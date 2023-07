Soudí se. Z desetileté holky chtějí kluka. Ale v USA řekli: „NE“

reklama

guvernér státu Missouri ve Spojených státech amerických Mike Parson zákon SB 49 „Chraňte dospívající před experimenty", který zakazuje poskytovatelům zdravotní péče provádět chirurgickou změnu pohlaví u dětí mladších 18 let. Zákon rovněž zakazuje předepisovat nezletilým dětem hormony nebo léky pro změnu pohlaví. Guvernér zdůraznil, že zákon je určen pro děti, a dospělých, kteří chtějí změnit své pohlaví, se nedotkne. „Snažíme se chránit děti, o to v tomto zákoně jde. Není to o dospělých," uvedl Parson.

Podle tohoto zákona jsou léky blokující pubertu u dětí, hormonální léčbu a stejně tak i operace na změnu pohlaví zakázány až do srpna 2027, v platnost vstoupí 28. srpna 2023. Poskytovateli zdravotní péče, který by zákon porušil, by byla odebrána licence. Dětem, kterým byly léky související se změnou pohlaví předepsány před nabytím účinnosti zákona, budou moci tyto léky užívat i nadále.

Léky blokující pubertu u lidí, kteří se narodili jako muži, zpomalují růst ochlupení na obličeji a na těle, zabraňují prohlubování hlasů a omezují růst penisu, šourku a varlat. U lidí, kteří se narodili jako ženy, tato léčba omezuje nebo zastavuje vývoj prsů a zastavuje menstruaci. Mezi možné nežádoucí účinky léčby patří bolesti hlavy a změny nálady, dlouhodobě může mít léčba negativní účinky na růst kostí, růstový spurt a plodnost.

„Podporujeme právo každého člověka na hledání vlastního štěstí. Musíme však chránit děti před tím, aby činily rozhodnutí, která by jim mohla v dospělosti, až fyzicky i emocionálně dospějí, změnit život,“ obhajoval Parson zákon na twitteru.

We support everyone's right to his or her own pursuit of happiness; however, we must protect children from making life-altering decisions that they could come to regret in adulthood once they have physically and emotionally matured. https://t.co/eMHYbpx79r — Governor Mike Parson (@GovParsonMO) June 7, 2023

Poskytovatelé zdravotní péče, advokátní skupiny a rodiny s transsexuálními dětmi podávají na žalobu na stát Missury ve Spojených státech amerických, informoval server Spectrum News. Mluvčí skupiny Lambda Legal, organizace chránící občanská práva se zaměřením na LGBT komunitu a organizace American Civil Liberties Union (ACLU) potvrdil, že v úterý podali žalobu na guvernéra Missoury Mikea Parsona a generálního prokurátora Andrewa Baileyho a další osoby.

Žaloba požaduje předběžné opatření k uvedení zákona v platnost. „Zákon zakotvuje diskriminační praktiky v našem systému zdravotní péče tím, že transsexuálům ve státě Missouri mladším osmnácti let konkrétně odpírá přístup k lékařské péči potvrzující jeho genderovou identitu a zároveň zbavuje rodiče jejich základního práva činit lékařská rozhodnutí za své děti,“ sdělila Gillian Wilcoxová, zástupkyně ředitele pro soudní spory v organizaci ACLU.

Dvě z dětí uvedených v žalobě údajně již zahájily léčbu léky, které oddalují pubertu, ale ještě nezačaly s hormonální terapií, která by podle tohoto zákona musela být oddálena do 18 let, kdyby nebyla zahájena ještě před tím, než zákon vejde v platnost. Děti jsou identifikovány pouze iniciálami, jedním z nich je třináctiletý transsexuální chlapec C. J. a čtrnáctiletá transsexuální dívka A. K. Dalším jmenovaným dítětem je desetiletý Nicholas Noe, který se narodil jako dívka, identifikuje se však jako muž.

„Jsme zděšeni a pobouřeni útokem státu Missouri na naše rodičovská práva vyhledat potřebnou zdravotní péči pro naše děti,“ stojí se ve společném prohlášení tří rodin zapojených do žaloby. „Zákon SB 49 je pokusem o zásah do našich rodinných vztahů a vystavuje zdraví a blaho našich dětí velkému riziku. Musí být zastaven.“

V žalobě rovněž stojí, že „zákon poškozuje transsexuální mladistvé, včetně nezletilých žalobců tím, že jim odpírá lékařsky nezbytnou péči a pojištění z důvodu jejich pohlaví a z důvodu jejich transsexuálního statusu“, přičemž vládní diskriminace na základě transsexuálního statusu je „předpokládaně protiústavní“.

Prokurátor Andrew Bailey ve středu prostřednictvím twitteru vzkázal, že Missouri nenechá „levicové ideology“, aby experimentovali na dětech, vzhledem k tomu, že žádné z léků používaných v souvislosti se změnou pohlaví u dětí nebyly schváleny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (U. S. Food and Drugs Administration, FDA). „FDA neschválil žádné léky blokující pubertu nebo hormony pro léčbu genderové dysforie u dětí. Nenecháme levicové ideology, aby zde ve státě Missouri experimentovali na dětech,“ napsal důrazně prokurátor Bailey.

There are zero FDA approvals of puberty blockers or cross-sex hormones to treat gender dysphoria in children.



We’re not going to let left-wing ideologues experiment on children here in the state of Missouri. https://t.co/JeV4fbOQ1a — Attorney General Andrew Bailey (@AGAndrewBailey) July 25, 2023

Zákony omezující přístup k lékům podporujícím změnu pohlaví pro děti a mladistvé přijalo podle CNN nejméně 19 států ve Spojených státech amerických. Ve třech z těchto států je vědomá pomoc nezletilým při poskytování lékařské péče při změně pohlaví nezákonná. Ve všech 19 státech s výjimkou Nebrasky, která je nestranická, jsou zákonodárné sbory pod kontrolou republikánské strany.

Podle nové JAMA studie (Journal of the American Medical Association) je odhadováno, že ve státech, které omezily lékařskou péči související se změnou pohlaví u dětí a mladistvých žilo 89 100 trassexuálních mladistvých ve věku 13 až 17 let, což představuje 30 procent transsexuálních mladistvých z USA. Na základě omezení v nejméně 19 státech je z 271 gederových klinik 70 z nich považováno za neaktivní, průměrná doba cesty do klinik kvůli lékařské péči se tak zdvojnásobila ze zhruba 30 minut na jednu hodinu.

American Medical Association (AMA), největší profesní lékařská asociace sdružující více než 270 tisíc lékařů se staví proti jakýmkoliv snahám upírat jednotlivcům právo na určení jejich deklarovaného pohlaví nebo identity, a uznává, že lékařská a chirurgická léčba genderové dysforie stanovená na základě společného rozhodnutí pacienta a lékaře je nezbytná. Asociace se tím tak staví proti kriminalizaci či jinému nepatřičnému omezování péče.

