Šokující odhalení: Člen skupiny Ztohoven před kamerou naznačil, že ve smrti jeho kolegy může mít prsty Hrad

Když Zeman pálil červené trenýrky v zahradě Laubeho vily, jeden z kolegů Romana Týce, který není členem skupiny Ztohovem, za ním přiběhl a oznamoval mu to. „On za mnou přilítl a volal: ‚Hořej vám trenky, hořej vám trenky‘. To jsem vůbec nevěděl, která bije," prozradil host. Pustil si televizi a zjistil, že opravdu hoří pověstné červené trenýrky, což ho prý dost zarazilo. Recesistická skupina považovala akci za uzavřenou, ale Zeman ji znovu oživil.

„Pro nás celej ten projekt původně nebyl kritikou Miloš Zemana, i když je to vlastně neustále takhle interpretováno. Byla to vlastně kritika úřadu prezidenta republiky, kterej my vnímáme jako dávno přežitej, nějakej postmonarchistickej relikt doby. Z našeho pohledu je ta společnost díky moderním technologiím už dávno někde, kde je to centrální řízení státu, které Miloš Zeman představuje, přežité," vysvětlil důvod konání akce Týc.

Fotogalerie: - Kremace červených trenýrek

Anketa Líbilo se vám Zemanovo ,,pálení trenek"? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 9797 lidí

„Já pořád ještě stojím na pozicích aktivistického umění a k tomu bohužel patří i překračování zákona a vytrhávání z každodennosti," popsal host své pohnutky. O umělcích mluvil s velkou nadsázkou. „Umělci jsou taková parta hajzlů, co se znaj," prohlásil.

Celá kauza má však také smutný rozměr. Jeden ze členů skupiny Ztohoven již není mezi živými. Týc před kamerami spekuloval, že ve smrti jeho kamaráda může mít svým způsobem prsty i Hrad, protože dlouholetý kamarád Romana Týce údajně zemřel za podivuhodných okolností. „Neřekl jsem, že má, ale může mít," uvedl aktivistický umělec.

Zákony tu jsou podle jeho názoru od toho, aby držely společnost v určitém státu a Týcovi jako umělci nejde o nic jiného, než aby tahle smyčka byla co nejvolnější. Proto také rozstříhali prezidentskou standartu. Týc však prozradil zajímavý detail. Standarta je složena z více vrstev a aktivističtí umělci rozstříhali jen jednu z vrstev standarty. Ostatní vrstvy prý stále žijí. Host však nechtěl prozradit, kde je standarta ukrytá. „To jste fízl nebo co," ptal se Týc Veselovského rozzlobeně, když chtěl moderátor slyšet, kde ta standarta je.

Psali jsme: Hřebejk se u Emmy Smetany rozparádil. Napadal Zemana a mluvil o „spodině společnosti“. A z umělecké sféry dostal přes prsty: Kydy! Jen nepodložené fráze Zeman veřejně nafackoval ČT, že mu opět nepřenáší tiskovku. A z televize se dotčeně ozvali. Jenže to spustilo další řežbu Brutální Zeman! Takhle prý jednou budeme vzpomínat na dnešní dobu Babiš představí kandidáty na ministry, Zeman se sejde s Pochem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp