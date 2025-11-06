Už to vědí v cizině. Turek řekl světovému médiu, co bude s Green Dealem

06.11.2025 14:38 | Monitoring

Nová vláda Andreje Babiše chce přehodnotit dosavadní přístup České republiky k podpoře Ukrajiny. Prohlásil to v rozhovoru pro bruselský list Politico kandidát na ministra zahraničí Filip Turek (Motoristé). „Praha by měla upřednostňovat diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině,“ prohlásil Turek.

Už to vědí v cizině. Turek řekl světovému médiu, co bude s Green Dealem
Foto: Repro Youtube
Popisek: Filip Turek

„Nová vláda bude dodržovat závazky vůči NATO a mezinárodní právo,“ ubezpečil Turek v rozhovoru pro Politico. Zároveň však dodal, že Praha by měla „upřednostňovat diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině a zmírnění rizik konfliktu v Evropě, přecházet od vojenské pomoci financované ze státního rozpočtu k humanitární pomoci a soustředit se na bezpečnostní potřeby Česka“.

Od vojenské pomoci k diplomacii

Turkova slova naznačují posun od aktivní vojenské podpory Ukrajiny k pragmatičtějšímu, opatrnějšímu kurzu. „Širší zaměření na suverenitu a nezasahování naznačuje opatrný přístup založený na zájmech,“ řekl Turek v rozhovoru, ze kterého byla zatím zveřejněna jen část.

Podle Turka bude prioritou „vyhnout se eskalaci, která by mohla ohrozit energetickou bezpečnost nebo ekonomickou stabilitu Česka“.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takový postoj je značný odklon od politiky předchozí vlády Petra Fialy, která patřila mezi nejaktivnější podporovatele Kyjeva v rámci NATO a Evropské unie. Turek se tím podle listu Politico přibližuje postoji jiných středoevropských států, zejména Maďarska a Slovenska, které otevřeně kritizují pokračující vojenskou pomoc Ukrajině a prosazují „mírovou agendu“.

Kritika Green Dealu

Turek se v rozhovoru vymezil i vůči současné evropské klimatické politice. Podle něj by se nová česká vláda v Evropské radě měla zaměřit na to, aby „ukázala, že skutečná změna vyžaduje, aby Brusel upřednostnil tovární haly a rodinné rozpočty před ideologickými agendami“. Dodal, že současné nastavení Green Dealu podle něj „urychluje přesun sofistikované evropské výroby do Číny“, což vede k „vyšším globálním emisím“ a je tak „v rozporu s klimatickými cíli, které Brusel údajně sleduje“.

Očekává se, že Babišova vláda bude usilovat o revizi některých částí Green Dealu, především těch, které mají přímý dopad na automobilový průmysl a energetiku. Samotný Andrej Babiš v minulosti označil evropské klimatické cíle za „nerealistické“ a „škodlivé pro konkurenceschopnost české ekonomiky“.

Psali jsme:

Green Deal, Slovensko a útoky na Motoristy. Matěj Gregor otevřeně
Zklamaný Rychetský voličům Babiše: „Nikdy se neměli tak dobře“. Zde je odpověď
Ani tolik, kolik dostal ve volbách. Petice proti Turkovi a Macinkovi
Filip Turek chtěl tiše projít, ale narazil na nečekané hosty

 

Zdroje:

https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/epp-vs-epp/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , Ukrajina , Turek , Politico , Green Deal

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Měla by česká vláda přehodnotit finanční a vojenskou podporu Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

Mgr. Karel Haas byl položen dotaz

Chválíte ODS, jak jinak

Ale jak si teda vysvětlujete, že tu uspěla nová pravicová strana nebo to o sobě aspoň říká? Nemáte dojem, že ODS v posledních letech dost změnila svůj kurz, a že je třeba, aby se zas narovnal a ODS byla tou pravicovou stranou? Nebo podle vás děláte vše dobře a jste po pokračování toho, co a jak dělá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Už to vědí v cizině. Turek řekl světovému médiu, co bude s Green Dealem

14:38 Už to vědí v cizině. Turek řekl světovému médiu, co bude s Green Dealem

Nová vláda Andreje Babiše chce přehodnotit dosavadní přístup České republiky k podpoře Ukrajiny. Pro…