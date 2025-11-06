ARTN: Metropolitní plán stabilizuje koridory pro metro D, Městský okruh i železnici

Stabilizuje klíčové koridory pro metro D, Městský a Pražský okruh, posiluje rámec pro Železniční uzel Praha a provazuje velké stavby s rozvojem nových čtvrtí. Na diskuzním setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) se zástupci hlavního města a čelní představitelé Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic, Letiště Praha a Pražské developerské společnosti shodli na nutnosti jasné prioritizace staveb, víceletého financování a úzké koordinace mezi všemi aktéry.
„V Metropolitním plánu jsou dopravní stavby prodiskutovány s ministerstvem dopravy. Po zkušenostech zavádíme širší koridory pro klíčové úpravy, včetně Železničního uzlu Praha,“ uvedl na diskuzním setkání ARTN na Magistrátu hl. m. Prahy náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. Podle něj je teď zásadní plán projednat a schválit: „Plán ze své podstaty nemůže být nikdy dokonalý. Je důležité, abychom měli platformu, kde můžeme profesionálně ve veřejném zájmu věci měnit.“
Metropolitní plán upřesňuje takzvanou dopravní kostru města a jasněji chrání rezervy pro nadřazené stavby, od okruhů přes metro, tramvajové radiály a tangenty až po příměstskou železnici. Větší důraz klade na přestupní uzly, P+R kapacity a bezpečné pěší a cyklistické napojení, aby rozvoj nových čtvrtí probíhal spolu s kapacitní veřejnou dopravou.
Klíčem rozvoje Prahy je Městský okruh a metro D
Praha dokončuje přípravu úseku Městského okruhu od Troje k Hostivaři tak, aby do roku 2027 podala společné povolení a nepropadlo závazné stanovisko EIA. Projekt se v posledních letech výrazně kultivoval, větší část vede v tunelech, na povrchu zůstávají alternativní trasy a vznikají pozemky pro městskou zástavbu. „Všichni věříme, že to stihneme v tom roce 2027 a pak už to bude pouze otázka financování,“ dodal Hlaváček. Podle Václava Novotného z IPR Praha proběhly geologické sondy a Rada hl. m. Prahy schválila finance na průzkumné štoly; aktuální odhad nákladů činí cca 120 miliard korun.
Stabilizované koridory a návaznosti umožňují plánovat nové městské čtvrti společně s kolejovou dopravou. „Místo toho, aby se dalo postavit 100 tisíc m2 hrubých podlažních ploch, můžeme u stanice metra D Nové Dvory postavit téměř 300 tisíc m2 hrubých podlažních ploch a máme dotažené dopravní vazby,“ uvedl Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.
Naopak napojení Letiště Václava Havla na železnici se již posouvá do fáze realizace. „Stanice vlaku na letiště má stavební povolení a nyní je třeba zkoordinovat práce s naší modernizací,“ řekl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha. Letiště současně připravuje rozšíření terminálových kapacit a související dopravní úpravy.
Na plánované dopravní stavby budou mít vliv nová vláda i pražské volby
V kontextu vzniku nové vlády ANO, SPD a Motoristů zazněla na setkání ARTN potřeba jasné prioritizace a víceletého finančního rámce pro velké dopravní stavby. „Prostě si nemůžeme dovolit úplně všechno, je čas si říkat, co potřebujeme dřív, a něco prostě musí počkat,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Z pohledu infrastruktury pro vlaky je podle Správy železnic klíčové nebrzdit připravené projekty a využít jejich systémové přínosy. „Takhle daleko, jako jsme nyní, nikdy přípravy nebyly. Výjezd z Prahy minimálně do Světlé mně dává smysl – je potřeba odlehčit koridorové trati směrem na Kolín, která je přetížená,“ řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda s tím, že financování bude pravděpodobně mixem veřejných a soukromých zdrojů u vybraných úseků formou PPP.
Vedle technické připravenosti bude rozhodovat politická shoda. „Obávám se, že červnový termín projednávání Metropolitního plánu se může stát obětí nových politických šarvátek,“ upozornil Martin Sedeke, starosta MČ Praha 11 a předseda Výboru pro dopravu ZHMP. Hlaváček k tomu dodal, že město je připravené na paralelní první změnu plánu v souladu s novým stavebním zákonem a na rychlejší procesování dalších nutných úprav: „Naučili jsme se ty věci procesovat docela rychle – říct ano, nebo ne.“
Klíčoví hráči z oblasti dopravy se na odborné akci shodli na prioritách
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí přivedla 4. listopadu na Magistrát hl. m. Prahy ke společnému stolu zástupce města, Správy železnic, ŘSD, Letiště Praha a Pražské developerské společnosti. Odborná debata vyústila v konkrétní priority pro nejbližší období, na nichž panuje shoda napříč klíčovými aktéry. Ty lze shrnout do tří bodů:
- Stabilizace koridorů a koordinace: Metropolitní plán dává Praze rámec. Teď je nutné dodržet milníky – společné povolení Městského okruhu do roku 2027, návaznosti metra D a pokračování projektů Železničního uzlu Praha v koordinaci se SŽ a ŘSD.
- Důraz na přestupní body a P+R: Rozvoj uzlů, kapacit P+R a tangenciálních tramvají má rychlý efekt na každodenní mobilitu a integraci příměstského regionu.
- Víceleté financování a priority: Nová vláda musí potvrdit prioritní seznam staveb a nastavit víceletý finanční rámec. Bez stabilních zdrojů a chytrého zapojení PPP u vybraných projektů se tempo příprav i realizace zbrzdí.
ARTN bude témata nadále otevírat a v rámci odborných setkání propojovat veřejnou správu, odborníky i investory. Právě na diskuzním setkání ARTN se ukázalo, že konsenzus nad dopravní kostrou a stabilita financování jsou podmínkou pro to, aby nové nastavení Metropolitního plánu přineslo měřitelné zlepšení nejen v pražské mobilitě, ale také v propojení metropole s regiony a ve funkčnosti celé české dopravní sítě, od městské a příměstské dopravy po páteřní silniční a železniční tahy.
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je neziskový zájmový spolek, který funguje od roku 2001 a sdružuje přes 100 předních osobností působících ve všech oblastech realitního trhu. Mezi hlavní cíle asociace patří zvýšení kvality, stability a transparentnosti nemovitostního trhu v ČR, standardizace jeho procesů a zvýšení obecné informovanosti a kvality vzdělávání v oboru. ARTN pořádá pravidelná diskuzní setkání a je majitelem prestižní realitní soutěže Best of Realty. Od roku 2002 vydává pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého realitního trhu Trend Report.
