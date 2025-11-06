Už to vědí v cizině. Turek řekl světovému médiu, co bude s Green Dealem

„Nová vláda bude dodržovat závazky vůči NATO a mezinárodní právo,“ ubezpečil Turek v rozhovoru pro Politico. Zároveň však dodal, že Praha by měla „upřednostňovat diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině a zmírnění rizik konfliktu v Evropě, přecházet od vojenské pomoci financované ze státního rozpočtu k humanitární pomoci a soustředit se na bezpečnostní potřeby Česka“.
Od vojenské pomoci k diplomacii
Turkova slova naznačují posun od aktivní vojenské podpory Ukrajiny k pragmatičtějšímu, opatrnějšímu kurzu. „Širší zaměření na suverenitu a nezasahování naznačuje opatrný přístup založený na zájmech,“ řekl Turek v rozhovoru, ze kterého byla zatím zveřejněna jen část.
Podle Turka bude prioritou „vyhnout se eskalaci, která by mohla ohrozit energetickou bezpečnost nebo ekonomickou stabilitu Česka“.
Takový postoj je značný odklon od politiky předchozí vlády Petra Fialy, která patřila mezi nejaktivnější podporovatele Kyjeva v rámci NATO a Evropské unie. Turek se tím podle listu Politico přibližuje postoji jiných středoevropských států, zejména Maďarska a Slovenska, které otevřeně kritizují pokračující vojenskou pomoc Ukrajině a prosazují „mírovou agendu“.
Kritika Green Dealu
Turek se v rozhovoru vymezil i vůči současné evropské klimatické politice. Podle něj by se nová česká vláda v Evropské radě měla zaměřit na to, aby „ukázala, že skutečná změna vyžaduje, aby Brusel upřednostnil tovární haly a rodinné rozpočty před ideologickými agendami“. Dodal, že současné nastavení Green Dealu podle něj „urychluje přesun sofistikované evropské výroby do Číny“, což vede k „vyšším globálním emisím“ a je tak „v rozporu s klimatickými cíli, které Brusel údajně sleduje“.
Očekává se, že Babišova vláda bude usilovat o revizi některých částí Green Dealu, především těch, které mají přímý dopad na automobilový průmysl a energetiku. Samotný Andrej Babiš v minulosti označil evropské klimatické cíle za „nerealistické“ a „škodlivé pro konkurenceschopnost české ekonomiky“.
autor: Jakub Makarovič