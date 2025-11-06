Český rozhlas: Startuje devátý ročník Ježíškových vnoučat

Letošní ročník klade důraz na mezigenerační propojení, která mají sílu proměnit samotu ve sdílenou radost a připomenout, že i krátké setkání může být darem na celý život, přičemž zároveň dokazuje, že na starší generaci společnost nezapomíná. Přání se zveřejňují na www.jeziskovavnoucata.cz, kde si je mohou od 10. listopadu rezervovat lidé z celé České republiky i ze zahraničí.
Přání psaná srdcem
Od poloviny září pracovníci stovek domovů pro seniory a pečovatelských služeb po celé České republice navštěvují své klienty a pečlivě zapisují jejich přání, od skromných maličkostí přes netradiční zážitky až po sny, jež seniory provázejí celý život. Pracovníci věnují svůj volný čas, aby s nasazením a empatií zaznamenali všechna přání. Jen díky jejich úsilí a odhodlání mohou senioři cítit, že na ně někdo myslí a uvědomit si, že má jejich život stále hodnotu.
S příchodem listopadu Ježíškova vnoučata tradičně vstupují do své předvánoční části určené dárcům. Přání se zveřejňují na www.jeziskovavnoucata.cz, kde si je mohou od 10. listopadu rezervovat lidé z celé České republiky i ze zahraničí. Pracovníci domovů je navíc průběžně přidávají, aby mohla radost putovat k co největšímu počtu seniorů. Přání jsou často velice skromná. V databází lze už nyní najít touhu po teplých ponožkách, turecké kávě i aromalampě s olejíčky. Nechybí však ani zážitková přání – setkání s horolezcem nebo vystoupení dechovky.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„Ježíškova vnoučata jsou pro mě osobně jedním z nejkrásnějších projektů, které Český rozhlas zastřešuje. Ukazují, jak velkou sílu má lidská sounáležitost a jak málo někdy stačí k tomu, aby se rozsvítily oči těm, na které společnost často zapomíná. Skutečnost, že letos zahajujeme již devátý ročník potvrzuje, že spojení generací má smysl – nejen o Vánocích, ale po celý rok,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Letos projekt klade zvláštní důraz na mezigenerační propojení. Osobní návštěvy a setkávání různých generací představují pro seniory nejcennější dar, který mohou obdržet. Mnozí z nich prožívají totiž osamělost – často v důsledku bezdětnosti, vzdálenosti rodiny či narušených rodinných vztahů. I pár společně strávených okamžiků má proto pro seniory zásadní hodnotu.
365 dní dobrých skutků
Na seznamu přání se každoročně objevují i ta finančně náročnější – kompenzační pomůcky jako jsou geriatrická nebo polohovací křesla, invalidní vozíky nebo elektrické skútry. Právě pro jejich splnění vznikla veřejná sbírka Ježíškových vnoučat, která umožňuje pomáhat seniorům celoročně – nejen o Vánocích.
„Díky štědrosti dárců můžeme nejen plnit dražší přání, ale přinášet radost celý rok. Prostředky průběžně rozdělujeme prostřednictvím otevřených tematických výzev, do kterých se mohou hlásit domovy a další relevantní instituce pečující o seniorky a seniory. Ročně takto podpoříme zhruba 100 domovů. Největší zájem tradičně bývá o projekt zvířecí návštěvy, ve kterém hradíme náklady na animoterapii,” říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.
Součástí celoroční podpory je spolupráce s organizací MILA, se kterou Nadační fond Českého rozhlasu již čtyři roky usiluje o zlepšení podmínek a ohodnocení pečujících pracovníků. Díky této podpoře mohou zájemci absolvovat kurz profesionálního pečujícího a vedení domovů získává možnost konzultací a podpory při řešení nejrůznějších situací týkajících se komunikace a motivace týmu, spravedlivého odměňování či prevence vyhoření.
Dalším příkladem podpory je projekt Kaleido – virtuální brýle, které dokážou seniory přenést tam, kam by se už sami nedostali. „O virtuální brýle jsme projevili zájem hlavně kvůli klientům, kteří tráví většinu času na lůžku. Například paní Jitka si díky brýlím mohla vychutnat zvuky přírody, relaxovat na horách či navštívit místa, o kterých se jí ani nesnilo. Paní Jaroslava se zase mohla znovu podívat na Rujanu, kterou procestovala v mládí,“ říká pečovatelka z Domova pro seniory U Bažantnice v Heřmanově Městci. Virtuální brýle Kaleido navíc pečujícím umožňují se seniory provádět trénink paměti a jemně podporovat kognitivní funkce.
Velkou oblibu si získal projekt animoterapeutických návštěv, který funguje už pátým rokem. Do zařízení přinášejí radost psi, kočky, koně, poníci, ale i leguáni, skunci nebo papoušci. Pravidelná setkávání se zvířaty přináší nové vztahy, radost, procvičování jemné motoriky, ulevují však i od osamělosti.
Součástí celoroční podpory je také spolupráce s organizací Freya, která se věnuje práci se sexualitou a mezilidskými vztahy seniorů. Výzkum mezi klienty domovů pro seniory odhalil, že sexualita je pro mnoho starších lidí stále relevantní, a to nejen ve smyslu fyzické aktivity, ale také jako zdroj blízkosti, něhy a radosti. Díky sbírce Ježíškových vnoučat podpořila organizace Freya pět domovů seniorů a zavedla projekt “Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy”. Výsledkem bude na konci roku 2025 metodika pro práci se sexualitou a vztahy v domovech, zahrnující postupy v náročných situacích a podporu seniorů při naplňování jejich vztahových potřeb.
Společně pro radost seniorů
I letos je hlavním mediálním partnerem projektu Ježíškova vnoučata Český rozhlas, který posluchačům představí zajímavé reportáže a rozhovory z terénu.
Ježíškova vnoučata se v letošním roce opět spojí s portálem Slevomat a podpoří osm důvěryhodných organizací, které svou činností mění život seniorů k lepšímu: pomáhají seniorům ovládat bezpečně moderní technologie, věnují se dotykové terapii s koňmi, plní přání seniorům, kteří už nemohou bez lékařského dohledu opouštět lůžko či je doprovází na sklonku života v domácím prostředí. Od poloviny listopadu budou moci zákazníci portálu Slevomat podpořit jeden či více těchto projektů prostřednictvím webu ZDE.
Přenos a doručení dárků v terénu zajišťuje dlouholetý partner projektu, DHL Express. Poděkování patří také dlouhodobým finančním a logistickým partnerům Ježíškových vnoučat společnostem Kaufland Česká republika a Škoda Auto.
Videospot k letošní kampani naleznete ZDE, více informací ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva