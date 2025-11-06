Budou zase spacáky u ČT? Vadim Petrov i k neziskovám

Pojďme se v dnešním rozhovoru zaměřit především na návrh programového prohlášení vlády ČR. Jako místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se vás hned na úvod zeptám, co říkáte na postoj nastupující vlády k veřejnoprávním médiím? Poplatky, transparentní kontrola hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictví NKÚ, zachování jejich nezávislosti...
Jsem zvědavý, jestli to fakt udělají, kdy se k tomu dostanou, jak dlouho to bude trvat a jakou míru odporu to vyvolá. Budou zase spacáky na Kavčích horách? Milion chvilek na Letné? Aňa Geislerová, Ivan Trojan a Bolek Polívka za mikrofonem? Je to naprosté minimum, co se má stát s našimi veřejnoprávními médii.
K čemu jsou veřejnoprávní média? To je název akce, kterou jste avizoval na svém fb. Takže k čemu podle vás jsou?
To je debata, na kterou jsem byl pozván, proběhne v ČTK ve středu 5. 11. 2025. Protože v ní bude zastoupeno vedení České televize a Českého rozhlasu, včetně mediálních odborníků, kteří s nimi úzce spolupracují, bude znít hlavně jeden hlas: „Ruce pryč od ČT a ČRo. Děláme to výborně. Když nám dáte ještě více peněz, budeme to dělat ještě lépe.“ Neočekávám žádnou debatu o nějaké nepotřebnosti, spíše ujišťování o opaku (Pozn. redakce - rozhovor byl veden těsně předtím, než se akce uskutečnila).
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Pojďme zpátky k programovému prohlášení. Mezi hlavní strategické směry nové vlády patří například levnější energie pro domácnosti a podniky a také odmítnutí emisních povolenek pro domácnosti. Naskýtá se otázka, proč to do této doby nešlo?
Tak nešlo… nechtělo se. Česká vláda šla cestou sedmadvacítky, kde máme zanedbatelný hlas. Fialova vláda byla jako poslušný pejsek. Ta nastupující tvrdí, že je připravena na národní neposlušnost. Což by stálo pokuty, sankce, za velkého povyku klimatických alarmistů a veřejnoprávních médií. Upřímně, je to ďáblova hra. Buď ty náklady dopadnou na lidi formou zdražení energií, nebo uplatněním sankcí EK. Z hlediska dopadu na naše peněženky to nemá dobré řešení. Jen v případě národní neposlušnosti si alespoň sami sebe můžeme vážit.
Nová vláda také hodlá mezi hlavní priority zařadit dostupné bydlení. Co říci k tomu, kam až Česká republika v otázce bydlení došla? Kdo může za čím dál vyšší ceny bydlení, kdy je v podstatě Praha srovnatelná s velkými evropskými městy? A jaké řešení vy byste v této otázce viděl?
Moc optimistický nejsem. O co se jedná? O nižší nájmy stavbou bytů s regulovaným nájmem, popřípadě levnější úvěry, které stát bude dotovat. Tyto politiky by pak zvýšením dostupnosti bytů měly přinést i nižší cen bytů i nájmu obecně. Jenže tahle opatření nesníží cenu bytu na Vinohradech v Praze, a byt v Chomutově už teď je cenově dostupný. Když jsme žili za komunistů, dosáhnout v Praze na byt pro mladou rodinu bylo stejně nesnadné jako teď, a na Vinohradech to bylo z říše snů. V Evropě jde standardně 30 % z příjmu na nájem bytu. V Česku 35–50 %. Málo se staví, o bydlení je velký zájem, byty se využívají na krátkodobý pronájem, jsou vysoké ceny pozemků, neprůchodné stavební řízení… neudělala s tím nic Fialova vláda a ani Piráti, kteří navíc zpackanou digitalizací stavebního řízení ještě celý proces prodloužili. Já být mladý, moc se nespoléhám na stát, že by v dohledné době něco na situaci změnil.
Co byste dělal vy, kdybyste si zakládal rodinu a řešil bydlení?
Pokud bych chtěl být nutně napojený na Prahu, hledal bych nájemní bydlení v prstenci kolem Prahy. Pokud bych nebyl nutně vázaný na Prahu, šel bych tam, kde se dobře žije a já můžu sehnat práci, a ne nutně v ČR. Vždycky to můžu změnit. Žil jsem nějakou dobu v Americe a přijal filozofii – stěhuji se za prací. Kvůli rodině je i nutná infrastruktura. Obchody, školky, škola. Ještě bych si vybral místo, kde je nějaké dobré železniční spojení s Prahou.
Z některých míst také zaznělo, že prý „Babišova vláda chystá bič na neziskovky“. Prý se nechal „inspirovat v Rusku“, padlo také. Co k tomu říci?
Politické a ideologické neziskovky nemají mít peníze z daní občanů.
Odpůrci Babišovi také vyčítají, že v prohlášení není ani slovo o Rusku. Mělo by tam být?
Absurdní. Ti, kteří prohráli ve volbách si pořád nezvykli na představu, že to prostě bude jinak, než by to dělali oni. Zaplať pánbůh.
Když jsme u toho Ruska, pojďte na závěr odbočit od programového prohlášení. Co říkáte na sbírku na střelu dlouhého doletu s názvem Dana 1?
Jde o ukrajinskou raketu, která už podle zpráv byla v boji použita a údajně dosáhla dobrých výsledků. Na její ukrajinské označení FP-5 Flamingo se během necelých 48 hodin vybralo přes 12 milionů korun. Raketa nese jméno Dany Drábové, která by z toho pravděpodobně měla radost. Radují se i dárci a organizátoři sbírky. Okolo této rakety je spousta radosti; já ji však nesdílím, protože ji stále vidím jako zbraň zabíjející lidi, kteří si válku nepřáli a umřít nechtějí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora