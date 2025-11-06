Hřib zk*rvil dopravu, rozkopnu ho po právu. Bavič Suchánek šokoval Česko

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Rostoucí napětí mezi motoristy a městskou správou vyústilo v kritiku, která se často obrací proti prvnímu náměstkovi primátora pro dopravu Zdeňku Hřibovi. Lidé mu vyčítají špatnou koordinaci staveb, nedostatečné plánování i celkovou nepřipravenost města na dopravní tlak. Hřib naopak argumentuje, že Praha dlouhodobě trpí nedostatkem investic a bez podpory státu nemůže klíčové dopravní stavby dokončit.
Ke kritice Zdeňka Hřiba se nyní vtipnou formou přidal i herec a bavič Michal Suchánek. Ten složil písničku, kde zpívá o hříbku v lese, ačkoliv je zřejmé, že metafora míří právě na předsedu Pirátů.
„Hříbku, hříbku, ukaž se mi, neschovávej se mi v zemi. Vystrč hlavu ze chvojí, správnej hřib se nebojí. Rozkopnu tě po právu, když si mi zkurvil dopravu,“ prozpěvuje si ve videu Suchánek.
Pod příspěvkem se následně rozjela debata, zda může za kolony Hřib, nebo samotní řidiči, jejichž počet neustále roste. Někteří lidé Suchánka za novou píseň pochválili. Objevily se vzkazy „krásnej song“ nebo „to bude nová hymna“.
Někteří přitvrdili a Zdeňku Hřibovi pořádně naložili. „Hřiba vyhnat z Prahy!!“ psali lidé.
„Chyba zvolit blba hřiba,“ přidávali vlastní rýmy.
„Mimořádně jedovatý Hřib otrávil celou Prahu, pozor na něj!“ varovali ironicky před nejedlou houbou.
Objevila se ale i celá řada příspěvků, podle kterých mohou za kolony samotní řidiči. „Dopravu kurví každý jedinec, který se po Praze pohybuje sám v autě, ať už svém nebo taxíku, aniž by to bylo nezbytně nutné,“ tvrdí někteří.
„Už aby se ETS 2 rozjela. Socky opustí svoje auta a vrátí se do autobusů. Na silnici fakt není k hnutí,“ doufají další ve zdražení pohonných hmot.
Na příspěvek reagoval i předseda pražského ANO Ondřej Prokop, podle nějž za to kromě Hřiba může i ODS, která ho neodvolala. „Jako dobrý, ale za tenhle stav může víc ODS než Hřib. ODS má v Praze primátora, vyhrála volby a Hřiba zvolila do funkce náměstka a bránila ho roky proti odvolání. Za Hřiba v Praze nese odpovědnost ODS. Snad to voliči zohlední za rok u voleb v Praze,“ doufá Prokop.
autor: Jakub Makarovič