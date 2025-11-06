Hřib zk*rvil dopravu, rozkopnu ho po právu. Bavič Suchánek šokoval Česko

06.11.2025 17:22 | Monitoring

Doprava v Praze v posledních měsících kolabuje a stále větší vlna kritiky se valí na náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba. Herec a bavič Michal Suchánek mu dokonce složil i metaforickou písničku, kde zpívá, že „Hřib zkurvil dopravu“, a tak ho „rozkope po právu“. Kupodivu se ale najdou i tací, kteří za tvorbu kolon viní samotné řidiče.

Hřib zk*rvil dopravu, rozkopnu ho po právu. Bavič Suchánek šokoval Česko
Foto: Repro instagram
Popisek: Michal Suchánek jede po zasekané Praze a má vzkaz pro Zdeňka Hřiba

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
98%
1%
hlasovalo: 2478 lidí
 Pražská doprava v posledních měsících čelí výrazným problémům. Na klíčových komunikacích se tvoří dlouhé kolony, časté jsou uzavírky a omezení kvůli stavebním pracím či nehodám. Mnozí řidiči i obyvatelé hlavního města mají pocit, že se situace zhoršuje a že Praha je na hranici své dopravní kapacity.

Rostoucí napětí mezi motoristy a městskou správou vyústilo v kritiku, která se často obrací proti prvnímu náměstkovi primátora pro dopravu Zdeňku Hřibovi. Lidé mu vyčítají špatnou koordinaci staveb, nedostatečné plánování i celkovou nepřipravenost města na dopravní tlak. Hřib naopak argumentuje, že Praha dlouhodobě trpí nedostatkem investic a bez podpory státu nemůže klíčové dopravní stavby dokončit.

Ke kritice Zdeňka Hřiba se nyní vtipnou formou přidal i herec a bavič Michal Suchánek. Ten složil písničku, kde zpívá o hříbku v lese, ačkoliv je zřejmé, že metafora míří právě na předsedu Pirátů.

„Hříbku, hříbku, ukaž se mi, neschovávej se mi v zemi. Vystrč hlavu ze chvojí, správnej hřib se nebojí. Rozkopnu tě po právu, když si mi zkurvil dopravu,“ prozpěvuje si ve videu Suchánek.

 

 

Pod příspěvkem se následně rozjela debata, zda může za kolony Hřib, nebo samotní řidiči, jejichž počet neustále roste. Někteří lidé Suchánka za novou píseň pochválili. Objevily se vzkazy „krásnej song“ nebo „to bude nová hymna“.

Někteří přitvrdili a Zdeňku Hřibovi pořádně naložili. „Hřiba vyhnat z Prahy!!“ psali lidé.

„Chyba zvolit blba hřiba,“ přidávali vlastní rýmy.

„Mimořádně jedovatý Hřib otrávil celou Prahu, pozor na něj!“ varovali ironicky před nejedlou houbou.

Objevila se ale i celá řada příspěvků, podle kterých mohou za kolony samotní řidiči. „Dopravu kurví každý jedinec, který se po Praze pohybuje sám v autě, ať už svém nebo taxíku, aniž by to bylo nezbytně nutné,“ tvrdí někteří.

„Už aby se ETS 2 rozjela. Socky opustí svoje auta a vrátí se do autobusů. Na silnici fakt není k hnutí,“ doufají další ve zdražení pohonných hmot.

Na příspěvek reagoval i předseda pražského ANO Ondřej Prokop, podle nějž za to kromě Hřiba může i ODS, která ho neodvolala. „Jako dobrý, ale za tenhle stav může víc ODS než Hřib. ODS má v Praze primátora, vyhrála volby a Hřiba zvolila do funkce náměstka a bránila ho roky proti odvolání. Za Hřiba v Praze nese odpovědnost ODS. Snad to voliči zohlední za rok u voleb v Praze,“ doufá Prokop.

Psali jsme:

Aby vás „nevysadili“. Mladá pirátská poslankyně natočila video, jak jezdí po Praze
Žádná chyba účtárny, Hřibovy desetitisíce řeší kriminálka
Prokop (ANO): Potřebujeme plán, který výstavbu uvolní, zrychlí a zpřehlední
Hřib rozkopal Prahu tak, že Babiš jel do práce metrem

 

Zdroje:

https://www.instagram.com/reel/DQqmF9PjZsX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , Praha , Suchánek , Prokop , Hřib

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je neúnosná dopravní situace v Praze chybou náměstka pro dopravu Hřiba?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Popírání genocidy

Chápu vás dobře, že vy byste chcete zrušit zákon, který za trestný čin považuje popírání genocidy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib zk*rvil dopravu, rozkopnu ho po právu. Bavič Suchánek šokoval Česko

17:22 Hřib zk*rvil dopravu, rozkopnu ho po právu. Bavič Suchánek šokoval Česko

Doprava v Praze v posledních měsících kolabuje a stále větší vlna kritiky se valí na náměstka pro do…