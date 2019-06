Šok nad časopisem Mateřídouška: Od Klause ml. znějí slova zděšení

Má dětský časopis zabíhat do politiky? Časopis Mateřídouška zveřejnil 4stránkový článek o Gretě Thunbergové, švédské aktivistce. Jeho autor Lukáš Malý v něm o záškoláckých demonstracích píše: „To už je síla, se kterou se musí počítat. Snad proto můžeme doufat, že alespoň některé prosby budou vyslyšeny.“ A činnost Grety považuje za úctyhodnou. Ale reakce z internetu nebyly pochvalné. „Propaganda záškoláctví,“ ozývá se od Klause mladšího. A jiní zapátrali v minulých dílech Mateřídoušky.

„Záškoláci mění svět a jdou příkladem celé planetě!" uvádí se hned v nadpisu článku spolu se zmínkou, že Greta již za svou činnost získala několik ocenění. „V tuto chvíli asi neexistuje známější student než švédská dívka Greta Thunberg," konstatuje se hned na začátku článku spolu s prohlášením, že Greta si začala všímat klimatických problémů už od devíti let. „Už jako malé děvče si začala všímat, že její rodná země nedělá pro boj s klimatickou změnou tolik, co by jako vyspělý stát měla. Švédsko by se podle ní mělo například zasadit o více zákonů na ochranu životního prostředí," píše Lukáš Malý.

Zmíněn je i Aspergerův syndrom, jenž má mladá aktivistka diagnostikovaný. „Tito lidé pohlížejí na svět trošku jinak. Často mají neobvyklé zájmy, na které se dokážou velice silně soustředit. A to je přesně Gretin případ. V boji za planetu jí nebrání ani problémy v komunikaci a s vystupováním na veřejnosti, kterými ‚aspergeři‘ často trpí. Její odhodlání je o to úctyhodnější,“ píše autor a dodává, jak Greta zaúkolovala rodinu, aby nelétala letadlem a jedla veganskou stravu, a začala stávkovat s heslem „Školní stávka za klima“.

Vysvětleny jsou i požadavky Thunbergové: „Přechod na 100% obnovitelné energie (solární, vodní a větrná), uchování fosilních paliv v zemi (zastavení těžby, která může za kácení lesů, pustoší krajinu a připravuje zvířata o jejich domov), a pomoc klimatickým uprchlíkům. Tedy lidem, kteří utíkají z oblastí postižených nepříznivým počasím.“ Fotogalerie: - Mariánský sloup

V superlativech je také popsán protest studentů proti klimatickým změnám a nečinnosti politiků: „Máloco poukazuje na to, že studenti ze svých požadavků nepoleví jako zatím největší akce z pátku 15. března 2019. Toho dne se podařilo zburcovat školáky, bez nadsázky z celého světa, a do ulic tak vyšlo více než milion lidí! Sociální sítě ještě ten samý den obletěly fotografie obležené Braniborské brány v Berlíně, římského Kolosea, k prasknutí nacpaných náměstí a hlavních tříd.“

„A to už je síla, se kterou se musí počítat. Snad proto můžeme doufat, že alespoň některé prosby budou vyslyšeny,“ doufá Lukáš Malý a připomíná, že ani v Čechách nezůstali studenti pozadu. „Protože zatím nepřišla ze strany vlády odpovídající reakce, české školy se budou vyprazdňovat i nadále,“ píše Malý dále. Autor dodává, že Thunbergová byla vyhlášena Ženou roku ve Švédsku, získala stipendium švédské organizace Fryshuset a na kontě má další „prestižní ceny za zásluhy“ v boji proti globálnímu oteplování. „Ale hlavně – pro letošní rok byla nominována na Nobelovu cenu za mír!“ ohlašuje na závěr.

Článek dále obsahuje rady, co kromě protestů lze dělat. Například místo igelitek si brát latkové tašky nebo „snížit spotřebu oblečení“. „Anebo třeba pohodlí vany občas vyměnit za sprchu,“ zní další rada spolu s konstatováním, že třídění odpadu by mělo být samozřejmostí.

Toto vydání Mateřídoušky bylo vůbec dost politicky angažované. Hned další článek pojednával o železné oponě a životě v totalitním Československu: „Lidé se báli jeden druhého a zase to bylo skoro stejné jako za dob vlády Adolfa Hitlera.“

Fotogalerie: - Ekologické závazky státu

Článek o Gretě Thunbergové nezůstal bez odezvy. Všiml si ho například komentátor TV Prima Tomáš Vyoral. „Mateřídouška, 6–9 let, hlavní téma: božská Gréta; hlavní myšlenka: záškoláctví ve jménu politiky (protože nic jiného to v tomto případě není) se vyplácí... Dostanete se do Davosu, získáte Nobelovku... Ještě nějaké pochybnosti?“ píše na Facebooku.

Za propagandu záškoláctví a jiných bludů tento článek považuje krajský koordinátor Trikolóry a bývalý náměstek primátora Brna Robert Kotzian.

A nejdelší filipiku na adresu časopisu sepsala poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková: „Časopis Mateřídouška mám spojený s dětstvím svých dvou synů. Kupovala jsem jej oběma, když byli ještě malí hošíci (4–6 let). Nepamatuji si, že by jim tehdy redaktoři tlačili do hlaviček ekologistickou propagandu a aktivismus obecně.

Je vidět, jak propaganda za posledních pár let přitvrdila, a opravdu mi to vadí. Dětský časopis nesmí být jednostranně aktivistický. Navíc předškolákům přece nemůže nikdo říkat, že je normální jít místo do školy stávkovat za klima. V normálním světě rozhodují o tak vážném tématu, jako je klima, odborníci. Nikoli aktivisté, kteří navíc pro dosažení svých cílů zneužívají šestnáctiletou dívku. Svůj podíl však na celém klimatickém šílenství nesou také někteří novináři a politici, kteří na tuto falešnou hru přistoupili. Proti tomu je třeba se hlasitě ozvat. Braňme normální svět!“

Ozval i řezník a politický aktivista Pavel Havlíček, který vzpomenul na minulé díly Mateřídoušky, zvláště na jeden s podobiznou Josefa Vissarionoviče Stalina.

