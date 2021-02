Šokovaný Rychetský se šel obhajovat k Witowské. A tam si musel taky vyslechnout své

Politické strany začínají vymýšlet varianty nového volebního zákona. Ústavní soud včera část jeho pravidel zrušil, osm měsíců před uskutečněním voleb do Sněmovny. Rozhodnutí soudní instituce včera kritizoval premiér Andrej Babiš, podle něj jde o účelovou záležitost. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová včera prohlásila, že „soudci měli asi něco slíbeného“. Proti výrokům obou politiků se ve čtvrtek vymezila unie soudců i státních zástupců. „Rozhodování o volebním procesu trvalo dlouho, mrzí mě to, nevrhá to nejlepší světlo na fungování instituce,“ připustil v pořadu Interview na ČT24 předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

reklama

Anketa Má Ústavní soud vaši důvěru? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 8905 lidí

„Mne šokovala hysterie, která propukla po našem nálezu,“ komentoval Rychetský bouři, jež se spustila na české politické scéně po zásahu Ústavního soudu do volebního procesu.

Ústavní soud rozhodl o zrušení části volebního zákona. V podstatě smazal způsob přepočítávání hlasů, přicemž nechal republiku rozdělenou do čtrnácti krajů odpovídajících hejtmanstvím. Rovněž soudci zrušili sčítací kvorum pro koalice.

Podle Rychetského ale vůbec nikdo nenapadá to, jak rozhodli. Naopak podle něj všichni pochopili, že nemohli rozhodnout jinak. „Ta napadená úprava byla totiž nepochybně protiústavní. Kombinací D’Hondtova volebního dělitele a nestejně velkých krajů docházelo k hrubému porušování základního ústavního principu rovnosti hlasů ve volebních procesech,“ zdůraznil Rychetský, že nepochybně museli zasáhnout.

„Samotného mě mrzí, že délka řízení byla taková. Ale to, kdo se stane soudcem zpravodajem, nemůže nikdo, ani já, ovlivnit. Je nás patnáct soudců a napadá nám přes 4 000 věcí ročně. Máme systém nahodilého přidělování věcí jednotlivým soudcům jako soudcům zpravodajům,“ vysvětloval, proč Ústavní soud rozhodl ve věci až po třech letech, osm měsíců před sněmovníni volbami, když měl tuto stížnost již od prosince 2017.

Na dotaz, zda skutečně jako předseda Ústavního soudu nemohl rozhodnutí urychlit, uvedl: „Nejenže můžu, ale také to dělám. Ale soudce zpravodaj Jan Filip není povinen mě poslouchat, našich patnáct soudců si je rovno. Navíc pro svůj návrh rozhodnutí v plénu podporu získal, nemohu mu ho jen tak vzít,“ zdůraznil, že v instituci nejsou ve stavu nadřízenosti a podřízenosti. „Kdybyste se zeptali pana Filipa, nepochybně by přiznal, že celé ty tři roky, co to měl přidělené jako svou zpravodajskou věc, jsem ho vyzýval, aby tempo zrychlil,“ hájil se Rychetský.

Moderátorka Světlana Witowská se zajímala, zda se Filip během těchto tří let stížností vůbec zabýval. „Za ty tři roky sám vyřídil 1 410 věcí,“ bránil svého kolegu Rychetský.

Ústavní právník Jan Kudrna dnes v České televizi řekl, že tato stížnost měla mít absolutní prioritu, jelikož jde o klíčovou záležitost pro fungování demokratického státu. Prodleva podle něj nesvědčí o organizovanosti práce v soudní instituci.

Psali jsme: Ze zákulisí Ústavního soudu: Už od léta se ho nervózně ptali, kdy to konečně předloží. A on sliboval a sliboval... Holec: Děkujeme, pane Rychetský! Tihle to mohou říct. Ty sundal hrobníkovi z lopaty Senátor Czernin: Babiš estébáckým způsobem napadá předsedu Ústavního soudu O tohle jde ve skutečnosti! Václav Klaus připomněl Rychetskému jeho vlastní činy před dvaceti lety

Anketa Kauza ,,vlekař": Schvalujete jednání majitele (spuštěného) vleku v Čenkovicích, který napadl štáb TV Nova? Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 9879 lidí

„Tak mi řekněte, proč Filip začal psát své stanovisko až v lednu,“ vyzvala Witowská následně Rychetského. „Jak vy víte, že to začal psát až v lednu,“ zamračil se předseda Ústavního soudu a pokračoval: „Na tom stanovisku Filip pracoval celou tu dobu. Dokonce se mi jednou svěřil, že doma má už několik set publikací, byla to přímo vědecká práce. Na volební systémy je největší odborník v republice,“ argumentoval.

„Nebylo možné odložit rozhodování o tomto zákoně až po volbách?“ zněl následující dotaz na Rychetského. „Na jednu stranu je nám vyčítáno, že to trvalo tři roky, a na druhou stranu se ozývají hlasy, jestli to nešlo později,“ kroutil nechápavě hlavou.

Připustil, že tato prodleva byla chyba. „Připouštím, že to, že to soudci zpravodaji tak dlouho trvalo, je mi nemilé a nevrhá to nejlepší světlo na fungování Ústavního soudu,“ sdělil, že si je vědom toho, že politiky uvedli pod velký tlak, protože se musejí shodnout, aby změny přišly legislativním procesem.

Na druhé straně trvá na tom, že Filipovo dílo je odvedeno kvalitně. Upozornil, že je nepřípustné, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost rozhodnutí až po volbách. „Volby by proběhly podle volebního zákona, který byl prohlášen za protiústavní, ono odkládat účinnost, to je ošemetná věc,“ podotkl Rychetský, že výsledky voleb by pak byly o to víc napadnutelné a žalobci by v takových případech zřejmě i uspěli.

Psali jsme: Holec: Děkujeme, pane Rychetský! Tihle to mohou říct. Ty sundal hrobníkovi z lopaty Plesl: Pavel Rychetský je slaboch. Otřesné Senátor Czernin: Babiš estébáckým způsobem napadá předsedu Ústavního soudu Ať Rychetský promluví! Rakušan vrací Babišovi ránu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.