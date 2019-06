Šok: Kalousek slíbil, že už nebude ministr. Stydí se totiž

Pánové se shodli na tom, že se spolu dali víc do řeči teprve v době, kdy spolu seděli ve vládě Mirka Topolánka. Tehdy zjistili, že se na řadu věcí dívají podobně. Vznik TOP 09 ovlivnila prý i skutečnost, že oba pánové byli frustrovaní ze situace ve stranách, které reprezentovali. Kalousek byl členem KDU-ČSL a Schwarzenberg tehdy v politice zastupoval jako nestraník Zelené.

Kalousek k tomu dodal, že spoluzakladatelem TOP 09 byl vlastně i tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek. Okamžitě dodal, že jde o bonmot, ale trval na tom, že Paroubkovo tehdejší chování mělo na zrod TOP 09 vliv. Fakt, že Paroubek tehdejší vládu pohřbil, uvolnil oběma pánům ruce k založení strany.

Pánové nepochybují o tom, že TOP 09 zdárně přežije i další volby. Je to konzervativní strana, která se ve své proevropské orientaci neopírá o evropské dotace, ale o evropské hodnoty.

„Protože my velmi zdůrazňujeme i duchovní hodnoty Evropy, která stojí na židovsko-křesťanských základech. Duchovní hodnoty jsou pro nás naprosto klíčové. Bez nich to, prosím, nejde. Když se státy nebo politická zřízení opíraly jenom o prachy, tak zkrachovaly,“ varoval kníže.

„Když jsem byl předseda lidovců, tak jsem snil o křesťansko-demokratické, proevropské, konzervativní straně, která si nebude plést křesťanskou sociální politiku se socialismem. To mi naplňuje topka. Ta si tyto dvě věci neplete. A jsme navíc konzervativní strana ve smyslu toho, že nejsme konzervativci typu (Viktora) Orbána nebo (Jarosława) Kaczyńského. My jsme strana, které se hnusí xenofobie, máme úctu k menšinám a prosazujeme ochranu životního prostředí. Myslím, že jsme pořád unikátní stranou na české politické scéně,“ doplnil Kalousek.

TOP 09 potřebuje podle Kalouska jasný plán, jak se zvednout vysoko nad pět procent voličské podpory, ale současně má za to, že tento koncept nemá předkládat on, ale někdo jiný, nějaký nový předseda, který bude řídit stranu sedm dní v týdnu přímo v Česku a bude obnovovat podporu pro TOP 09 v krajích.

Kalousek dal také jasně najevo, že už nemůže být členem vlády.

„Nečasova vláda se prala s ekonomickou krizí a všichni neseme zátěž nepopulárních opatření, která jsme museli dělat. Na ta opatření jsem hrdý, i když vím, že mě stála mnoho popularity. Na co hrdý nejsem, kde cítím kus politické zodpovědnosti, jsou některá politická rozhodnutí Nečasovy vlády, která byla zjevně občas nakoupena u Cartiera nebo v drahých kabelkách. Jako ministr Nečasovy vlády jsem to slyšel jako drby a říkal jsem si: to se mě netýká, kdoví, jestli to nejsou drby, ať si to vyřeší ODS. Ta si to neřešila a já se zpětně nemůžu zbavit politické zodpovědnosti za to, že jsem s tím nic nedělal, i když jsem to slyšel jako drb.

„Doufám, že díky příštím volbám do Poslanecké sněmovny bude postavena vláda, která dožene léta stagnace babišovské vlády, která bude zemi modernizovat a učiní ji konkurenceschopnou. Myslím si ale, že by nikdo z členů Nečasovy vlády v této další vládě neměl být. Protože vláda, která povede zemi k prosperitě, tak by neměla být zatížena vzpomínkami na spoluvládu Jany Nagyové, nyní Nečasové. A jelikož si toto trpce uvědomuji a tato spoluzodpovědnost mě trápí, dávám si stopku do jakékoliv příští vlády. Nemám právo být v jakékoliv příští vládě, protože jsem ve věci tvorby politických rozhodnutí premiéra konati měl a nekonal,“ dodal ještě.

Schwarzenberg to prý vidí stejně.

