024 bylo přistoupeno k úpravě zdravotní vyhlášky, jejímž hlavním cílem bylo upravit poměrně přísné nároky a podmínky pro službu v armádě, odstranit zbytečný formalismus a otevřít tak vstup do armády dalším uchazečům. Za rok 2024 také došlo k navýšení ubytovacích kapacit o bezmála 600 lůžek a u dalších 600 lůžek došlo k jejich rekonstrukci a zvýšení ubytovacího standardu. U dalších více než 400 lůžek pak byla jejich výstavba či rekonstrukce zahájena. Resort obrany mimo jiné také pokračuje ve zřizování nových dětských skupin.
autor: Tisková zpráva