Soukup: Vím, co platíme za Poslaneckou sněmovnu. A pravda o TOP 09 a STAN...

Ředitel a hlavní moderátor TV Barrandov Jaromír Soukup opět odpovídal na dotazy diváků a znovu to byla pestrá škála. „Má mít ministr vysokou školu? Kolik stojí den práce Poslanecké sněmovny? Mám věřit Andreji Babišovi?“ Soukup se v odpovědích zastal Michala Šmardy a odhalil, kolik státní kasu Poslanecká sněmovna stojí. Je to prý 5 milionů. Na den.

První dotaz byl na nejmenovaného ministra kultury Šmardu. Konkrétně na to, že nemá žádnou vysokou školu. „Neměl by být ministr vzdělaný? Je to pak ostuda, když za nás mluví lidi, co nemají chování,“ ptal se divák. Soukup odpověděl, že škola pro politiky není úplně dobrý nápad. Zákonodárci by podle něho měli mít určitou míru ambicí a životních zkušeností, jinak by do Parlamentu neměli chodit. „Já bych určitě nebyl příznivec toho, aby bylo nařízeno: ministr musí mít vysokou školu,“ prohlásil moderátor a dodal, že ministr může pracovat dobře i bez titulu. Michal Šmarda podle jeho zkušeností z debat prý není nesympatický, má slušný rozhled i uvažování a určitě ne horší než někteří politici s titulem. Anketa Vadilo by vám, kdyby Matteo Salvini tajně přijal peníze od Rusů? Vadilo 8% Nevadilo 88% Salvini mě nezajímá 4% hlasovalo: 261 lidí

Divačka Ludmila se Soukupovi svěřila se svými strastmi se svou vnučkou. Prý nechce jíst česká jídla a obecně jí málo. A pisatelka by ráda věděla, zda se jedná o anorexii, jak se takováto nemoc zjistí a zda by neměl být zákon, který by zakazoval, aby v reklamách byly jen „vyzáblé holky". Soukup konstatoval, na diagnózu je nejlepší zajít za lékařem, ale pokud vnučka přijímá potravu, tak se o anorexii nejedná. A co se týče zákona, zmínil, že ve světě se o tom diskutuje a již se dělají přehlídky XXL modelek.



„Pane řediteli, řekněte, prosím, národu, kolik stojí jeden den jednání Poslanecké sněmovny. A poukažte lidem, jak se vyhazují peníze oknem, zatímco opozice tvrdí pravý opak,“ žádala další volající. Soukup informoval, že dle zákona o rozpočtu má Poslanecká sněmovna rozpočet 1,2 miliardy korun. Což když se zaokrouhlí na 250 dní jednání PS, tak jeden den jednání stojí 5 milionů korun. „Je to dost. Asi bychom to i rádi platili, pokud by práce těch poslanců spočívala ve zlepšení každodenního života nás občanů,“ zaspekuloval moderátor. A dodal, že toto sice politici říkají před volbami, ale pak na to „pozapomenou“ a řeší problémy, které si sami vyrobili.

Další volající se bez obalu ptala, zda má Babišovi věřit, či nikoliv. Soukup z otázky utekl tím, že řekl, že do hlavy ani Andreji Babišovi, ani tazatelce nevidí. Dotyčná má prý sledovat, jak se Babiš chová do voleb, a pak se svobodně rozhodnout, protože to je základ demokracie. „Tohle právo si nenechte vzít, je to vaše právo,“ vzkázal divačce, ale neporadil.

Andrej Babiš ANO 2011



Jeden z diváků se ptal, zda by nebylo záhodno zvát k vyjádření i zástupce tzv. pražské kavárny. Soukup odpověděl, že se snaží zvát lidi všech názorových směrů, bez ohledu na příkopy, které mezi sebou vykopali. Uvedl, že dříve jeho pořady navštěvoval Jiří Pospíšil, ale pak se TOP 09 přestala jeho pořadů účastnit, stejně tak se neúčastní Starostové a nezávislí a předseda ODS Fiala Soukupa prohlásil za politického konkurenta, takže z ODS již také nikdo nechodí.

„Já si myslím, že spíš tím, že sem ODS nebo TOP 09 chodit nechtějí, protože jim nejsme dost dobrý, tak tím spíše říkají, že si myslí, že diváci televize Barrandov by je nikdy nevolili, takže jim to nestojí za to, aby k nám chodily. Tady mají dveře otevřené. Nemůžu jim zaručit, že každá debata bude příjemná. Ale mají dveře otevřené. Pokud nechtějí, tak to svědčí o tom, že vy jim nejste dost dobří. Což se mi teda nelíbí,“ shrnul v krátkém monologu svůj postoj Soukup.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Další dotaz přišel na smysl úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu 30 let po revoluci. Soukup namítl, že to není jen ledajaký úřad, ale složka policie s náležitými pravomocemi. Dodal, že celé jméno je Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a zatímco činnost vyšetřovací, která může vést k zahájení obžaloby logicky po 30 letech klesá, v činnosti dokumentační má úřad dle jeho názoru ještě dost práce před sebou.

Celý pořad ZDE

