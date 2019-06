Soukup se zase rozjel: „Kalousek byl ožrala. Poslanci berou 150 litrů.“ A přidal vtip o Klausovi

Zatímco ve většině restaurací v České republice si dnes dáte obědové menu asi tak za 120 korun, na jednom místě v této zemi se podle Soukupa zastavil čas. „Jedno místo v republice, kde se napapinkáte skoro zadarmo, je parlament. Tam se zastavil čas. Tam platí jiný pravidla. Tam lítají pečení holubi do pusy,“ sdělil divákům svůj názor pan ředitel.

Přišel na to prý minulý týden, když se byl ve Sněmovně podívat a omrknul i jídelní lístek zákonodárců. Dočetl se tam, že hovězí s rýží si můžete ve Sněmovně dát za 76 korun, kuřecí stehno s rýží dokonce jen za 53 korun, vepřová játra na cibulce s bramborem a s tatarkou za 43 korun a vepřový steak s bramborem a s oblohou za 107 korun.

„Na to že berou 150 litrů, tak to není špatný, tam jsou takový ceny jako za socialismu,“ okomentoval to Soukup. „A co mě teda rozesmálo je kopeček zmrzliny za 9 korun, to teda opravdu nikde nedostanete,“ dodal ještě.

Soukup je prý zvyklý vařit si sám. Svými kulinářskými výtvory údajně okouzlil nejednu dámu. Ale pro poslance by nevařil. Proč? „Já vařím jenom pro hodný lidi,“ vysvětlil.

Poté věnoval pozornost slovní přestřelce exprezidenta Václava Klause staršího a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.

Kalousek napsal o Klausovi, že je to ruský agent. Klaus brzy kontroval, že si Kalousek asi vyšel na dlouhou procházku s Johnniem Walkerem. „Johnnie Walker je whisky,“ vysvětlil Soukup. „Tím chtěl (Klaus) naznačit to, co jsme tak nějak všichni tušili, že Kalousek byl ožrala,“ pokračoval.

Nešetřil však ani Václava Klause, o němž se rozhodl vyprávět vtip. „Víte, jaký je rozdíl mezi Václavem Klausem a Bohem? Bůh si o sobě nemyslí, že je Klaus.“

Když se pořad nachýlil ke konci, Soukup se ještě jednou vrátil k poslanecké kantýně. Všem, kterým zbyla v kapse poslední padesátikoruna, připomněl, že se pořád mohou obstojně najíst po boku poslanců. Jen musí najít někoho, s kým se do té kantýny dostanou.

autor: mp