Sociolog Jan Herzmann o dnešku: Je tu někdo, kdo je lepší, než jsem čekal

Sociolog Jan Herzmann v rozhovoru pro sobotní Lidové noviny zhodnotil aktuální politickou situaci v České republice. Prozradil mimo jiné, kdo by mohl vytěžit nejvíc z rodícího se mocenského uskupení ANO, ČSSD a KSČM. Mohla by to prý být i ODS.

Jan Herzmann má za to. že referendum v ČSSD v podstatě dopadlo podle očekávání a přestože nelze říci, že by odpůrci nebo příznivci drtivě zvítězili, přece jen je jasné, že stoupenců vstupu do vlády je v ČSSD víc než odpůrců. 58 procent pro vládu je podle Herzmana tak na hraně výsledku, který by mohl kritiky vstupu do vlády umlčet.

Výsledek referenda v ČSSD znamená, že se Česko po více než sedmi měsících od voleb dočká stabilní vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny. Fakt, že zatím takovou vládu nemáme, nejvíc škodí šéfovi hnutí ANO Andreji Basbišovi, protože ho voliči vnímají jako člověka, který celé měsíce nedokázal takovou vládu vyjednat. Až se zrodí kabinwt ANO a ČSSD podporovaný komunisty, může být Babišovi odpuštěno, ale také nemusí.

A kdo ze vzniku nového kabinetu může nakonec vytěžit nejvíc? Podle Herzmanna je to spíš Babiš nebo komunisté. ČSSD je prý ve velmi obtížné situaci.

„Pokud hospodářství půjde dobře, téměř jistě z toho nejvíc vytěží hnutí ANO. Kdyby se ovšem ekonomika někde zadrhla, prudce vzrostla nezaměstnanost nebo se jinak zhoršila sociální situace, naopak to může hrát do karet KSČM. Komunisté totiž budou v tom případě říkat: ‚My jsme jenom ti v pozadí, my vládu jen podporujeme. A vidíte, udělali jsme dobře, že jsme do ní přímo nevstoupili.‘ Pro ČSSD je to obtížné. Nejvíce bude záležet na tom, do jaké míry bude umět využít svou pozici ve vládě komunikačně, což byla její největší slabina v době vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Jestli to nedokáže změnit, i účastí v této vládě ztratí. Když nebude správně komunikovat své úsilí a výsledky, ať se bude situace vyvíjet jakkoli, bude tím poraženým této vládní koalice,“ varoval Lidový dům Herzmann.

Ale ani komunisté nemohou být tak docela v klidu. Podle Herzmanna dosud komunisté těžili z toho, že byli stranou protestu. Až budou podporovat vládu, tuto nálepku ztratí. Komunisté budou muset mnohem víc sázet na levicový program, což je podle sociologa něco, co doposud dělat nemuseli.

A na nové vládní mocenské struktuře může vydělat ještě jeden hráč – ODS.

„Důležitým faktorem je osoba pana předsedy Fialy. Řeknu to sebekriticky – já jsem tak dobrý výkon v čele ODS od něj nečekal. Ne že bych čekal špatný, ale on se skutečně vyprofiloval v lídra. A ta strana od okamžiku, kdy překonala největší krizi, vystupuje poměrně konzistentně. Posílila svoji pozici i jasným vymezením se proti hnutí ANO. Tedy tím, že s ním nepůjde do koalice. Přitom nevydává tak problematické signály, jak někdy vydává třeba TOP 09 ústy pana Kalouska. To vše dohromady přináší ODS sice pomalu, ale přece jen nové nebo staronové příznivce z celé té pravostředové nebo pravicové části politického spektra. Proto posiluje. Připomněl bych ještě fakt, že hrozil konflikt kolem pana Václava Klause mladšího a jeho pozice ve straně. ODS ten konflikt vnitřně zpracovala, nerozštěpila se na tom. Naopak ukázala, že se takový názorový rozkol dá demokratickými postupy řešit. To všechno posiluje pozici strany a zlepšuje vnímání o ní z hlediska veřejného mínění,“ uvedl sociolog.

autor: mp