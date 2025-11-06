ČEZ: Fotovoltaické elektrárny letos zvedly výrobu o 32,5 procenta

Pozitivní vývoj ovlivnily nové fotovoltaiky i dobré osvitové podmínky. Meziročně o 40,3 GWh více bezemisní elektřiny dodaly v období od ledna do září do sítě fotovoltaické elektrárny provozované společnostmi ČEZ, ČEZ Obnovitelné zdroje a Energotrans. Přesvědčivý 32,5% růst táhly nejen příznivé osvitové podmínky, ale z velké části i nové elektrárny připojené do sítě v poslední době. Uvedené společnosti vyrábí elektřinu ze slunce v osmi krajích ČR. Solární parky budou dominovat rozvoji obnovitelných zdrojů i v budoucnu. Další elektrárny instaluje ČEZ pro domácnosti i zákazníky z veřejného a firemního sektoru.
Zatímco loni od ledna do září vyrobily fotovoltaické elektrárny společností ČEZ, ČEZ Obnovitelné zdroje a Energotrans přes 124 GWh bezemisní elektřiny, ve stejném období letošního roku už je to přes 164 GWh. Takové množství energie by za stejné období pokrylo spotřebu více než 60 tisíc českých domácností. Nejlepším letošním měsícem pro výrobu čisté elektřiny ze slunce byl srpen s produkcí přes 26 GWh. Ve srovnání s osvitově nejchudším lednem šlo o 7krát vyšší produkci (viz graf srovnání výroby). Nejvíce energie dodaly do sítě velké parky v Ralsku, Ševětíně a Vranovské Vsi. Z nově postavených elektráren přispěly nejvyšší měrou fotovoltaiky v Dolním Podluží, Mělníku, Vrskmani a Záluží u Litvínova.
„V poslední době jsme zprovoznili nové fotovoltaické elektrárny o výkonu přes 70 MW. Jejich příspěvek už je znát, letos se tyto nově postavené fotovoltaiky podílí na naší výrobě ze slunce z více než 27 procent. Když k tomu přičteme i lepší osvitové podmínky a kvalitní údržbu, je meziročním výsledkem 32,5procentní růst produkce. Ve výstavbě a developmentu máme řadu dalších projektů, které budou v průběhu následujících let postupně přispívat k dalšímu dynamickému růstu statistik. Vybrané fotovoltaiky rozšíříme i o bateriové systémy přispívající ke stabilizaci energetické soustavy. Souběžně rozvíjíme také nové větrné parky, které výrobu slunečních zdrojů vhodně doplní v čase,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.
„Máme za sebou hlavní sezonu z pohledu výroby fotovoltaik, ale nasazené tempo růstu chceme udržet i ve zbývajících měsících roku. V osmi z devíti letošních měsíců jsme překonali čísla z loňského roku a věříme, že to bude platit i v dalších letech, kdy budeme do provozu postupně přebírat dokončované elektrárny po celé České republice,“ říká ředitel obnovitelných zdrojů ČEZ Petr Zelenka.
Navíc Skupina ČEZ staví fotovoltaické elektrárny také na klíč pro domácnosti a firmy. Zákazníci z řad domácností si fotovoltaiky pořizují, zejména aby snížili náklady na energie a posílili svou energetickou soběstačnost. Firmy zase investicí do fotovoltaik kromě snížení spotřeby také snižují svou uhlíkovou stopu a ekologizují provozy. Lídr českého trhu v moderní energetice, společnost ČEZ ESCO, v loňském roce realizovala pro své zákazníky takřka 100 fotovoltaických elektráren o instalovaném výkonu převyšujícím 20 MW. Zároveň loni zahájila dalších 22 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem bezmála 14 MW.
Podívejte se také prostřednictvím virtuálních prohlídek, jak fungují obnovitelné zdroje ČEZ (ZDE). Více informací o zelených elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR najdete ZDE.
