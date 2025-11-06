Stanislav Křeček: Bydlení? Jistá naděje

Kdyby vždy, když před i po volbách byla vyslovena slova o dostupném bydlení, byl zpřístupněn alespoň jeden byt, který si může dovolit rodina s průměrným příjmem, měli bychom asi po starosti. Tak tomu zatím není. Zveřejněné Programové prohlášení vlády – přes všechen skepticismus plynoucí z toho, že papír snese všechno – představuje snad zásadní změnu v pohledu na problematiku bydlení.
Ta zásadní změna spočívá nejen v tom, že obsahuje nikoliv obecné zmínky o dostupnosti bydlení, ale v samotné preambuli prohlašuje bydlení za „veřejný zájem“ a slibuje, že učiní „z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit“. Od nedávných tvrzení, že bydlení je koneckonců soukromou záležitostí občana, je to jistě podstatná změna. A určitě k lepšímu. Naděje jistě, ale problémů neubylo.
Vládní prohlášení musí být samozřejmě jen obecné a nemůže obsahovat všechny náležitosti, které pro případnou dostupnost bydlení by bylo vhodné učinit. To snad bude úkolem vládního orgánu, který se bude bydlením u nás konečně vážně zabývat, a pokud to už musí být Ministerstvo pro místní rozvoj doufám, že nikoliv s jeho současným legislativním odborem… Přesto stojí za to se na některé části programového prohlášení vlády podívat podrobněji.
Pokud jde o současně platný zákon, vláda slibuje: „Zrevidujeme zákon o podpoře bydlení, aby odpovídal reálným potřebám měst a obcí při zajištění dostupného nájemního bydlení.“ Dobrý nápad. Dosavadní zákon experimentuje s „kontaktními místy“ a definicemi „osob v bytové nouzi“, což z hlediska potřeb bydlení běžných občanů je k ničemu. Lze uvítat, že vláda připravuje změnu.
Vláda slibuje, že „prosadí zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoří výstavbu nájemních a družstevních bytů…“ Dostupnost však nespočívá v tom, že byt bude postaven rychle, ale zda bude pro běžného občana dostupný. Část i dnes postavených bytů jsou byty nájemní, jen se u nás vytváří podivný vztah mnohonásobných majitelů bytů, kteří z nájmu těží zisk, a nájemníků, kteří při placení nesmyslně vysokých nájmů si vlastní bydlení pořídit nemohou. Nově postavené byty jsou zjevně nedostupné především pro mladé rodiny a představa, že množstvím bytů poklesne jejich cena, je lichá. To platí o rohlících, nikoliv o bytech, které si občan může pro vysokou cenu „nekoupit“. Navíc je zjevné, že výstavbou nových bytů jejich cena roste (mezi roky 2023 a 2025 o 76 %), a nikoliv klesá. A navíc s růstem cen nemovitostí jejich cena neklesá, ani když nejsou k bydlení využity, zůstávají proto prázdné, a tedy k dostupnosti bydlení nikterak nepřispívají.
Pokud jde o družstevní bydlení, nemůže jít o pokračování našich dnešních „SBD“ podle současných právních předpisů, ale o zcela nové, moderní formy družstevního bydlení. Stačí pohlédnout za hranice. Třeba do sousedního Rakouska. Nezisková stavební sdružení (GBV) jsou soukromé společnosti, které poskytují byty pro široké vrstvy rakouského obyvatelstva. Disponují přibližně 952 000 byty. Nezisková stavební asociace může mít právní formu družstva, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Nic takového u nás není a zákony s tím zatím nepočítají.
Vítám i to, že vláda hodlá předložit zákon o sociálním bydlení. Ten slibovala i předchozí vláda, slib ale nesplnila, bylo přijato něco úplně jiného. Bude to vyžadovat mnoho změn nejen dosavadních právních předpisů, ale i celospolečenský konsenz. Na rozdíl od mnoha jiných evropských států u nás obecní byty nejsou považovány za byty sociální. Nejsou obcím uloženy žádné povinnosti, pokud jde o poskytování sociálního bydlení. A co mají k dispozici, nepostačuje nejen k plnění jejich sociální funkce, ani k tomu aby je mohli nabídnout potřebným profesím – lékařům, učitelům, policistům... Navíc obce musejí postupovat jako řádní hospodáři odpovědní všem občanům, a tedy nějaké výrazné sociální dispozice nepostačují – bez masivní účasti státu si je dovolit nemohou.
U nás není zaveden systém jako třeba ve Velké Británii, kde města vedou evidenci osob vyžadujících pomoc, osvědčují jejich statut a zařazují je do seznamů pro poskytnutí pomoci včetně sociálního bydlení. Nositelem jsou právnické osoby sui generis, bytové asociace (Housing Association of nonprofit Developers). Dnes zde vlastní 2,5 milionu bytů.
„Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek,“ slibuje vláda ve svém prohlášení. To je nanejvýš potřebné a předchozí vlády, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj, na volání o změnách nereagovaly. Byt není osamělá hájovna uprostřed lesa, je součástí stavby, domu, k němuž mají stejná vlastnická práva i další občané. A i ta musejí být respektována a chráněna. Společenství by měla mít reálnou možnost zbavit se těch, kteří jejich práva nerespektují. Neplatí společné náklady, nadměrně ruší ostatní vlastníky bytů, a brání jim tedy v řádném užívání. Práva společenství by měla být v tomto posílena.
Zmínka o výstavbě „nájemních bytů“ je ovšem důležitá. Jen by nemělo být zapomenuto, že k fungování nájemního bydlení je třeba jistoty, a to jak na straně pronajímatele, ale také nájemce. Bez úpravy dosavadních ustanovení občanského zákoníku se ovšem asi neobejdeme. To by vyžadovalo delší úvahu, ale bezpochyby půjde především o zákaz „řetězení“ nájemních smluv, tedy smluv uzavíraných znovu a znovu na dobu určitou. Tím je totiž umožněno při uzavírání nové nájemní smlouvy stanovit vyšší nájemné. A to vede k tomu, že nájemné je u nás jedno z nejvyšších v Evropě, ačkoliv proto nejsou žádné důvody. Ochranu pronajímatelům to neposkytuje, protože šance vystěhovat nájemce i po ukončení platnosti nájemní smlouvy jsou malé. Jistoty pronajímatelů jsou tak ohroženy skoro nemožností vystěhovat skutečné neplatiče a ty, kteří již nájemní smlouvu nemají. To je spojeno nejen se zněním dosavadních ustanovení občanského zákoníku, ale také neúměrně dlouhým soudním řízením, bez kterého se ovšem právo pronajímatele na vyklizení nájemce neobejde. A také proto, že je u nás dosud skoro nemožné z politicko-sociálních důvodů vystěhovat někoho „na ulici“, zejména pokud by šlo o tzv. ohrožené skupiny obyvatel. To bude třeba řešit.
Podle mého názoru bude třeba zabývat se v této souvislostí také problematikou těch, o kterých eufemisticky hovoříme jako o těch, kteří „nemají kompetenci k bydlení“. Jinými slovy o občanech a rodinách, se kterými se nedá v normálních domech, a dokonce i v obcích bydlet bez výrazného omezení práv ostatních nájemníků a občanů na klidný a nerušený život. Chceme-li zde alespoň něco udělat, musíme tuto problematiku řešit od existence tzv. Agentury pro sociální začleňování, která vytváří falešný dojem, že se o začleňování těchto lidí do běžné občanské společnosti staráme. Ale není tomu tak. Tato agentura podle vlastního uvážení jen přerozděluje peníze, které dostává ze státního rozpočtu. O začleňování (ať již si pod tím představujeme cokoliv) by se mnohem lépe a bezpochyby i kvalifikovaněji mohla starat vládní zmocněnkyně pro otázky romské komunity, pokud by dostala dostatek zákonných a i věcných možností. Romové se sami musejí rozhodnout, jak a zda se chtějí „začleňovat“. To žádná agentura nahradit nemůže. A že jde spíše o etnický, nikoliv ekonomický problém, jistě nemůže být pochyb.
Opatrněji bych posuzoval tento záměr vlády: „Zrušíme nefunkční předpisy a normy a omezíme energetické normy a ekologické požadavky na výstavbu, které bez dostatečného efektu zdražují výstavbu“. Snahy o povolení výstavby bytů bez přímého osvětlení, bez topného tělesa na WC a další nápady, jak možná snížit náklady, ale nepochybně i kvalitu a úroveň bydlení, už existují. Nyní se prý připravuje nový právní předpis o standardech bydlení, podle kterého bude postačovat jen osm metrů na osobu (za minulého režimu to bylo 18 m…). A navíc jsou majitelé domů zásobováni požadavky mnohdy zcela nereálnými na zateplení a jiné úpravy podle „zelených standardů “. Mnohé lze pochopit. Ale jestli je tomu tak, že místa je málo a už se sem za nyní běžných současných podmínek všichni nevejdeme, je třeba začít o tom přes dobré úmysly otevřeně hovořit. Protože zatím si většina občanů jako dostupné bydlení představuje něco úplně jiného…
autor: Stanislav Křeček - profil